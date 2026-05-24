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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFalta Election Result 2026: फाल्टा सीट पर पलट गई बाजी और जीत गए जहांगीर खान तो क्या करेगा चुनाव आयोग? जान लें नियम

Falta Election Result 2026: फाल्टा सीट पर पलट गई बाजी और जीत गए जहांगीर खान तो क्या करेगा चुनाव आयोग? जान लें नियम

Falta Assembly Election Result 2026: फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा से हुए मतदान के बाद आज वहां काउंटिंग चल रही है. ऐसे में सवाल है कि अगर जहांगीर खान जीत गए तो चुनाव आयोग के क्या नियम हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 24 May 2026 01:40 PM (IST)
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  • जीतने पर टीएमसी उम्मीदवार को देना होगा इस्तीफा, फिर होगा उपचुनाव.

Falta Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट इस समय सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनी हुई है. यहां हुए पुनर्मतदान के बाद वोटों की गिनती का काम तेजी से चल रहा है और हर राउंड के साथ सियासी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं. खबर लिखे जाने तक 13 राउंड की गिनती हो गई है. इस चुनाव में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐन वक्त पर मैदान छोड़ने की घोषणा कर दी. इसके बावजूद तकनीकी नियमों के कारण उनका नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज रहा, जिससे अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर बाजी पलटी और वे जीत गए, तो चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं. 

जहांगीर खान का हैरान करने वाला फैसला

फाल्टा सीट पर हो रहे इस विशेष चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान ने वोटिंग से ठीक दो दिन पहले अचानक चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा घोषित विकास पैकेज का हवाला देते हुए खुद को इस रेस से अलग कर लिया. लेकिन तब तक नामांकन वापस लेने की कानूनी तारीख निकल चुकी थी. इस वजह से भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक मतपत्रों और ईवीएम से उनका नाम और चुनाव चिह्न हटाना मुमकिन नहीं था, जिससे वे तकनीकी रूप से अंत तक उम्मीदवार बने रहे. 

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी जीत का दावा

वहीं दूसरी ओर आज यानि रविवार को हो रही काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी इस निर्वाचन क्षेत्र में अपनी एकतरफा और ऐतिहासिक जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप घोष ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि फाल्टा की जनता इस बार पूरी तरह बदलाव के मूड में है और यहां कमल खिलना तय है. पार्टी ने यहां से देबांग्शु पांडा को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, जिनके समर्थन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद भारी जनसभाएं की थीं और विपक्ष के मैदान छोड़ने को अपनी नैतिक जीत बताया था. 

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भारत निर्वाचन आयोग के कड़े और स्पष्ट नियम

अब सवाल यह है कि अगर फाल्टा सीट से जहांगीर खान जीत गए तो चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं. दरअसल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत निर्वाचन आयोग के नियम बेहद स्पष्ट हैं कि एक बार जब नाम वापस लेने की समय-सीमा समाप्त हो जाती है, तो किसी भी उम्मीदवार की व्यक्तिगत इच्छा का कोई कानूनी महत्व नहीं रह जाता. भले ही जहांगीर खान ने खुद को चुनाव प्रचार और प्रतियोगिता से दूर कर लिया हो, लेकिन अगर फाल्टा के मतदाता ईवीएम पर उनके नाम के आगे का बटन दबाते हैं, तो उन वोटों को पूरी तरह वैध माना जाएगा. कानूनन जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है.

जीतने पर क्या हैं आयोग के नियम?

अगर 21 राउंड की इस मतगणना के पूरे होने पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो नियम के अनुसार मतगणना केंद्र पर तैनात रिटर्निंग ऑफिसर को उन्हें ही विजेता घोषित करना होगा. भारत निर्वाचन आयोग का कोई भी अधिकारी या नियम जनता के मिले इस बहुमत को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकता कि उम्मीदवार अब विधायक नहीं बनना चाहता. नियमों के तहत जहांगीर खान को ही जीत का आधिकारिक प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन) कानूनी तौर पर जारी किया जाएगा.

अगर विधायक नहीं बनना चाहें जहांगीर तो क्या हैं ऑप्शन?

मान लीजिए कि अगर जहांगीर खान चुनाव जीत जाते हैं और कागजी तौर पर विधायक चुन लिए जाते हैं, तो उसके बाद की स्थिति पूरी तरह उनके अगले कदम पर निर्भर करेगी. अगर वे इस पद को स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं, तो उन्हें सबसे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के सामने उपस्थित होकर अपना लिखित और आधिकारिक इस्तीफा सौंपना होगा. इसके अलावा उनके पास दूसरा विकल्प यह होगा कि वे विधायक पद की गोपनीयता की शपथ लेने से ही साफ इनकार कर दें. 

यदि जहांगीर खान जीतकर इस्तीफा देते हैं, तो नियमों के अनुसार वह सीट दोबारा खाली घोषित कर दी जाएगी. इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग को फाल्टा सीट पर फिर से नए सिरे से उप-चुनाव आयोजित कराने का फैसला लेना होगा. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Falta Election Result Jahangir Khan TMC Falta Election Result 2026 Debangshu Panda BJP
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