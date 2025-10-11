हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबहरीन में सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड खरीदकर ला सकते हैं भारत?

बहरीन में सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड खरीदकर ला सकते हैं भारत?

बहरीन में सोना भारत की तुलना में बहुत सस्ता मिल जाता है. बहरीन में सोना सस्ता होने की मुख्य वजह वहां का गोल्‍ड मार्केट और कम टैक्स है. दरअसल बहरीन में गोल्ड बिस्कुट और ज्वेलरी पर टैक्स बहुत कम है.

11 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

खाड़ी देशों में से एक बहरीन न केवल अपनी आधुनिकता और पर्यटन के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां का गोल्ड मार्केट भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है. खास बात यह है कि बहरीन में सोना भारत की तुलना में बहुत सस्ता है. यही वजह है कि यहां घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटक अक्सर गोल्ड शॉपिंग करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहरीन से कितना सोना खरीद कर भारत लाया जा सकता है, नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बहरीन में सोना कितना सस्ता है और वहां से कितना सोना खरीद कर भारत ला सकते हैं.

बहरीन खाड़ी का छोटा लेकिन अमीर देश

बहरीन एक छोटा अरब देश है जो फारस की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है. यह एक द्वीप समूह है, जिसमें मुख्य बहरीन द्वीप के अलावा करीब 30 छोटे-छोटे द्वीप शामिल है. इसका नाम अरबी शब्द अल-बहरैन से लिया गया है, जिसका अर्थ दो समुद्र होता है. बहरीन भले ही क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत देशों में गिना जाता है. वहीं बहरीन तेल उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसके पास तेल भंडार बहुत कम है. बहरीन की अर्थव्यवस्था लंबे समय से पड़ोसी देशों से आयातित कच्चे तेल को प्रोसेस करने पर आधारित रही है. इसके अलावा बहरीन बैंकिंग, फाइनेंस कम्युनिकेशन और टूरिज्म सेक्टर में भी तेजी से विकसित हो रहा है.

बहरीन में क्यों सस्ता है सोना?

बहरीन में सोना भारत की तुलना में बहुुत सस्ता मिल जाता है. बहरीन में सोना सस्ता होने की मुख्य वजह वहां का गोल्‍ड मार्केट और कम टैक्स है. दरअसल बहरीन में गोल्ड बिस्कुट और ज्वेलरी पर टैक्स बहुत कम है. इसलिए वहां गोल्‍ड की कीमतें भारत के मुकाबले बहुत कम है. इसके अलावा बहरीन में सोने की क्वालिटी भी हाई लेवल की होती है, जिससे ग्राहकों को वहां ज्यादा अच्छा गोल्ड मिल पाता है. वहीं फ‍िलहाल बहरीन में 22 कैरेट सोने की क‍ीमत BHD 46.30 है. 

बहरीन से कितना गोल्ड खरीद कर ला सकते हैं भारत?

अगर आप बहरीन से सोना खरीद कर भारत लाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. भारत सरकार और कस्टम विभाग ने विदेशों से सोना लाने की सीमा तय की हुई है. जिसके अनुसार आप सरकार की तय सीमा तक का सोना बिना टैक्स के भारत ला सकते हैं. वहीं अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा सोना लेकर आता है तो उसे उस सोने पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है. वहीं भारत में फिलहाल सोना लाने पर 12.5 प्रत‍िशत कस्टम ड्यूटी और तीन प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता है. यह टेक्स सोने के मौजूदा बाजार मूल्य पर आधारित होता है. हालांकि जो लोग 1 साल या उससे ज्यादा समय से विदेश में रह रहे होते हैं, उन्हें कुछ राहत दी जाती है और वह सामान्य यात्रियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा मात्रा में सोना ला सकते हैं. इसके अलावा भारत सरकार के नि‍यामों के अनुसार व‍िदेशों से मह‍िला और पुरुष अलग-अलग सीमा में सोना ला सकते हैं.

महिला यात्री- विदेश से महिला यात्री 40 ग्राम सोना ड्यूटी फ्री ला सकती है. जिसकी कीमत 1 लाख रुपये तक हो सकती है.
पुरुष यात्री- किसी भी देश से पुरुष यात्री भारत में 20 ग्राम सोना ड्यूटी फ्री ला सकते हैं. ज‍िसकी कीमत 50 हजार तक हो सकती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
11 Oct 2025 09:43 AM (IST)
