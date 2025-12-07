सोचकर देखो. दुनिया में ज्यादातर लोग देर से पहुंचने पर नौकरी से निकाले जाते हैं, लेकिन स्पेन में एक महिला के साथ इसके उल्टा हो गया. उसे कंपनी ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह रोज काम पर बहुत जल्दी पहुंच जाती थी. हां भाई, यह कोई मजाक नहीं है. लड़की सुबह 7.30 की ड्यूटी के लिए 6.45 पर ऑफिस पहुंच जाती थी और इसी आदत ने उसकी नौकरी खतरे में डाल दी. मामला इतना बढ़ा कि बात कोर्ट तक पहुंच गई और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अदालत ने भी कंपनी का ही साथ दिया. क्या जल्दी पहुंचना भी अपराध हो सकता है? यही सवाल आज सोशल मीडिया पर घूम रहा है और लोग इस कहानी को देखकर हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

नौकरी पर जल्दी आने की वजह से महिला को नौकरी से निकाला

स्पेन के एलिकांटे शहर में रहने वाली एक युवती के साथ एक अजीब मामला हुआ. वह एक डिलीवरी कंपनी में काम करती थी और अपनी आदत के अनुसार हर दिन ऑफिस बेहद जल्दी पहुंच जाती थी. उसका काम शुरू होने का समय था सुबह 7.30 बजे, लेकिन वह रोज 6.45 से 7.00 के बीच ऑफिस पहुंच जाती थी. कंपनी को शुरू-शुरू में लगा कि शायद वह जिम्मेदार कर्मचारी है, लेकिन धीरे-धीरे मैनेजर को यह बात खटकने लगी. वजह यह थी कि इतनी जल्दी ऑफिस पहुंचने पर उसके पास कोई काम नहीं होता था और कंपनी कहती है कि इससे “काम की व्यवस्था बिगड़ रही थी”.

बार बार मना करने के बाद भी जल्गी आती रही महिला

कंपनी ने उसे 2023 में पहली चेतावनी दी. बताया गया कि जल्दी मत आया करो, समय पर आया करो. लेकिन लड़की अपनी आदत से मजबूर, रोज जल्दी पहुंचती रही. प्रबंधन ने कई बार कहा कि जब 7.30 बजे काम शुरू होता है तो 6.45 पर आना बिल्कुल जरूरी नहीं है. मगर उसने बात को हल्के में लिया.

आखिरकार कंपनी ने लिया फैसला

आखिरकार इस साल की शुरुआत में कंपनी ने उसे “गंभीर कदाचार” यानी serious misconduct का दोषी मानते हुए नौकरी से निकाल दिया. कंपनी का तर्क था कि जल्दी आने से लड़की कोई काम नहीं कर रही थी, इससे मैनेजमेंट को दिक्कत हो रही थी और यह कंपनी के नियमों के खिलाफ था. लड़की को यह बात बिल्कुल गलत लगी. उसने सीधे एलिकांटे की सोशल कोर्ट में कंपनी के फैसले को चुनौती दी. उसे लगा कि जल्दी आना तो अच्छी बात है, ऐसे में नौकरी कैसे जा सकती है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

स्पेनिश महिला के इस अजीबोगरीब मामले पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. कई यूजर्स हैरान हैं कि "जल्दी पहुंचना भी गलती हो सकता है?" तो कुछ ने इस फैसले पर मजाकिया कमेंट्स की बरसात कर दी. एक यूजर ने लिखा. "पहली बार सुन रहा हूं कि जल्दी आने पर भी नौकरी जा सकती है. इंडिया में होता तो बॉस मूर्ति बनवा देता." दूसरे ने तंज कसा. "कंपनी को क्या चाहिए? लेट आएंगे तो गुस्सा. जल्दी आएंगे तो भी गुस्सा. मतलब आना ही मत?"

