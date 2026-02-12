हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक कथा सुनाने के लिए कितना पैसा लेते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज, जानें उनकी कमाई?

एक कथा सुनाने के लिए कितना पैसा लेते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज, जानें उनकी कमाई?

Aniruddhacharya Maharaj: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज बीते कुछ सालों में सबसे पॉपुलर कथावाचक में से एक बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि वह कथा सुनाने के कितने रुपये चार्ज करते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Feb 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

Aniruddhacharya Maharaj: जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज हाल के सालों में सबसे पॉपुलर कथावाचकों में से एक बन गए हैं. अपनी भक्ति कथा सुनाने और बड़ी सभाओं के लिए जाने‌ जाने‌‌ वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज पूरे भारत में धार्मिक प्रवचन करते हैं. उनकी कथा सुनने के लिए काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं. अनिरुद्धाचार्य महाराज आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मशहूर हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें पूकी महाराज के नाम से जाना जाता है. वे अपने बेबाक बयानों के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं. बढ़ती लोकप्रियता के साथ काफी लोग यह जानना चाहते हैं कि वह कथा सुनाने के लिए कितना चार्ज करते हैं और उनकी कुल कमाई कितनी है.

हर दिन की कथा फीस 

कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनिरुद्धाचार्य महाराज एक धार्मिक प्रवचन या कथा के लिए हर दिन लगभग 1 से 3 लाख रुपये चार्ज करते हैं.  सही रकम इवेंट के लेवल, जगह और ऑर्गेनाइजर द्वारा किए गए इंतजाम पर निर्भर होती है. पूरे 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा के लिए उनकी फीस लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपए बताई जाती है. बोलने के चार्ज के अलावा ऑर्गेनाइजर उनके साथ आने वाली टीम के रहने, आने जाने, खाने और इंतजाम के लिए भी जिम्मेदार होते हैं. 

महीने की इनकम और अनुमानित नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ रुपए है. माना जाता है कि उनकी कुल महीने के इनकम अलग-अलग रेवेन्यू सोर्स को मिलाकर लगभग 45 लाख रुपये है. यह आंकड़े पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट और इवेंट डिस्क्लोजर पर आधारित हैं.

यूट्यूब और डिजिटल कमाई 

अनिरुद्धाचार्य महाराज की डिजिटल प्रेजेंस भी काफी ज्यादा मजबूत है. उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और ऐसा अनुमान है कि वह यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन व्यूअरशिप से हर महीने लगभग ₹2 लाख कमाते हैं. कथा इवेंट और यूट्यूब रेवेन्यू के अलावा उनकी इनकम के सोर्स में धार्मिक प्रोग्राम, ब्रांड एंडोर्समेंट और पब्लिक अपीरियंस शामिल है. जैसे-जैसे उनकी पापुलैरिटी बढ़ी है बड़े पैमाने पर होने वाले स्पिरिचुअल इवेंट के इनविटेशन भी बढ़े हैं. इससे उनकी कमाई में भी इजाफा हुआ है. अनिरुद्धाचार्य महाराज वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम भी चलाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और चैरिटेबल कामों पर खर्च होता है. इनमें गाय की सेवा, भंडारा और जरूरतमंदों को मेडिकल मदद देना शामिल है.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के इतिहास में कब खेला गया था पहला सुपर ओवर, जानें कैसे बना था यह नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 12 Feb 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Aniruddhacharya Maharaj Katha Fees Bhagwat Katha Charges
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bharat Bandh 12 Feb: आज भारत बंद: बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज भारत बंद: बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
दिल्ली NCR
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
विश्व
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bharat Bandh 12 Feb: आज भारत बंद: बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज भारत बंद: बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
दिल्ली NCR
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
विश्व
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
बॉलीवुड
Subedaar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
हेल्थ
Empty Stomach Fruit Side Effects: खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
यूटिलिटी
घर खरीदने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें ये चीजें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
घर खरीदने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें ये चीजें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget