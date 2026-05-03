हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस हिंदू राजा ने दुनिया की सबसे महंगी कारों से उठवाया था कूड़ा, हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत

इस हिंदू राजा ने दुनिया की सबसे महंगी कारों से उठवाया था कूड़ा, हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत

राजस्थान के एक राजा ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे महंगी कार निर्माता कंपनी का घमंड चूर कर दिया था. आम कपड़ों में अपमानित होने के बाद राजा ने जो बदला लिया, वह इतिहास में दर्ज हो गया.

By : निधि पाल | Updated at : 03 May 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लंदन में अपमान के बाद महाराजा ने रोल्स रॉयस कारें खरीदीं.
  • महाराजा ने कूड़ा उठाने के लिए रोल्स रॉयस गाड़ियां इस्तेमाल कीं.
  • इस घटना से रोल्स रॉयस कंपनी की साख को बड़ा झटका लगा.
  • कंपनी ने माफी मांगी, जिसके बाद महाराजा ने काम रुकवाया.

दुनिया में जब भी सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियों की बात होती है, तो रोल्स रॉयस का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के एक महाराजा ने इस नामी कंपनी की गाड़ियों से अपने शहर का कूड़ा उठवाया था? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर से जुड़ा एक ऐतिहासिक सच है. साल 1920 में लंदन की गलियों में शुरू हुई यह घटना न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुई और इसने ब्रिटिश हुकूमत के साथ-साथ रोल्स रॉयस कंपनी को भी हिलाकर रख दिया था.

लंदन में महाराजा का अपमान

यह पूरी घटना साल 1920 के आसपास की है, जब अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर ब्रिटेन के दौरे पर लंदन में थे. एक दिन वे बिल्कुल साधारण और आम भारतीय नागरिकों जैसे कपड़ों में लंदन की सड़कों पर टहलने निकले थे. इसी दौरान उनकी नजर वहां मौजूद रोल्स रॉयस कंपनी के एक आलीशान शोरूम पर पड़ी. महाराजा जय सिंह ने वहां खड़ी एक बेहद चमचमाती और शानदार गाड़ी को देखा और उसके बारे में जानने के लिए वे शोरूम के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन उनके बेहद साधारण पहनावे को देखकर शोरूम के अंग्रेज कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं सके.

कर्मचारियों ने गरीब आदमी समझ उड़ाया मजाक

कर्मचारियों ने महाराजा जय सिंह के साधारण कपड़ों को देखकर उन्हें एक मामूली और गरीब भारतीय नागरिक समझ लिया. उन्होंने महाराजा के साथ बेहद रूखा और अपमानजनक व्यवहार किया. कर्मचारियों ने न केवल उनका मजाक उड़ाया बल्कि उन्हें तुरंत शोरूम से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया. महाराजा जय सिंह को यह अपमान अंदर तक चुभ गया. वे बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप लौट आए। महाराजा ने उस समय कर्मचारियों से कोई बहस नहीं की, लेकिन उन्होंने मन ही मन रोल्स रॉयस के इस घमंड और अपने अपमान का बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली थी.

यह भी पढ़ें: British Loot: अंग्रेजों के पास भारत की कौन-कौन सी चीजें, जानें क्या-क्या लूट ले गए थे?

राजा की तरह दोबारा एंट्री से बदल गया पूरा नजारा

लंदन में हुए इस अपमान का बदला लेने के लिए महाराजा ने एक शानदार योजना बनाई. अगले दिन उन्होंने अपने शाही वस्त्र और आभूषण पहने और पूरे लाव-लश्कर के साथ उसी रोल्स रॉयस के शोरूम में जाने का संदेश भिजवाया. जब शोरूम के अधिकारियों को पता चला कि अलवर के महाराजा खुद गाड़ी खरीदने आ रहे हैं, तो वहां खलबली मच गई. कर्मचारियों ने उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछा दिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. कल जिस व्यक्ति को उन्होंने धक्के देकर बाहर निकाला था, आज उसी के सामने वे नतमस्तक थे.

एक साथ खरीदीं कई रोल्स रॉयस गाड़ियां

महाराजा जय सिंह ने शोरूम में जाकर गाड़ियों को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ रोल्स रॉयस की कई गाड़ियां खरीदने का बड़ा ऑर्डर दे दिया. इतिहास में बताया जाता है कि उन्होंने शोरूम में मौजूद सभी गाड़ियों का भुगतान सीधे नकद पैसों में किया था. इतना बड़ा ऑर्डर और एक साथ इतनी बड़ी रकम देखकर शोरूम के कर्मचारी और मैनेजर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे. उन्हें लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील पूरी कर ली है. लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि महाराजा इन लग्जरी गाड़ियों के साथ आगे क्या करने वाले हैं.

भारत पहुंचते ही गाड़ियों से उठवाया गया कूड़ा

जब महाराजा जय सिंह द्वारा खरीदी गई सभी रोल्स रॉयस गाड़ियां पानी के जहाज से भारत में अलवर पहुंचीं, तो उन्होंने तुरंत एक अनोखा और कड़ा आदेश जारी किया. महाराजा ने अपनी रियासत की नगरपालिका को निर्देश दिया कि इन सभी नई और चमचमाती गाड़ियों का उपयोग शहर का कचरा उठाने के लिए किया जाए. राजा के आदेश पर नगरपालिका के कर्मचारी रोल्स रॉयस की लग्जरी कारों के आगे झाड़ू बांधकर और उनमें कूड़ा भरकर अलवर की सड़कों पर घूमने लगे. इस नजारे को जिसने भी देखा, वह हैरान रह गया.

कंपनी की साख को लगा बड़ा झटका

जैसे ही यह बात पूरी दुनिया में फैली कि भारत में रोल्स रॉयस की गाड़ियों से कचरा उठाया जा रहा है, कंपनी की साख और लोकप्रियता को बहुत गहरा धक्का लगा. यूरोप और अमेरिका में जो अमीर लोग रोल्स रॉयस की सवारी करते थे, वे अब इसका मजाक उड़ाने लगे. लोग कहने लगे कि जिस गाड़ी में वे बैठते हैं, भारत में उससे कूड़ा ढोया जाता है. इस जबरदस्त बदनामी के कारण रोल्स रॉयस की गाड़ियों की बिक्री में अचानक भारी गिरावट आ गई. कंपनी का घमंड पूरी तरह से चूर-चूर हो चुका था और ब्रिटिश हुकूमत भी इस घटना से सन्न थी.

कंपनी ने लिखित में मांगी माफी

अपनी लगातार गिरती साख और व्यापारिक नुकसान को देखते हुए आखिरकार रोल्स रॉयस कंपनी को झुकना ही पड़ा. कंपनी के बड़े अधिकारियों ने अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर को एक आधिकारिक पत्र भेजा. इस पत्र में उन्होंने लंदन के शोरूम में अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए महाराजा से बिना शर्त माफी मांगी. साथ ही उन्होंने राजा से विनम्र निवेदन किया कि वे उनकी गाड़ियों से कचरा उठवाने का काम बंद कर दें. महाराजा ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और कंपनी की लिखित माफी स्वीकार करते हुए गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद करवा दिया.

यह भी पढ़ें: International Road Trip From India: भारत से सड़क मार्ग से कौन-कौन से देश जा सकते हैं, देख लें पूरी लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Rolls-Royce King Of Alwar Maharaja Jai Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इस हिंदू राजा ने दुनिया की सबसे महंगी कारों से उठवाया था कूड़ा, हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत
इस हिंदू राजा ने दुनिया की सबसे महंगी कारों से उठवाया था कूड़ा, हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत
जनरल नॉलेज
British Loot: अंग्रेजों के पास भारत की कौन-कौन सी चीजें, जानें क्या-क्या लूट ले गए थे?
अंग्रेजों के पास भारत की कौन-कौन सी चीजें, जानें क्या-क्या लूट ले गए थे?
जनरल नॉलेज
Rifle License: यूपी में कहां से मिलता है राइफल का लाइसेंस, कैसे और कहां से खरीद सकते हैं?
यूपी में कहां से मिलता है राइफल का लाइसेंस, कैसे और कहां से खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
मांसाहार को लेकर क्या थे स्वामी विवेकानंद के विचार, हर किसी को सुननी-पढ़नी चाहिए ये बात
मांसाहार को लेकर क्या थे स्वामी विवेकानंद के विचार, हर किसी को सुननी-पढ़नी चाहिए ये बात
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
Kangra News: हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, 40 सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक!
हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, 40 सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक!
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
आईपीएल 2026
राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत
राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग
'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
यूटिलिटी
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
फूड
Mango Varieties: नूरजहां, लक्ष्मणभोग से लेकर फजली तक... आम की कितनी वैरायटी के बारे में जानते हैं आप?
नूरजहां, लक्ष्मणभोग से लेकर फजली तक... आम की कितनी वैरायटी के बारे में जानते हैं आप?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget