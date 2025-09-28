Indian Sweets: भारत जिसे त्योहारों का देश भी कहा जाता है दिवाली का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. मिठाइयों के शौकीन लोगों के लिए यह समय काफी खास होता है. लेकिन सिर्फ दिवाली ही नहीं, चाहे ईद हो, होली हो या फिर पोंगल हर त्योहार में मिठाई अपनी एक अनोखी भूमिका निभाती हैं. भारत के हर राज्य की अपनी एक अनोखी मिठाई संस्कृति है. कुछ जगह दूध से बनी मिठाई ज्यादा मशहूर है तो कहीं चाशनी वाली मिठाइयां. आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 मिठाई प्रेमी राज्यों के बारे में.



पश्चिम बंगाल



पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है पश्चिम बंगाल. यह जगह पूरे देश में दूध से बनी मिठाइयों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. मिष्टि दोई, संदेश और रसगुल्ला जैसी मिठाई बंगाल के संस्कृति का एक प्रतीक बन चुकी हैं. कोलकाता में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान मिलती है. बंगाली मिठाई ज्यादातर क्रीमी टेक्सचर और हल्की मिठास के एक शानदार मिश्रण को परोसती है.



उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश मिठाई के मामले में पीछे नहीं है. यहां पर पारंपरिक मिठाइयां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. पेड़ा, जलेबी और गुलाब जामुन घरों और मिठाई की दुकानों में काफी ज्यादा मशहूर है. वाराणसी की मलाई और रबड़ी और मथुरा के पेड़े देश भर में प्रसिद्ध है. इसी के साथ कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में आपको कुछ ऐसी मिठाई की दुकान मिलेंगी जो पीढ़ियों से लोगों के मिठाई प्रेम को और बढ़ा रही हैं.



महाराष्ट्र



महाराष्ट्र में आपको गणेश चतुर्थी और बाकी स्थानीय त्योहार पर मोदक, पूरन पोली और श्रीखंड जैसी मिठाइयां चखने को मिलेंगी. इसी के साथ पुणे में आपको पारंपरिक महाराष्ट्रीयन खास मिठाइयां चखने को मिलेंगी. साथ ही नागपुर अपनी इन्नोवेटिव ऑरेंज फ्लेवर वाली बर्फी के लिए काफी ज्यादा मशहूर है.



पंजाब



पंजाब में खासकर सर्दियों के दौरान गाढ़ी और क्रीमी मिठाइयां काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं. पिंड, रबड़ी और खीर यहां की कुछ खास और मशहूर मिठाइयां हैं. इसी के साथ लुधियाना और अमृतसर घी वाले लड्डू और दूध से बनी मिठाइयों के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं और पटियाला अपने स्वादिष्ट हलवे के लिए जाना जाता है.



तमिलनाडु



तमिलनाडु राज्य अपनी ऐतिहासिक और स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए पहचाना जाता है. यहां मैसूर पाक, पायसम और जंगेरी काफी ज्यादा मशहूर है. इसी के साथ मदुरै गुड़ से बनी मिठाइयां और स्वादिष्ट हलवे के लिए पहचाना जाता है. इतना ही नहीं बल्कि चेन्नई में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के स्वाद वाली मिठाइयां मिलती है.

यह भी पढ़ें: जापान में कितना है बुलेट ट्रेन का किराया, जानें एक किलोमीटर के लिए कितना होता है चार्ज?