'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड फिल्म

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. इसे लेकर दर्शकों के बीच बड़ा क्रेज देखने के लिए मिला. फिल्म का रिलीज के पहले ही जबरदस्त बज बना हुआ था, जिसका इसे फायदा बॉक्स ऑफिस पर मिला और इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ ही ओपनिंग की. वहीं, अब इसने दिवाली रिलीज का भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

दरअसल, 'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. वहीं, इंडिया नेट कलेक्शन 350 करोड़ के पार रहा, जिसके बाद ये दिवाली रिलीज की नंबर 1 ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसने दिवाली ओपनिंग वीकेंड में सलमान-अजय देवगन की फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में कितना कमाया?

'रामायण' ने दिवाली ओपनिंग वीकेंड में तगड़ा प्रदर्शन किया और एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड्स सेट कर दिए. सैकनिल्क के अनुसार, सैटरडे यानी की तीसरे दिन के मुकाबले रविवार को दिवाली के मौके पर इसकी कमाई में 19.6% की गिरावट दर्ज की गई.

- 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ का बिजनेस किया.

- दूसरे दिन 25.9% गिरावट के साथ 48.05 करोड़ की कमाई की.

- वहीं, तीसरे दिन फिर से 45.3% की उछाल आई और इसने 69.80 करोड़ का कलेक्शन किया.

- रविवार को फिर से कमाई गिरी और इसने 56.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

- इसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 238.85 करोड़ रहा.

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दिवाली की नंबर 1 वीकेंड ओपनर बनी 'रामायण' (नेट)

कोईमोई के अनुसार, 'रामायण' दिवाली के मौके पर नंबर 1 वीकेंड ओपनर फिल्म बन चुकी है. इसने सलमान खान और अजय देवगन की फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. देखिए टॉप 5 दिवाली टॉप ओपनिंग वीकेंड फिल्मों की लिस्ट...

1. रामायण- 238.85 करोड़

2. टाइगर 3- 148.5 करोड़

3. प्रेम रतन धन पायो- 129.77 करोड़

4. सिंघम अगेन- 125 करोड़

5. ठग्स ऑफ हिंदोस्तान- 123 करोड़

'रामायण' बनी ऑल टाइम चौथी ओपनिंग वीकेंड फिल्म

इतना ही नहीं, 'रामायण' ने एक और बड़ा रिकॉर्ड ओपनिंग वीकेंड में बना दिया है. कोईमोई के अनुसार, इस फिल्म ने 'आदिपुरुष' (221.1 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद ये ऑल टाइम चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म बन चुकी है. देखिए टॉप ऑल टाइम ओपनिंग वीकेंड फिल्में...

1. धुरंधर 2- 466 करोड़

2. जवान- 286.16 करोड़

3. पठान- 280.75 करोड़

4. रामायण- 238.85 करोड़

5. आदिपुरुष- 221.1 करोड़

6. स्त्री 2- 204 करोड़

7. एनिमल- 201.76 करोड़

बहरहाल, 'रामायण' का अभी फर्स्ट पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जिसमें रावण और राम के वनवास से सीता हरण की कहानी देखने के लिए मिली है. इसका अगला पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी समेत रकुल प्रीत सिंह, यश, रवि दुबे, लारा दत्ता और अरुण गोविल जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.