Mountain Age: पहाड़ भले ही हमेशा रहने वाले और न बदलने वाले लगें लेकिन जियोलॉजिस्ट के मुताबिक हर चोटी की एक उम्र होती है. किसी पहाड़ की उम्र का पता लगाना पृथ्वी विज्ञान की सबसे दिलचस्प चुनौतियों में से एक है. आपको बता दें इसके लिए एडवांस्ड साइंटिफिक तकनीक और लाखों साल पहले शुरू हुई ग्रह प्रक्रियाओं की समझ की काफी जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि कैसे किसी पहाड़ की उम्र का पता लगाया जाता है और सबसे युवा पहाड़ कौन सा है.

कैसे पता लगाते हैं पहाड़ों की उम्र?

किसी पहाड़ की उम्र समझना उतना आसान नहीं है जितना कि उसकी चट्टानों की उम्र को मापना. चट्टानें अरबों साल पुरानी हो सकती हैं लेकिन पहाड़ खुद बहुत छोटा हो सकता है. इस वजह से जियोलॉजिस्ट यह अनुमान लगाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कि एक पर्वत श्रृंखला कब बनी थी.

चट्टानों की डेटिंग से मिलती है मदद

सबसे जरूरी उपकरण में से एक है रेडियो मैट्रिक डेटिंग. यह चट्टान के अंदर रेडियोएक्टिव तत्वों के क्षय को मापता है. आइसोटोप और उसके टूटने वाले उत्पादों को समझकर वैज्ञानिक यह पता लगते हैं की चट्टान कब बनी थी. हालांकि सीधे तौर पर यह पहाड़ की उम्र नहीं बताता लेकिन यह उस सामग्री की उम्र बताता है जिससे पहाड़ बना था.

कटाव की दरें बताती हैं कि पहाड़ कितने समय से हैं?

पहाड़ लगातार बारिश, हवा, बर्फ और नदी से घिसते रहते हैं. कटाव की दरों की जांच करके जियोलॉजिस्ट इस बात का अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ अपनी मौजूदा ऊंचाई पर कितने समय से खुला हुआ है. मौजूदा ऊंचाई की तुलना अनुमानित उभार से करने पर उसकी उम्र के बारे में कुछ सुराग मिलते हैं. नए और युवा पहाड़ नुकीले, ऊंचे और ऊबड़-खाबड़ दिखाते हैं जबकि पुराने पहाड़ लाखों सालों के कटाव की वजह से गोल और छोटे हो जाते हैं.

टेक्टोनिक प्लेट गतिविधि से मिलती है मदद

ज्यादातर पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट के टकराव, उत्थान और पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने की वजह से बनते हैं. प्लेटों की गति के इतिहास और टकराव की समय सीमा को समझ कर वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि एक पर्वत श्रृंखला कब बननी शुरू हुई थी.

सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन-सी?

भूवैज्ञानिक रूप से कहें तो हिमालय को पृथ्वी की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला में से एक माना जाता है. इनका निर्माण लगभग 50 से 55 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था. ऐसा तब हुआ था जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी. यह टक्कर खत्म नहीं हुई और आज भी हो रही है.

