हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNew Labour Laws: नए लेबर कोड से कितनी कम हो जाएगी इन हैंड सैलरी, ये वाली कैलकुलेशन समझते हैं आप?

New Labour Laws: नए लेबर कोड से कितनी कम हो जाएगी इन हैंड सैलरी, ये वाली कैलकुलेशन समझते हैं आप?

New Labour Laws: नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, उनकी CTC का कम से कम 50 फीसदी होना जरूरी है. इससे उनका पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 27 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

New Labour Laws: भारत सरकार ने 29 साल पुराने श्रम कानूनों में चार नए कोड्स को शामिल किया है. 21 नंवबर, 2025 को नए नेबल कोड्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद कंपनियों को अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करना होगा. सरकार की ओर से लागू किए गए लेबर कोड्स में सोशल सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों का इसका एक नुकसान भी हो सकता है, जैसे-उनकी टेक होम या इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है. 

दरअसल, नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, उनकी CTC का कम से कम 50 फीसदी होना जरूरी है. अभी तक कंपनियां अपने कर्मचारियों का बेसिक पे कम रखकर उनके अलाउंस बढ़ा देती थीं, जिसमें एचआरए, डीए वगैरह शामिल होते थे. ऐसा करने से कर्मचारियों का पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन कम हो जाता था और उनकी टेक होम सैलरी ज्यादा होती थी. अब समझते हैं नए लेबर कोड में किस तरह के बदलाव किए गए हैं और उससे टेक होम सैलरी कितनी कम हो जाएगी. 

क्यों लाए गए नए लेबर कोड?

नए लेबर कोड को लागू करने का मकसद कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. बेसिक सैलरी को सीटीसी का 50 फीसदी करने का मकसद यह है कि पीएफ और ग्रेच्युटी में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के समय उनके पास एक मजबूत फंड मौजूद होगा. इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन मौजूदा समय में उनकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है. 

इस तरह समझें पूरी कैलकुलेशन

मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की CTC 50000 रुपये है. इसमें उसकी बेसिक सैलरी 15 से 20 हजार रुपये के बीच होती है. इस पर 12 फीसदी पीएफ कंट्रीब्यूशन कटता है, जो 1800 से 2400 रुपये के बीच होता है. अब नए लेबर कोड लागू होने से कंपनियों को अपने कर्मचारी को सीटीसी का 50 फीसदी बेसिक सैलरी देनी होगी. 50 हजार CTC के हिसाब से यह 25 हजार हो जाती है. इस पर पीएफ कंट्रीब्यूशन 3000 रुपये हो जाएगा, जो 1200 से लेकर 600 रुपये तक ज्यादा है. इससे रिटायमेंट सेविंग बढ़ेगी, लेकिन टेक होम सैलरी से 1200 रुपये अधिक कटेंगे. इसी तरह ग्रेच्युटी भी टेक होम सैलरी पर कटेगी. 

यह भी पढ़ें: राजनाथ सिंह ने किया सिंध वापस लेने का दावा, क्या रक्षा मंत्री के आदेश पर तीनों सेनाएं कर सकती हैं हमला?

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Read
Published at : 27 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Tags :
New Labour Laws CTC New Labour Codes New Labour Law 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Faridabad में फिर दिखा बेकाबू कार का कहर, टक्कर इतनी भयंकर कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए
Breaking News: Punjab के Phagwara में AAP के नेता घर पर फायरिंग | Punjab Crime | Firing
Breaking News: Hong Kong में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 55 लोगों की मौत | Fire News
Rohtak Basketball Pole Fell: नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
नौकरी
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
हेल्थ
ABHA Card: आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget