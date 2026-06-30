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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOpium Cultivation: इस देश में होती है अफीम की सबसे ज्यादा खेती, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

Opium Cultivation: इस देश में होती है अफीम की सबसे ज्यादा खेती, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

Opium Cultivation: दुनिया भर में अफीम की खेती की जाती है. आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा अफीम की खेती कौन सा देश करता है और भारत कौन से स्थान पर है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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  • तालिबान के प्रतिबंध से अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन भारी घटा।
  • म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अवैध अफीम उत्पादक बन गया।
  • भारत कानूनी अफीम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक।

Opium Cultivation: तालिबान सरकार द्वारा अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने के बाद अफगानिस्तान में उत्पादन में भारी गिरावट आई है. अब इसकी जगह म्यांमार दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है. जहां म्यांमार अब अवैध अफीम उत्पादन में सबसे आगे है वहीं भारत दवा और मेडिकल कामों के लिए कानूनी तौर पर उगाई जाने वाली अफीम के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर अपनी जगह को बनाए हुए है.

म्यांमार सबसे आगे 

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के मुताबिक म्यांमार अभी दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है. बीते कुछ सालों में देश में अफीम की खेती में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इससे यह दुनिया भर में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है. राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी और इनकम के सीमित स्रोत ने म्यांमार के कई इलाकों में अफीम की खेती के विस्तार में बड़ा योगदान दिया है. 

अफगानिस्तान के उत्पादन में गिरावट 

कई सालों तक अफगानिस्तान का वैश्विक अफीम उत्पादन पर दबदबा रहा है. यह दुनिया की कुल सप्लाई का लगभग 85% हिस्सा पैदा करता था. लेकिन तालिबान सरकार द्वारा अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने के बाद रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन में 95% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है. इस भारी गिरावट ने अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान को म्यांमार के बाद दूसरे स्थान पर धकेल दिया है. 

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कानूनी अफीम उत्पादन में भारत सबसे आगे 

हालांकि भारत अवैध अफीम की खेती में सबसे आगे नहीं है लेकिन मेडिकल और दवा बनाने के कामों के लिए कानूनी तौर पर अफीम के उत्पादन में यह दुनिया में पहले स्थान पर आता है. अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्हें जरूरी दवा बनाने के लिए सख्त सरकारी निगरानी में कानूनी तौर पर अफीम उगाने की इजाजत है.

सरकार द्वारा अफीम की खेती पर सख्त नियंत्रण

भारत में कानूनी अफीम की खेती को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल करता है. हर साल सरकार सिर्फ चुने हुए किसानों को ही लाइसेंस देती है. लाइसेंस प्राप्त करने वाले किसानों को अपनी पूरी अफीम की फसल सिर्फ सरकार को ही बेचनी होती है. आधिकारिक मंजूरी के बिना अफीम उगना भारतीय कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है.

कहां होती है अफीम की खेती? 

भारत में लाइसेंस प्राप्त अफीम की खेती तीन राज्यों में होती है. मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच मुख्य उत्पादक जिले हैं. इसी के साथ राजस्थान में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है. साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बाराबंकी और गाजीपुर जैसे चुनिंदा जिलों में लाइसेंस प्राप्त खेती की जाती है. आपको बता दें कि देश की एकमात्र सरकारी अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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Afghanistan Opium Cultivation Legal Opium
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