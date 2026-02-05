हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजराष्ट्रपति के अभिभाषण पर कितना जरूरी होता है पीएम का संबोधन, क्या इसके बिना संसद चल नहीं सकती?

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कितना जरूरी होता है पीएम का संबोधन, क्या इसके बिना संसद चल नहीं सकती?

प्रधानमंत्री के बिना धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन राजनीतिक रूप से असामान्य है. आइए जानें कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पीएम का संबोधन जरूरी है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Feb 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी है. जिस जवाब का इंतजार पूरे सदन को था, वह आया ही नहीं. तय समय, तय तारीख और तय उम्मीदों के बावजूद प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो सका और आखिरकार धन्यवाद प्रस्ताव पारित भी हो गया. ऐसे में अब बहस इस बात पर है कि क्या संसद प्रधानमंत्री के जवाब के बिना भी पूरी मानी जा सकती है? आइए समझें. 

धन्यवाद प्रस्ताव बिना पीएम जवाब के कैसे पारित हुआ?

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था. इसके लिए 4 फरवरी को शाम 5 बजे का समय भी तय किया गया था, लेकिन उस दिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंत में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री गुरुवार यानि आज लोकसभा में इस चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आखिरकार धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना ही लोकसभा से पारित हो गया. 

राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों होता है अहम?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत हर साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है. यह अभिभाषण औपचारिक जरूर लगता है, लेकिन असल में यह सरकार की नीतियों, योजनाओं और आने वाले एजेंडे का आधिकारिक दस्तावेज होता है. राष्ट्रपति इसे पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है. इसी अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर चर्चा होती है. 

धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का मतलब क्या है?

धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार की नीतियों पर अपनी बात रखते हैं. विपक्ष सवाल उठाता है, आलोचना करता है और सरकार से जवाब मांगता है. यह बहस सरकार की जवाबदेही तय करने का एक अहम मंच मानी जाती है. इसी वजह से इस चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री का जवाब राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

क्या प्रधानमंत्री का जवाब संवैधानिक रूप से जरूरी है?

संविधान की नजर से देखें तो प्रधानमंत्री का संबोधन अनिवार्य नहीं है. कहीं भी यह नहीं लिखा है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बाद प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा. संसद की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर वोटिंग के साथ पूरी मानी जाती है. अगर प्रधानमंत्री किसी कारण से जवाब नहीं देते हैं, तो भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जैसा कि इस बार हुआ.

फिर पीएम के जवाब को लेकर इतना जोर क्यों?

यह सवाल कानून से ज्यादा परंपरा और राजनीति से जुड़ा है. अब तक की संसदीय परंपरा में आमतौर पर प्रधानमंत्री ही धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का अंतिम जवाब देते रहे हैं. इसे सरकार का सबसे आधिकारिक और निर्णायक पक्ष माना जाता है. प्रधानमंत्री का जवाब न आना विपक्ष के लिए यह कहने का मौका बन जाता है कि सरकार बहस से बच रही है.

क्या संसद पीएम के बिना नहीं चल सकती?

इसका सीधा जवाब है- संसद चल सकती है. संसद का काम संविधान और नियमों से चलता है, न कि परंपराओं से. प्रधानमंत्री का जवाब संसद को वैध बनाने के लिए जरूरी नहीं है. हां, राजनीतिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण जरूर माना जाता है, क्योंकि इससे सरकार की जवाबदेही मजबूत होती है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी किसी देश में एक भी कदम न रखें तो कैसे साइन होती है कोई डील, क्या है इसका तरीका?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 05 Feb 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Pm Modi Parliament President Address Parliament Lok Sabha Thanks Motion Pm
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे PM Modi | Rahul Gandhi
Parliament Budget Session: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी | Rahul Gandhi | PM Modi | Breaking
Tariff Relief ने बदली Game, Gokaldas Exports ने मारी बाज़ी | Paisa Live
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
मूवी रिव्यू
Vadh 2 Review: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
वध 2 रिव्यू: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
शिक्षा
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget