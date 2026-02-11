T20 World Cup 2026: आज साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक रोमांचक डबल सुपर ओवर में अफगानिस्तान को हरा दिया. क्रिकेट फैंस ने एक बार फिर से जबरदस्त ड्रामा देखा. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर सुपर ओवर पहली बार कब खेला गया था और कैसे बना था यह नियम.

क्रिकेट इतिहास का पहला सुपर ओवर

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहला सुपर ओवर 26 दिसंबर 2008 को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम के बीच एक टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान खेला गया था. मैच 155-155 रन पर टाई हो गया और पहली बार विनर तय करने के लिए सुपर ओवर नियम का इस्तेमाल किया गया. इस ऐतिहासिक पल ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की.

सुपर ओवर नियम क्यों बनाया गया

सुपर ओवर से पहले टी20 क्रिकेट में टाई हुए मैचों का फैसला बॉल आउट नाम के तरीके से किया जाता था. बॉल आउट में हर टीम के बॉलर बिना बैट्समैन के स्टंप्स पर हिट करने की कोशिश करते थे. यह फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट जैसा था. हालांकि कई खिलाड़ियों और फैंस को लगा की बॉल आउट असल में क्रिकेट की खास स्किल्स को नहीं दिखाती. इसने बैट और बॉल के बीच सीधे मुकाबले को ही खत्म कर दिया. इस चिंता को दूर करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2008 में सुपर ओवर का नियम शुरू किया. इसका मकसद एक ओवर का एलिमिनेटर बनाना था जो असल में एक मिनी मैच हो. इससे खेल की कॉम्पिटिटिव भावना बनी रही.

आईपीएल में सुपर ओवर

इंडियन प्रीमियर लीग ने इस नियम को जल्दी अपना लिया था. इंडियन प्रीमियर लीग में पहला सुपर ओवर 2009 में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था.

डबल सुपर ओवर का उदय

काफी कम मामलों में जब सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो मैच एक और वन ओवर एलिमिनेटर की तरफ बढ़ता है. इसे डबल सुपर ओवर के नाम से जाना जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहला मामला 2024 में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट का पहला डबल सुपर ओवर थ्रिलर खेला. बॉल आउट की जगह लेने से लेकर वर्ल्ड कप और टी20 लीग में यादगार पल बनाने तक सुपर ओवरनाइट ने टाई हुए मैचों का फैसला करने का तरीका बदल दिया है.

