यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े

यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े

यूपी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, इसलिए यहां आईएएस अधिकारियों की जरूरत भी ज्यादा है, लेकिन अभी भी कई पद खाली हैं. रिटायरमेंट और नई भर्ती के कारण प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हो सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Feb 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की संख्या और खाली पदों के ताजा आंकड़े सामने आए हैं. यानी कई अहम पद अब भी खाली हैं. आने वाले समय में रिटायरमेंट और नई भर्ती से तस्वीर और बदल सकती है. सीधे भर्ती और पीसीएस से प्रमोशन के जरिए सैकड़ों पद भरे जाने हैं, जिससे प्रशासनिक ढांचे पर बड़ा असर पड़ने वाला है. आइए जानें कि यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनत हैं और अभी कितने पदों पर भर्ती होनी बाकी है. 

वर्तमान में कितने अधिकारी तैनात?

उत्तर प्रदेश में साल 2026 की शुरुआत तक आईएएस कैडर का आकार बढ़ाया गया है. पहले स्वीकृत पदों की संख्या 652 थी, जिसे बढ़ाकर 683 कर दिया गया है. नए ढांचे के मुताबिक राज्य में कुल 683 पद अधिकृत हैं. इनमें से 571 आईएएस अधिकारी वर्तमान में तैनात हैं. इसका मतलब है कि करीब 81 से 112 पद अभी खाली हैं या भरने बाकी हैं. 

कितने अधिकारी किस पद पर तैनात

यूपी में कुल 370 सीनियर ड्यूटी पोस्ट हैं. इनमें 75 जिलों में 75 जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) तैनात हैं. इसके अलावा 84 स्पेशल सेक्रेटरी जैसे अहम पद भी शामिल हैं. राज्य में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों के हाथ में होती है. साल 2026 में करीब 31 से 32 आईएएस अधिकारियों के रिटायर होने की संभावना है. इससे खाली पदों की संख्या और बढ़ सकती है. 

भर्ती और प्रमोशन का गणित

संशोधित कैडर संरचना के अनुसार, यूपी में कुल 476 पद सीधे भर्ती के जरिए भरे जाने हैं. वहीं 207 पद प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) से प्रमोशन के जरिए आईएएस में भरे जाएंगे. साल 2026 की शुरुआत में 30 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोट कर आईएएस कैडर में शामिल किया गया है. इससे कुछ खाली पद भरे गए हैं, लेकिन पूरी संख्या अभी भी कम है. 

राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 1 जनवरी 2025 तक पूरे देश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में कुल रिक्तियां काफी बड़ी संख्या में हैं. आईएएस में पूरे देश में 6,877 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5,577 अधिकारी तैनात हैं. यानी लगभग 1,300 पद खाली हैं. 

आईपीएस में 5,099 स्वीकृत पदों के मुकाबले 4,594 अधिकारी कार्यरत हैं. वहीं आईएफएस में 3,193 स्वीकृत पदों में से 2,164 अधिकारी तैनात हैं. 2026 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लगभग 933 रिक्तियों की घोषणा की है. परीक्षा मई 2026 में होनी है. 

किन राज्यों में ज्यादा पद

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) में आईएएस और आईपीएस के सबसे ज्यादा स्वीकृत पद हैं. आईएफएस के मामले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एजीएमयूटी कैडर में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा अधिकृत पद हैं.

Published at : 25 Feb 2026 11:12 AM (IST)
