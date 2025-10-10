हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPanda Diplomacy: दुनिया में कहीं भी पैदा हो पांडा, मालिक होता है चीन; जानें इसके पीछे है कौन-सा कानून?

Panda Diplomacy: दुनिया में कहीं भी पैदा हो पांडा, मालिक होता है चीन; जानें इसके पीछे है कौन-सा कानून?

Panda Diplomacy: कोई भी पांडा चाहे किसी दूसरे देश के चिड़ियाघर में रहे या वहीं जन्म लें, लेकिन उसका मालिकाना हक चीन के पास ही रहता है. सुनने में भले ही या अजीब लगे, लेकिन यह पूरी तरह सच है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

Panda Diplomacy: आपने पांडा के बारे में तो जरुर सुना होगा. काले-सफेद रंग के यह भालू जैसे जानवर अपनी क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. सोशल मीडिया पर इनके वीडियो भी वायरल होते रहते हैं. पांडा बांस खाने वाले जीव होते हैं जो मुख्य रूप से चीन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं.

क्या आप जानते हैं कि यह पांडा चाहे दुनिया में के किसी भी देश में क्यों न हो उन सभी पर चीन का अधिकार होता है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया में पांडा कहीं भी पैदा हो लेकिन उनका मालिक चीन कैसे होता है और इसके पीछे कौन सा कानून लागू होता है.

दुनिया के सभी पांडा का मालिक चीन 

चीनी नीति के अनुसार, कोई भी पांडा चाहे किसी दूसरे देश के चिड़ियाघर में रहे या वहीं जन्म लें, लेकिन उसका मालिकाना हक छीन के पास ही रहता है. सुनने में भले ही या अजीब लगे, लेकिन यह पूरी तरह सच है. दुनिया के सभी पांडा का मालिक चीन है. 2014 में हुई एक गणना के अनुसार दुनिया में लगभग 1900 पांडा मौजूद है, इनमें से करीब 400 पांडा इंसानों के देखरेख में चिड़ियाघरों या ब्रीडिंग सेंटर्स में रहते हैं. वहीं लगभग 50 पांडा ऐसे हैं जो चीन के बाहर रखे गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अगर किसी दूसरे देश में पांडा का जन्म भी हो जाए तो तब भी उस पर चीन का ही अधिकार रहता है. 

क्या है चीन की पांडा डिप्लोमेसी?

दरअसल, चीन पांडा को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपनी कूटनीति का हिस्सा मानता है. इसे पांडा डिप्लोमेसी कहा जाता है. चीन अपने पांडा को किसी देश को गिफ्ट में नहीं बल्कि लोन पर देता है. यानी पांडा चीन की ही संपत्ति रहते हैं, बस वह कुछ समय के लिए दूसरे देश में भेजे जाते हैं. जिन देशों को चीन पांडा भेजता है, वहां पर पांडा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिससे पर्यटन और राजस्व बढ़ता है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2013 की एक रिसर्च के अनुसार, चीन हर देश को पांडा देने के बदले भारी रकम वसूलता है. वहीं एक पांडा का किराया लगभग 10 लाख डॉलर प्रतिवर्ष होता है. यह रकम पांडा संरक्षण परियोजना में खर्च की जाती है. इन पांडा से अगर कोई बच्‍चा दूसरे देश में भी पैदा होता है तो भी वह चीन की ही संपत्ति मानी जाती है. वहीं सामान्यत किसी देश को पांडा 10 साल या तय उम्र तक ही रखने की अनुमति होती है. 

कब शुरू हुई पांडा डिप्लोमेसी?

पांडा डिप्लोमेसी की शुरुआत आज से कई सालों पहले हुई थी. दरअसल, चीन के तांग राजवंश के समय 685 में महारानी वू जेटियन ने जापानी सम्राट तेनमू को पांडा की एक जोड़ी उपहार में दी थी. आधुनिक दौर में इसका उपयोग 1956 से शुरू हुआ, जब चीन ने सोवियत संघ को पिंगपिंग नाम का पांडा दिया था. बाद में 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के चीन दौरे के दौरान चीन ने अमेरिका को दो पांडा गिफ्ट किए थे. हालांकि इसके बाद बाकी देशों ने भी पांडा की मांग शुरू कर दी थी, जिसके बाद 1984 में चीन ने अपनी नीति बदल दी और पांडा को गिफ्ट देने के बजाय किराए पर देना शुरू कर दिया था.

ये भी पढ़ें-Slum Free City Of India: भारत का यह शहर‌ हुआ झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त, जानें कैसे मिली यह बड़ी सफलता?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 10 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Panda Diplomacy China Panda Ownership Law Why China Owns All Pandas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
पवन सिंह ने खाई पत्नी ज्योति को एबार्शन पिल्स ! भोजपुरी स्टार पर लगा बड़ा आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं ज्योति सिंह, बिहार चुनाव में मिलेगा टिकट?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
क्रिकेट
ODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget