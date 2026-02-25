ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?

अगर आप विदेश में बसने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि नई जगह पर बेहतर सेहत, साफ माहौल और मजबूत हेल्थ सिस्टम मिले तो हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आपके लिए काम की हो सकती है. इन रिपोर्ट्स में उन देशों को रैंक किया गया है, जहां लोग लंबी उम्र जीते है, साफ हवा और पानी मिलता है, हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के अवसर ज्यादा है. रैंकिंग तैयार करने के लिए कई इंटरनेशनल सूचकांकों का औसत लिया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश कौन से हैं और इनमें भारत किस नंबर पर आता है.



नॉर्वे



नॉर्वे को इस बार दुनिया का सबसे हेल्दी देश माना गया है. यहां औसत जीवन प्रत्याशा 83.46 साल है. साफ हवा, बेहतर पर्यावरण और मजबूत हेल्थ सिस्टम इसकी बड़ी खासियत है. नॉर्वे की राजधानी ओस्लो को यूरोप के सबसे हरित शहरों में गिना जाता है. यहां के लोग पैदल चलना, साइक्लिंग और आउटडोर एक्टिविटी को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं.



स्विट्जरलैंड



स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. यहां औसत जीवन प्रत्याशा 84 साल से ज्यादा है. स्विट्जरलैंड में अनिवार्य हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम लागू है, जिससे सभी नागरिकों को बुनियादी हेल्थ सेवाएं मिलती है. प्रति व्यक्ति डॉक्टर और नर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है. साफ वातावरण और संतुलित जीवनशैली इसे हेल्दी देशों की लिस्ट में ऊपर रखती है.



फिनलैंड



फिनलैंड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. यहां हरित क्षेत्र की भरमार है और हवा की गुणवत्ता यूरोप के कई देशों से बेहतर मानी जाती है. हालांकि शराब और तंबाकू सेवन जैसे कुछ हेल्थ रिस्क यहां मौजूद है, लेकिन सरकार की नीतियों और जागरूकता अभियानों के कारण स्थिति में सुधार देखा गया है.



ऑस्ट्रेलिया



ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल आउटडोर गतिविधियों पर आधारित है. यहां सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खास ध्यान देती है. मेडिकेयर नाम का सार्वजनिक हेल्थ सिस्टम नागरिकों और स्थायी निवासियों को सस्ती सुविधा देता है. वहीं यहां औसत जीवन प्रत्याशा 84 साल के आसपास है.



स्वीडन



स्वीडन इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है. यहां यूनिवर्सल हेल्थकेयर सिस्टम लागू है और सरकार जीडीपी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करती है. स्वीडन में साफ हवा और सक्रिय लाइफस्टाइल आम बात है.



भारत और पाकिस्तान किस स्थान पर?



रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान टॉप-10 या टॉप-20 हेल्दी देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है. विकसित देशों की तुलना में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा जैसे पैमानों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है. वहीं ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2025 के आंकड़ों के अनुसार सबसे नीचे के देशों में सोमालिया, उत्तर कोरिया और तिमोर-लेस्ते जैसे देश शामिल है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है.

