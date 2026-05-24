'मैं वापस आऊंगा' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें क्या है फिल्म का 'सरप्राइज पैकेज'

इम्तियाज अली पिछले काफी समय से फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसमें एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल प्ले किया है. इसे जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फैंस भी दिलजीत का रोमांटिक अंदाज स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. ऐसे में अब एकता कपूर ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू दिया है और बताया कि फिल्म में क्या सरप्राइज पैकेज है.

एकता कपूर ने किया ट्वीट

मशहूर टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को पहले ही देख लिया और इसका फर्स्ट रिव्यू उन्होंने अपने एक्स ऑफिशियल अकाउंट पर दिया. एकता कपूर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म का रिव्यू दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं अभी तक इस फिल्म को भुला नहीं पा रही हूं, जो मैंने देखी...सच में मुझे लिखने के लिए क्या लिखना है ये सोचने में ही पूरा एक दिन लग गया क्योंकि मैं एक भी शब्द गलत नहीं लिखना चाहती थी.'

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एकता कपूर ने फिल्म की कहानी की तारीफ की

एकता कपूर ने फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने फिल्म की डिटेलिंग की. एक पोस्ट में लिखा, 'एक ऐसा फिल्म जिसे पूरी दुनिया जून में देखने वाली है. मुझे इसे मई में देखने का मौका मिला. मैं आपको बता दूं कि इसकी रिलीज से एक महीने पहले भी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं. आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है.'

So I still can’t get over the film I saw… It genuinely took me an entire day to even think of what to write because I didn’t want to get a single word wrong. pic.twitter.com/TVqJtHZZPx — Ektaa R Kapoor (@EktaaRKapoor) May 24, 2026

वो आगे कहानी को लेकर लिखती हैं, 'इस फिल्म का नाम है 'मैं वापस आऊंगा', जो विभाजन के समय पर आधारित एक प्रेम कहानी है. यह फिल्म खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे पीढ़ियां अलग-अलग सोच सकती हैं, अलग-अलग तरह से जी सकती हैं और अलग-अलग तरह से प्यार कर सकती हैं... फिर भी किसी न किसी तरह से यह सब एक ही बात पर आकर खत्म होता है, आपको प्यार हो ही जाता है.' आगे अन्य पोस्ट में वो इसे इमोशनल और लंबे समय तक मन में बसी रहने वाली फिल्म बताती हैं.

दिलजीत की एक्टिंग की मुरीद हुईं एकता कपूर

इतना ही नहीं, एकता कपूर दिलजीत समेत अन्य एक्टर्स की एक्टिंग की मुरीद भी हो गई हैं. वो दिलजीत दोसांझ के लिए लिखती हैं, 'दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग हमेशा आपके मन पर छाप छोड़ती है. इसमें भी कमाल का काम किया है.'

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क्या है फिल्म का सरप्राइज पैकेज?

इसके साथ ही वो वोदांग रैना की भी तारीफ करती हैं और लिखती हैं, 'फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज वेदांग रैना हैं. उन्होंने क्या एक्टिंग की है. मैंने उन्हें द आर्चीज में देखा था. वहां भी पसंद आए थे. लेकिन इसमें अल्टीमेट काम किया है.' उन्होंने एक्ट्रेस शरवरी वाघ के स्क्रीन प्रेजेंस की भी तारीफ की और कहा कि वो बेहद खूबसूरत लगी.

इतना ही नहीं, एकता कपूर फिल्म देखने के बाद नसीरुद्दीन शाह की भी एक्टिंग की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाईं. वो लिखती हैं, 'उनकी तारीफ के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द काफी नहीं हैं. क्योंकि कोई भी शब्द उनकी एक्टिंग को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता. वो एक मिसाल हैं. मैं इस फिल्म के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही.'

'मैं वापस आऊंगा' की रिलीज डेट और क्लैश

बहरहाल, अगर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की रिलीज के बारे में बात करें तो इसे 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. 'अमर सिंह चमकीला' के बाद ये दिलजीत की दूसरी रोमांटिक फिल्म है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' और विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' जैसी फिल्मों के साथ टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है.