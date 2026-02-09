हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबिना मेकिंग चार्ज के कितने की बनती है 18 कैरेट की सोने की चेन, इसमें कितनी लगती है जीएसटी?

बिना मेकिंग चार्ज के कितने की बनती है 18 कैरेट की सोने की चेन, इसमें कितनी लगती है जीएसटी?

आज के बढ़े हुए सोने के भाव में 18 कैरेट की चेन बिना मेकिंग चार्ज के सस्ती लग सकती है, लेकिन जीएसटी जोड़ते ही असली कीमत सामने आ जाती है. आइए जानें कि बिना मेकिंग चार्ज कितने ही चेन बनेगी.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Feb 2026 12:39 PM (IST)
सोने की कीमतें जब अचानक तेजी से बढ़ती हैं, तब सबसे ज्यादा उलझन गहना खरीदने वालों को होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि 18 कैरेट सोने की चेन की असली कीमत कितनी होगी, कितना जीएसटी देना होगा और कुल बिल कहां तक पहुंचेगा. आज के ताजा सोने के भाव के हिसाब से यहां पूरा गणित समझा जा सकता है.

आज 9 फरवरी को सोने के ताजा भाव क्या हैं?

आज 9 फरवरी को सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. 24 कैरेट सोने का भाव 3,381 रुपये बढ़कर 1,52,078 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं 22 कैरेट सोना 14,369 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. अगर 18 कैरेट सोने की बात करें, तो इसका भाव आज 11,759 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. ये सभी दरें घरेलू सर्राफा बाजार में चल रही मौजूदा कीमतों पर आधारित हैं.

18 कैरेट सोने की कीमत क्यों कम होती है?

18 कैरेट सोने में लगभग 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, जबकि बाकी हिस्सा अन्य धातुओं का होता है. इसी वजह से 18 कैरेट सोना 22 और 24 कैरेट की तुलना में सस्ता पड़ता है. गहनों, खासकर चेन और डिजाइनर ज्वेलरी में 18 कैरेट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यह मजबूत होता है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इसे बेहतर माना जाता है.

बिना मेकिंग चार्ज के 18 कैरेट चेन की कीमत कितनी?

अगर आप 18 कैरेट की सोने की चेन बिना मेकिंग चार्ज के खरीदते हैं, तो उसकी कीमत पूरी तरह सोने के वजन और उस दिन के बाजार भाव पर निर्भर करती है. आज के रेट के हिसाब से 18 कैरेट सोना 11,759 रुपये प्रति ग्राम है. 

मान लीजिए आप 5 ग्राम की 18 कैरेट सोने की चेन खरीदते हैं. ऐसे में सिर्फ सोने की कीमत होगी 5 x 11,759 रुपये, यानी कुल 58,795 रुपये. इसमें कोई कारीगरी या डिजाइन चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा.

18 कैरेट सोने की चेन पर जीएसटी कितना?

भारत में सोने के गहनों पर 3 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है. चाहे आप मेकिंग चार्ज दें या न दें, जीएसटी हर हाल में देना होता है. अगर 5 ग्राम की 18 कैरेट चेन की कीमत 58,795 रुपये है, तो उस पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगभग 1,764 रुपये के आसपास बनेगा. इस तरह बिना मेकिंग चार्ज वाली 5 ग्राम की 18 कैरेट सोने की चेन का कुल बिल लगभग 60,560 रुपये के आसपास पहुंचेगा.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 09 Feb 2026 12:39 PM (IST)
