मोदी तो अमेरिका गए नहीं फिर कैसे फाइनल हो गई ट्रेड डील, वहां किसने किए इस पर साइन?

वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा फैसला हुआ, लेकिन नई दिल्ली से कोई विमान वहां नहीं उतरा. न हाथ मिलाने की कोई तस्वीर, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हो गई. अमेरिका ने टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया और भारत ने स्वागत भी किया. ऐसे में सवाल यही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए ही नहीं, तो यह समझौता कैसे पूरा हुआ? पर्दे के पीछे कौन लोग थे, जिनकी कलम से यह डील लिखी और सील की गई? यहां समझते हैं.

बिना पीएम की मौजूदगी कैसे हुई डील?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर महीनों से बातचीत चल रही थी. यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रही तकनीकी और कूटनीतिक चर्चाओं का नतीजा था. ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का हर बार खुद मौजूद होना जरूरी नहीं होता है. असल काम सरकारों के अधिकृत प्रतिनिधि और अधिकारी करते हैं, जबकि शीर्ष नेता राजनीतिक मंजूरी और दिशा तय करते हैं.

अमेरिका में भारत की ओर से कौन करता है बात?

अमेरिका में भारत की तरफ से वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास और वहां का वाणिज्यिक विंग इस तरह की बातचीत संभालता है. इस विंग में तैनात अधिकारी भारत के व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये लोग अमेरिकी प्रशासन, वहां के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और संबंधित एजेंसियों से सीधे संपर्क में रहते हैं. टैरिफ, आयात-निर्यात नियम और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर बातचीत इन्हीं स्तरों पर होती है.

किसने किए डील से जुड़े दस्तखत?

इस ट्रेड डील पर किसी एक व्यक्ति के साइन से काम पूरा नहीं हुआ. आमतौर पर ऐसी डील एक फ्रेमवर्क या समझौते के रूप में होती है, जिसे दोनों देशों के अधिकृत अधिकारी स्वीकार करते हैं. भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अमेरिका में तैनात वरिष्ठ व्यापारिक प्रतिनिधियों ने दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया. अमेरिका की तरफ से यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय और संबंधित विभागों ने इस पर सहमति जताई.

प्रधानमंत्री की भूमिका क्या रही?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रणनीतिक और राजनीतिक रही. उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन सहयोग के लिए तैयार है. जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ घटाने का ऐलान किया, तो पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से इसका स्वागत किया. यह संकेत था कि भारत सरकार ने इस डील को अपनी मंजूरी दे दी है.

क्या यह पूरी तरह फाइनल डील है?

यह समझना जरूरी है कि यह डील अभी एक व्यापक समझौते की तरह है. कई शर्तें, जैसे नॉन-टैरिफ बैरियर घटाने या भविष्य में खरीदारी के आंकड़े, चरणबद्ध तरीके से लागू हो सकते हैं. यानी आगे भी दोनों देशों के अधिकारी बैठकर इसके बारीक नियम तय करेंगे. ऐसे में अमेरिका भविष्य में कुछ अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है या नहीं, यह डील के अंतिम कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें: क्या ट्रेड डील के बाद एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा सकता अमेरिका, जानें क्या हैं इसके नियम?