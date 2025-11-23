हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGold Price in India: आज 5 लाख का सोना खरीदा तो 2030 में कितने का होगा, कितना बढ़ जाएगा पैसा?

Gold Price in India: आज 5 लाख का सोना खरीदा तो 2030 में कितने का होगा, कितना बढ़ जाएगा पैसा?

Gold Price in India: बढ़ती महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के सोने की मांग तेजी से बढ़ी है. अगर 2000 से 2025 का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चक्रवृद्धि वार्षिक वृ्द्धि दर (CAGR) 14 प्रतिशत तक रहा है.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 23 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Gold Price in India: सोने के भाव ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को तेजी से अपनी तरफ आकर्षित किया है. पिछले चार-पांच सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सोने की कीमत 1.50 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और इसकी कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी अब भी जारी है. आज के भाव की बात करें तो दिल्ली में सोने की कीमत 1,25,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यह 24 कैरेट सोने के भाव हैं. वहीं एक दिन पहले यानी 22 नवंबर को सोने के दाम 1,24,120 रुपये प्रति 10 ग्राम थे. यानी एक दिन में 1870 रुपये का उछाल है. 

बदलते वैश्विक और घरेलू परिवेश ने सोने के प्रति निवेशकों को लुभाया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर आज सोने में निवेश किया जाता है तो आने वाले 4 से 5 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है? इस आर्टिकल में हम सोने के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के जरिए आने वाले दिनों में उसकी कीमतों में होने वाले उछाल को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि अगर आज 5 लाख रुपये का सोना खरीदा जाए तो 2030 तक कितना रिटर्न मिल सकता है? 

बीते 25 सालों में दिया है तगड़ा रिटर्न

भारत जैसे देश में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि सनातन परंपराओं का भी हिस्सा रहा है. शादी-ब्याह जैसे रीति-रिवाजों में सोने के आभूषण जरूरी माने जाते हैं, इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सोने की आभूषण खराब वित्तीय स्थिति में मददगार साबित होंगे. इसका सबसे बड़ा कारण है सोने के दाम में लंबे समय से हो रहा इजाफा. हालांकि, बढ़ती महंगाई और वैश्विक और घरेलू आर्थिक अनिश्चितता के चलते इसकी मांग तेजी से बढ़ी है और दाम में भी जमकर इजाफा हुआ है. अगर 2000 से 2025 का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चक्रवृद्धि वार्षिक वृ्द्धि दर (CAGR) 14 प्रतिशत तक रहा है. इन 25 सालों में सिर्फ तीन साल यानी 2013, 2015 और 2021 ही ऐसे साल रहे हैं, जिसमें सोने के भाव ने निगेटिव रिटर्न मिला है.

हर साल बढ़ते गए दाम

आज से 25 साल पहले यानी सन 2000 में 24 कैरेट सोने की कीमत 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब 1.25 लाख तक पहुंच चुकी है. अगर साल दर साल सोने के भाव देखे जाएं तो 2000 से 2025 के बीच इसने हर साल औसतन 25 से 35 फीसदी के आसपास रिटर्न दिया है. ऐसे में एक्सपर्ट आने वाले सालों में भी इसकी कीमतों में तगड़ा रिटर्न मिलने की संभावना जता रहे हैं. ऐसे में अगर आज के भाव पर 5 लाख का सोना खरीदते हैं तो इसपर दोगुना से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है. 

2030 में कितने बढ़ सकते हैं दाम

सोने के दाम पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट और तमाम रिपोर्ट पॉजिटिव रिटर्न की संभावना जता रही हैं. इसका कारण बढ़ती महंगाई दर और आर्थिक अनिश्चितता है, जिसके चलते वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने की मांग में और ज्यादा तेजी आ सकती है, जिससे कीमतों में उछाल स्वाभाविक है. कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर सोने के भाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो 2030 तक इसकी कीमतें 2.50 लाख तक पहुंच सकती हैं. इसके अलावा कुछ रिपोर्ट 10 ग्राम सोने के भाव 7 लाख से 7.50 लाख तक पहुंचने का अनुमान जता चुकी हैं. 

नोट: सोने की कीमत बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है. यह रिपोर्ट निवेशकों की राय, बाजार के ट्रेंड और कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से लिखी गई है. एबीपी न्यूज इसके आधार पर निवेश की सलाह नहीं देता है. सोने में निवेश से पहले वित्तीय जानकारों और निवेशकों की राय अवश्य लें.

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Published at : 23 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Gold Gold Price Gold Price In India Gold Investment Tips
