राम मंदिर में हर दिन कितना आता है चढ़ावा, चंदा चोरी के आरोप के बाद घटा या बढ़ा?
Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर के दान चोरी के मामले में आठ आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि मंदिर को रोजाना कितना दान मिलता है.
- अयोध्या राम मंदिर दान चोरी आरोपों से दान में भारी गिरावट आई।
- कड़ी निगरानी, बैंकिंग प्रक्रिया से दान फिर बढ़कर सामान्य हुआ।
- अब दान बढ़कर ₹18-20 लाख; भक्त डिजिटल भुगतान अपना रहे।
Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: पुलिस ने अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के कथित मामले में टिन्नू यादव समेत सभी आठ आरोपियों के घर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी पूरी कर ली है. इस ऑपरेशन के दौरान जांचकर्ताओं को कथित तौर पर जरूरी दस्तावेजों के साथ नकद और गहने भी मिले हैं. इस विवाद के बाद कई भक्तों ने सवाल उठाया है कि क्या राम मंदिर में दिए जाने वाले दान पर कोई भी असर पड़ेगा? आइए जानते हैं कि मंदिर को रोजाना कितना दान मिलता है और आरोपों के सामने आने के बाद दान के तरीकों में क्या बदलाव आया.
राम मंदिर का रोजाना दान
आम दिनों में अयोध्या राम मंदिर को लगभग 15 से 20 लाख का दान मिलता है. हालांकि दान चोरी के आरोप सामने आने और जून 2026 में एसआईटी जांच शुरू होने के बाद रोजाना मिलने वाले दान में भारी गिरावट देखने को मिली है. मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी और बैंकिंग प्रक्रिया लागू करने के बाद दान में फिर से बढ़ोतरी हुई है.
आरोपों के बाद दान में भारी गिरावट
कथित गबन से जुड़े विवाद ने भक्तों के मन में अनिश्चितता को पैदा कर दिया है. इसके बाद दान में काफी कमी आई है. रिपोर्ट्स से यह पता चलता है कि रोजाना मिलने वाला औसत दान लगभग ₹15 लाख से घटकर ₹5 लाख के आसपास रह गया है. यह लगभग 72% की गिरावट है. इसका असर खास तौर पर दान पेटी पर देखा गया है. यहां रोजाना नकद दान कथित तौर पर ₹100000 से भी कम हो गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि जांच के दौरान गिनती की प्रक्रिया बाधित रही थी.
नए निगरानी सिस्टम
विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दान को इकट्ठा करने, उनकी गिनती करने और निगरानी करने के सिस्टम को और भी मजबूत किया है. सख्त निगरानी और बेहतर पारदर्शिता के साथ दान की रकम धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर वापस आ गई.
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रोजाना मिलने वाले दान में फिर से बढ़ोतरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर को अब रोजाना लगभग ₹18 लाख से ₹20 लाख का दान मिल रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारी भीड़ वाले समय में खासकर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रोजाना मिलने वाला दान ₹22 लाख से ₹24 लाख तक भी पहुंच गया है. अब इनमें से ज्यादातर दान अपडेटेड निगरानी सिस्टम के जरिए सीधे बैंक में जमा किए जाते हैं.
ज्यादा भक्त ऑनलाइन दान को चुन रहे हैं
इस विवाद ने मंदिर में दान देने के भक्तों के तरीकों को भी बदल दिया है. नकद दान देने के बजाय अब ज्यादा से ज्यादा भक्त डिजिटल पेमेंट के तरीकों को अपना रहे हैं. ऑनलाइन दान को पारंपरिक नकद दान की तुलना में ज्यादा पारदर्शी माना जा रहा है.
राम मंदिर में सालाना दान के आंकड़े
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वित्तीय वर्ष 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की कुल इनकम ₹327 करोड़ रही है. इस रकम में से लगभग ₹153 करोड़ सीधे दान के जरिए मिले.
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