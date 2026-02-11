हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026: क्रिकेट के इतिहास में कब खेला गया था पहला सुपर ओवर, जानें कैसे बना था यह नियम

T20 World Cup 2026: आज के मैच में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच डबल सुपर ओवर खेला गया. आइए जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास में पहली बार सुपर ओवर कब खेला गया था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 Feb 2026 07:10 PM (IST)
T20 World Cup 2026: आज साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक रोमांचक डबल सुपर ओवर में अफगानिस्तान को हरा दिया. क्रिकेट फैंस ने एक बार फिर से जबरदस्त ड्रामा देखा. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर सुपर ओवर पहली बार कब खेला गया था और कैसे बना था यह नियम. 

क्रिकेट इतिहास का पहला सुपर ओवर 

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहला सुपर ओवर 26 दिसंबर 2008 को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम के बीच एक टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान खेला गया था. मैच 155-155 रन पर टाई हो गया और पहली बार विनर तय करने के लिए सुपर ओवर नियम का इस्तेमाल किया गया. इस ऐतिहासिक पल ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की. 

सुपर ओवर नियम क्यों बनाया गया 

सुपर ओवर से पहले टी20 क्रिकेट में टाई हुए मैचों का फैसला  बॉल आउट नाम के तरीके से किया जाता था. बॉल आउट में हर टीम के बॉलर बिना बैट्समैन के स्टंप्स पर हिट करने की कोशिश करते थे. यह फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट जैसा था. हालांकि कई खिलाड़ियों और फैंस को लगा की बॉल आउट असल में क्रिकेट की खास स्किल्स को नहीं दिखाती. इसने बैट और बॉल के बीच सीधे मुकाबले को ही खत्म कर दिया. इस चिंता को दूर करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2008 में सुपर ओवर का नियम शुरू किया. इसका मकसद एक ओवर का एलिमिनेटर बनाना था जो असल में एक मिनी मैच हो. इससे खेल की कॉम्पिटिटिव भावना बनी रही.

आईपीएल में सुपर ओवर 

इंडियन प्रीमियर लीग ने इस नियम को जल्दी अपना लिया था. इंडियन प्रीमियर लीग में पहला सुपर ओवर 2009 में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था.

डबल सुपर ओवर का उदय 

काफी कम मामलों में जब सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो मैच एक और वन ओवर एलिमिनेटर की तरफ बढ़ता है. इसे डबल सुपर ओवर के नाम से जाना जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहला मामला 2024 में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था.  अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट का पहला डबल सुपर ओवर थ्रिलर खेला. बॉल आउट की जगह लेने से लेकर वर्ल्ड कप और टी20 लीग में यादगार पल बनाने तक सुपर ओवरनाइट ने टाई हुए मैचों का फैसला करने का तरीका बदल दिया है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 11 Feb 2026 07:10 PM (IST)
T20 World Cup 2026 First Super Over Cricket Super Over Rule
