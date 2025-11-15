हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजE-Waste: भारत में कितना ई-वेस्ट होता है रीसाइकिल, क्या है इसका फ्यूचर? किस पायदान पर चीन-जापान

E-Waste: भारत में कितना ई-वेस्ट होता है रीसाइकिल, क्या है इसका फ्यूचर? किस पायदान पर चीन-जापान

2024 में भारत ने 3.8 एमएमटी ई-वेस्ट पैदा किया, जो ग्लोबल प्रॉडक्शन का 6.4 पर्सेंट है. मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता जैसे 65 शहरों से देश का 60 पर्सेंट ई-वेस्ट निकलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Nov 2025 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ी है. इससे इंसानों ने तरक्की तो की है, लेकिन इसके साथ ई-वेस्ट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. यह इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इससे निपटने का एकमात्र तरीका ई-वेस्ट को रीसाइकिल करना है. क्या आपको पता है कि भारत में अभी कितना ई-वेस्ट रीसाइकिल हो पाता है और इसका क्या फ्यूचर है? बाकी बड़े देश इस दिक्कत से कैसे निपटते हैं?

ई-वेस्ट में कहां है भारत?

गौर करने वाली बात है कि ई-वेस्ट पैदा करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जो हर साल लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा कर रहा है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2023-24 के दौरान देश में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ई-वेस्ट उत्पन्न हुआ, जो 2019-20 के 1.01 एमएमटी से 73 पर्सेंट ज्यादा है. वहीं, रीसाइक्लिंग रेट की बात करें तो यह महज 43 पर्सेंट है. बाकी 57 पर्सेंट यानी करीब 9.9 लाख टन ई-वेस्ट अनौपचारिक क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां विषैले पदार्थ मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं. इसी समस्या का समाधान ढूंढने के मकसद से मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में प्लास्टिक्स रीसाइक्लिंग शो (PRS) इंडिया और भारत रीसाइक्लिंग शो (BRS) 2025 का आयोजन किया गया. इसमें रीसाइक्लिंग टेक्नॉलीज, समाधान और इस फील्ड में हो रहे इनोवेशन पर चर्चा की गई.

सिर्फ 10 पर्सेंट जस्ता हो रहा रीसाइकिल?

रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज के डायरेक्टर अजित साल्वी के मुताबिक, रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बन सकती है. दरअसल, देश 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहा है, जो रीसाइक्लिंग सेक्टर की भागीदारी और तरक्की के पूरा नहीं हो सकता है. मैटेरियल रीसाइक्लिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई) के अध्यक्ष संजय मेहता का कहना है कि एमआरएआई पिछले 15 साल से ई-वेस्ट, टायर, प्लास्टिक, तेल, बैटरी और धातु सहित विभिन्न सेक्टर्स में नीति निर्माण और वकालत के लिए केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है. भारत ने ई-कचरा, टायर और धातु जैसे रीसाइक्लिंग एरिया में काफी तरक्की की है, लेकिन प्लास्टिक उद्योग में अब भी काफी चुनौतियां हैं. हमारा सबसे पहला एजेंडा भारत में प्लास्टिक स्क्रैप रीसाइक्लिंग पर सटीक और व्यापक डेटा जुटाना है. प्लास्टिक सेक्टर में पहले से ही सालाना 10 मिलियन टन से अधिक ई-वेस्ट प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन जस्ते जैसी धातुओं की रीसाइक्लिंग दर महज 10 पर्सेंट है.

महाराष्ट्र को मिली यह कामयाबी

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा करने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है. यह एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य और केंद्र सरकारों के साथ साझेदारी में रीसाइक्लिंग और संसाधन मैनेजमेंट स्टार्टअप बढ़ाने के लिए इनक्यूबेशन हब डिवेलप कर रहा है. 

भारत में क्या चुनौतियां?

इको रीसाइक्लिंग के अध्यक्ष और एमडी बीके सोनी के मुताबिक, भारत में रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती औपचारिक रीसाइक्लिंग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता है, जबकि व्यवसाय स्वाभाविक रूप से व्यवहार्य, लाभदायक और टिकाऊ है. सही स्ट्रक्चर बनाया जाए तो भारत का रीसाइक्लिंग सेक्टर तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि सोना, चांदी, पैलेडियम, लिथियम और कोबाल्ट जैसी कीमती चीजों को निकालने की तकनीक ग्लोबल लेवल पर पहले से मौजूद हैं. अभी भारत में सिर्फ 5 पर्सेंट ई-वेस्ट ही रीसाइक्लिंग किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 2500 करोड़ का इनवेस्टमेंट किया गया है. अगर रीसाइक्लिंग के टारगेट हासिल करने हैं तो इस सेक्टर को करीब 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी. 

किन शहरों से ज्यादा निकलता है ई-वेस्ट?

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत ने 3.8 एमएमटी ई-वेस्ट पैदा किया, जो ग्लोबल प्रॉडक्शन का 6.4 पर्सेंट है. मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता जैसे 65 शहरों से देश का 60 पर्सेंट ई-वेस्ट निकलता है. हालांकि, समस्या सिर्फ मात्रा की नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की है. 2023-24 में रीसाइक्लिंग दर 43 पर्सेंट पहुंची, जो 2019-20 के 22 पर्सेंट से दोगुनी है. इसके बावजूद यह ई-वेस्ट के हिसाब से कम है. 

दुनिया में कैसे रीसाइकिल होता है ई-वेस्ट?

फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया और यूके ई-वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे आगे हैं. इस मामले में यूरोपीय संघ वर्ल्ड लीडर है, जहां 42.5 पर्सेंट रीसाइक्लिंग रेट है. वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (डब्ल्यूईईई) डायरेक्टिव 2003 से निर्माताओं पर ईपीआर डालता है. रिस्ट्रिक्शन ऑफ हेजार्डस सबस्टांसेज (आरओएचएस) डायरेक्टिव विषैले केमिकल्स कंट्रोल करता है. 2025 से बेसल कन्वेंशन के तहत सभी ई-वेस्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है. जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने 1990 के दशक में लैंडफिल बैन लगाया, जिससे 80 पर्सेंट रीसाइक्लिंग हो रही है. 

7 एमएमटी ई-वेस्ट पैदा करने वाले अमेरिका में फेडरल लेवल पर कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं, लेकिन 25 स्टेट्स में ईपीआर कानून हैं. कैलिफोर्निया के ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग एक्ट 2003 के तहत कलेक्शन फीस लगाई जाती है. वहीं, 2025 से बेसल कन्वेंशन के तहत नॉन-हेजार्डस ई-वेस्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक 10 एमएमटी देश है, लेकिन 2018 से फॉरेन ई-वेस्ट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है. जापान में 2.5 एमएमटी ई-वेस्ट होता है, लेकिन होम अप्लायंस रीसाइक्लिंग लॉ 2001 के तहत निर्माताओं पर 75 पर्सेंट रीसाइक्लिंग की जिम्मेदारी है. 

ये भी पढ़ें: किस देश में होता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन, जानें वहां के कौन से आभूषण हैं मशहूर

Published at : 15 Nov 2025 08:35 PM (IST)
Tags :
E-waste E-Waste Management E-waste Production In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
IPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
IPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget