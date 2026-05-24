Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्ला ने क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर हमलावर की पहचान की।

हमलावर बिलाल शाहवानी बलोच लिबरेशन आर्मी का सदस्य था।

सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाया गया।

ब्ला ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का दावा किया।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में रविवार (24 मई, 2026) की सुबह जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में हुए फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले हमलावर का खुलासा हो गया है. बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इस हमले को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें संगठन ने फिदायीन हमलावर बिलाल शाहवानी उर्फ सईन की तस्वीर जारी करके जानकारी दी कि फिदायीन हमला बिलाल शाहवानी उर्फ सईन ने अंजाम दिया था.

BLA के अनुसार, बिलाल शाहवानी, जो क्वेटा के सरीआब इलाके के किल्ली सरद का रहने वाला था, साल 2020 में बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) में शामिल हुआ था और बाद में उसे मजीद ब्रिगेड की फिदायीन यूनिट में शामिल किया गया.

हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसानः BLA

बलोच संगठन के बयान में कहा गया कि क्वेटा के चमन फाटक इलाके में उस समय हमला किया गया, जब पाकिस्तानी सेना के जवानों को क्वेटा कैंट से जाफर एक्सप्रेस तक शटल ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था. संगठन ने दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है.

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कई बड़े ऑपरेशनों का नेतृत्व कर चुका है बिलालः BLA

BLA ने कहा कि बिलाल शाहवानी पिछले छह महीनों से दाश्त कोंबेला इलाके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े हमलों और गुरिल्ला ऑपरेशनों की कमान संभाल रहा था. BLA ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन हेरोफ-1 और ऑपरेशन हेरोफ-2 के दौरान उसने क्वेटा और कलात फ्रंट पर कई अभियानों का नेतृत्व किया था.

BLA ने बिलाल को कहा शहीद फिदायीन कमांडर

BLA ने अपने इंटेलिजेंस विंग ‘ZIRAB’ का जिक्र करते हुए दावा किया कि क्वेटा कैंट से सेना की मूवमेंट की सटीक जानकारी होने के कारण यह हमला संभव हो पाया और बयान में कहा गया कि यह हमला संगठन की इंटेलिजेंस पैठ और सैन्य क्षमता को दर्शाता है. अपने बयान में BLA ने बिलाल शाहवानी को शहीद फिदायीन कमांडर बताते हुए श्रद्धांजलि दी और कहा कि बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

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