हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAssembly Election 2026: पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, जानें कहां हैं सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें?

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, जानें कहां हैं सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें?

Assembly Election 2026: चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है. आइए जानें कि इन पांचों राज्यों में से किसमें ज्यादा विधानसभा सीटें हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Mar 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

Assembly Election 2026: भारत के चुनावी इतिहास में आज का दिन बेहद खास है. चुनाव आयोग आज 15 मार्च को पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनावी बिगुल फूंक सकता है. लाखों मतदाताओं के भाग्य का फैसला होने वाला है और हर राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने को तैयार है. पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची पर अपील का समय खत्म होते ही आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा. क्या इस बार चरण कम होंगे? या सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा? आइए जानते हैं.

पांच राज्यों में चुनावी बिगुल

भारतीय चुनाव आयोग आज दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पांच प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं. इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 के बीच समाप्त हो रहा है. आयोग ने पहले ही इन राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा ले लिया है और अब केवल आधिकारिक घोषणा का औपचारिक समय बचा है.

पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीटों वाला महामुकाबला

इन पांच राज्यों में सबसे अधिक राजनीतिक सरगर्मी पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है. इसका कारण यहां की 294 विधानसभा सीटें हैं, जो इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा हैं. पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या 6.4 करोड़ से अधिक है. चुनाव आयोग ने यहां मतदाता सूची को लेकर विशेष सावधानी बरती है. 28 फरवरी को प्रकाशित सूची के बाद आज अपील दाखिल करने की अंतिम तारीख है, जिसके ठीक बाद आयोग कार्यक्रम घोषित करने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें: 2BHK Construction Cost: भारत में कितने रुपये में तैयार हो जाता है 2BHK, पाकिस्तान में कितनी आती है लागत?

तमिलनाडु और केरल दक्षिण भारत का बड़ा चुनावी रण

दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों, तमिलनाडु और केरल में भी चुनावी माहौल चरम पर है. तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं, जबकि केरल में 140 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. पिछले चुनावों (2021) में इन दोनों राज्यों में एक ही चरण में मतदान संपन्न हो गया था. इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि आयोग दक्षिण के इन राज्यों में एक ही दिन वोटिंग करा सकता है, ताकि सुरक्षा बलों का प्रबंधन कुशलता से किया जा सके.

असम और पुडुचेरी छोटे राज्य लेकिन बड़ा महत्व

पूर्वोत्तर के द्वार असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, जहां पिछली बार तीन चरणों में चुनाव हुए थे. असम में एनआरसी और मतदाता सूची से जुड़े पेचीदा कानूनी मुद्दों के बीच चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती रही है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सबसे कम यानी 30 निर्वाचित सीटें हैं (तीन सदस्य मनोनीत होते हैं). छोटे राज्यों में अक्सर चुनाव एक ही चरण में पूरे कर लिए जाते हैं, लेकिन असम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चरणों की संख्या तय की जाएगी.

क्या इस बार कम होंगे मतदान के चरण?

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग इस बार 2021 की तुलना में कम चरणों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश में है. 2021 में पश्चिम बंगाल में आठ लंबे चरणों में चुनाव हुए थे, जिसे लेकर काफी बहस हुई थी. इस बार सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के जरिए आयोग चरणों की संख्या घटाकर चुनाव प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहता है. पश्चिम बंगाल और असम में बहु-चरणीय मतदान हो सकता है, जबकि बाकी तीन राज्यों में एक ही दिन वोटिंग की पूरी संभावना है.

मतदाता सूची और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम

चुनाव आयोग का मुख्य जोर 'शुद्ध मतदाता सूची' पर रहा है. पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम ‘अधीन’ श्रेणी में रखे गए हैं, जिनकी जांच कोर्ट के निर्देशानुसार चल रही है. सुरक्षा के लिहाज से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) की भारी टुकड़ियां पहले ही पहुंचनी शुरू हो गई हैं. आयोग का लक्ष्य हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है, खासकर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: LPG History India: भारत में पहली बार LPG गैस का इस्तेमाल कब हुआ था, जानें किस शहर से हुई थी इसकी शुरुआत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 15 Mar 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Assembly Election West Bengal Poll Assembly Election 2026 Tamil Nadu Assembly Seats
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, जानें कहां हैं सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें?
पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, जानें कहां हैं सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें?
जनरल नॉलेज
Religious Fasting: किस धर्म के व्रत होते हैं सबसे कठिन, हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई और जैन धर्म में क्या है परंपरा?
किस धर्म के व्रत होते हैं सबसे कठिन, हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई और जैन धर्म में क्या है परंपरा?
जनरल नॉलेज
2BHK Construction Cost: भारत में कितने रुपये में तैयार हो जाता है 2BHK, पाकिस्तान में कितनी आती है लागत?
भारत में कितने रुपये में तैयार हो जाता है 2BHK, पाकिस्तान में कितनी आती है लागत?
जनरल नॉलेज
LPG संकट आया तो सबसे पहले किसे दी जाएगी सिलेंडर की डिलीवरी, सरकार की प्रियॉरिटी लिस्ट में कौन-कौन?
LPG संकट आया तो सबसे पहले किसे दी जाएगी सिलेंडर की डिलीवरी, सरकार की प्रियॉरिटी लिस्ट में कौन-कौन?
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
टेलीविजन
कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, सगाई के 5 महीने बाद चेहरा हुआ रिवील
कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, अब मिस्ट्री मैन का चेहरा आया सामने
क्रिकेट
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
हेल्थ
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
ट्रेंडिंग
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget