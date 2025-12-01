कोई क्रिकेटर कितनी बार वापस ले सकता है संन्यास, क्या इसके लिए बनाया गया है कोई नियम?

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब फॉर्मेट-विशेष संन्यास की घोषणा की थी, तब भारतीय फैंस को यह एक स्वाभाविक कदम लगा था, लेकिन मई 2025 आते-आते दोनों दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर पूरे भारतीय क्रिकेट जगत को चौंका दिया. इसी के साथ टेस्ट फैंस की ओर से कोहली से संन्यास वापस लेने की मांग उठने लगी, जिसके बाद एक सवाल जरूर खड़ा हुआ कि क्या कोई खिलाड़ी कितनी बार चाहे उतनी बार संन्यास वापसी कर सकता है? आइए जानें.

क्या खिलाड़ी की रिटायरमेंट पर कोई ICC नियम लागू होता है?

आईसीसी ने रिटायरमेंट और वापसी पर कोई सीमा तय नहीं की है. मतलब कि खिलाड़ी अगर चाहे तो कितनी भी बार संन्यास ले सकता है और उतनी ही बार वापसी भी कर सकता है. आईसीसी सिर्फ इतना चाहती है कि खिलाड़ी वापसी की स्थिति में अपने बोर्ड और चयनकर्ताओं से आधिकारिक मंजूरी ले. खेलना है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह नई टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड के हाथ में रहता है.

खिलाड़ी संन्यास आखिर क्यों लेते हैं?

संन्यास हमेशा उम्र की वजह से नहीं लिया जाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे- फिटनेस में गिरावट, प्रदर्शन का दबाव, टीम में जगह को लेकर अनिश्चितता, निजी कारण, लगातार खेलते रहने की मानसिक थकान, किसी विवाद या आलोचना से दूरी बनाना. खिलाड़ी कभी-कभी भावनाओं में भी निर्णय लेते हैं, और बाद में बदलते हालात में वापसी का रास्ता तलाशते हैं.

किन क्रिकेटर्स ने कई बार लिया संन्यास

क्रिकेट इतिहास में कई उदाहरण मौजूद हैं, जहां खिलाड़ियों ने बार-बार रिटायरमेंट लिया और उतनी ही बार वापसी भी की है.

शाहिद अफरीदी सबसे ज्यादा बार रिटायर होने वाले खिलाड़ी हैं. अफरीदी ने 2006 में टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, फिर कुछ महीनों में लौटे. 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन फिर वापसी कर ली. उनका करियर रिटायरमेंट और रिटर्न की कहानी जैसा रहा.

मोहम्मद आमिर ने 2020 में संन्यास लिया और 2024 में वापसी की. 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले आमिर ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए वापसी की घोषणा कर दोबारा चर्चा बटोरी.

बेन स्टोक्स 2022 में वनडे से रिटायर हुए, लेकिन 2023 विश्व कप में इंग्लैंड को बचाने के लिए फिर उतर आए.

केविन पीटरसन ने 2011 में व्हाइट बॉल रिटायरमेंट लिया और चंद महीनों बाद फिर वापसी की.

ऐसे में आईसीसी की तरफ से किसी खिलाड़ी की वापसी पर कोई रोक नहीं है. यह पूरी तरह चयनकर्ताओं, बोर्ड और खिलाड़ी की इच्छा पर निर्भर करता है. इसलिए आज अगर कोई खिलाड़ी रिटायर होता है, तो फैंस को यह समझ लेना चाहिए कि यह फैसला हमेशा अंतिम नहीं होता, वापसी का रास्ता हमेशा खुला है.

