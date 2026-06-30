विदेशों में टेढ़ी छत क्यों बनाई जाती हैं, जानें भारत से क्यों होती हैं ये अलग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में सपाट छतें गर्म जलवायु, कंक्रीट निर्माण के कारण हैं।

Slanted Roof: अगर आपने कभी अमेरिका, कनाडा या यूरोप जैसे देशों में घरों को देखा होगा तो यह पाया होगा कि इनमें से ज्यादातर घरों की छत सपाट होने के बजाय ढलान वाली होती हैं. यह फर्क सिर्फ बनावट के स्टाइल की वजह से नहीं है बल्कि यह मौसम, बनाने के सामान और लोग अपने घरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस बात पर भी निर्भर करता है.

ढलान वाली छत क्यों जरूरी?

कई पश्चिमी देशों में ढलान वाली छतों के होने की सबसे बड़ी वजह भारी बर्फबारी और अक्सर होने वाली बारिश है. सर्दियों में छतों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो जाती है. अगर छत सपाट होती तो बर्फ का वजन काफी ज्यादा हो सकता था. इस वजह से छत के टूटने या फिर गिरने का खतरा बढ़ जाता. ढलान वाली छत बर्फ और बारिश के पानी को अपने आप नीचे फिसलने देती है. इससे इमारत पर दबाव कम होता है.

लकड़ी के घरों में पानी की निकासी

अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ज्यादातर घर कंक्रीट के बजाय लकड़ी से बनाए जाते हैं. क्योंकि लकड़ी नमी से जल्दी खराब हो सकती है इस वजह से जमा हुआ पानी लीकेज और बनावट को नुकसान पहुंचा सकता है. ढलान वाली छत यह पक्का करती है कि बारिश का पानी जल्दी निकल जाए. इससे लकड़ी के ढांचे को लंबे समय तक होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है.

ढलान वाले ढांचे ज्यादा मजबूत

इंजीनियरिंग के नजरिए से तिकोने आकार की छत सपाट छत के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती हैं. ढलान वाली छत भार को बेहतर ढंग से बांटती है और तेज हवा, तूफान और चक्रवात का बेहतर ढंग से सामना करती है.

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बेहतर इंसुलेशन

ढलान वाली छत के नीचे एक बंद जगह बनती है जिसे एटिक कहा जाता है. इनका इस्तेमाल आमतौर पर सामान रखने के लिए किया जाता है और यह छत और रहने की जगह के बीच हवा को रोक कर इंसुलेशन को भी बेहतर बनाते हैं. इससे घर कड़ाके की ठंड में गर्म रहता है और हीटिंग का खर्चा कम हो जाता है.

भारत में सपाट छत क्यों?

भारत के ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से सपाट छत एक व्यावहारिक विकल्प है. कंक्रीट की छत दिन में गर्मी सोखती है लेकिन उसे अच्छी तरह से इंसुलेट और वाटरप्रूफ किया जा सकता है. क्योंकि ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी काफी कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होती इस वजह से जमा हुई बर्फ को हटाने के लिए छत में ज्यादा ढलान की जरूरत नहीं होती.

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