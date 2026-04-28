पाकिस्तान के लगातार चक्कर काट रहे अराघची, ईरान के विदेश मंत्री का 48 घंटे में तीसरा दौरा

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची मंगलवार (28 अप्रैल) को एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो पिछले 48 घंटों में उनकी तीसरी यात्रा बताई जा रही है. यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हैं. पाकिस्तान आने से पहले वह रूस और ओमान जैसे देशों में भी बड़े नेताओं से मिल चुके हैं.

अराघची का बार-बार पाकिस्तान आना यह दिखाता है कि इस समय पाकिस्तान 'शांतिदूत' की भूमिका निभा रहा है. पाकिस्तान मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों के आदान-प्रदान और बातचीत करवाने में मदद कर रहा है. इससे पहले, अराघची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की, जहां द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई.

पुतिन से मिले अराघची

टेलीग्राम पर शेयर किए गए एक बयान में, अराघची ने कहा, 'हमारी पुतिन के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ अमेरिका और इजरायल के साथ जारी तनाव के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने आगे कहा कि तेहरान और मॉस्को के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखे गए.

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रूस ने ईरान का किया समर्थन

रूस की टीएएसएस न्यूज एजेंसी पुतिन के हवाले से कहा, 'हम अपनी तरफ से वह सब कुछ करेंगे जो आपके और इलाके के सभी लोगों के फायदे के लिए हो, ताकि यह शांति जल्द से जल्द कायम हो सके. पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग अपनी आजादी के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के लोग इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे और शांति आएगी.

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ओमान का अपना दौरा खत्म करने के बाद अराघची रूस पहुंचे. ईरान और यूएस के बीच 8 अप्रैल से दो हफ्ते का अस्थायी सीजफायर शुरू हुआ. बाद में, दोनों देशों ने लड़ाई खत्म करने के मकसद से 11-12 अप्रैल को पहले राउंड की बातचीत की. हालांकि, 21 घंटे की बातचीत के बाद बातचीत खत्म हो गई.

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