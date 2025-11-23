कहीं भटकने की जरूरत नहीं, घर बैठे आसानी से निकालें 2003 की वोटर लिस्ट! ये तरीका आएगा काम

उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में इस समय SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है. इस अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है और बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ताकि नाम, पता और अन्य जानकारी का सत्यापन सही ढंग से पूरा किया जा सके. वहीं इस समय लोगों में सबसे बड़ी उलझन यह देखने को मिल रही है कि अगर 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो क्या वोटर लिस्ट में से उनका नाम कट जाएगा.

इस सवाल को लेकर मतदाताओं में चिंता बढ़ी हुई है लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2003 की लिस्ट केवल आधार के तौर पर उपयोग की जा रही है और नाम न होने पर भी इसका यह मतलब नहीं कि आपका नाम कट जाएगा. ऐसी कंडीशन में सबसे जरूरी यह है कि आप 2003 की वोटर लिस्ट घर बैठे आसानी से डाउनलोड कर सके और अपने नाम की सही जानकारी प्राप्त कर पाएं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे आसानी से 2003 की वोटर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें 2003 की वोटर लिस्ट?

साल 2003 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद वहां Archived Electoral Rolls या Old Voter List जैसे सेक्शन में डेटा उपलब्ध होता है. यहां पर आपको सभी सालों की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको 2003 या 2004 का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. 2004 का ऑप्शन आप इसलिए सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कई जगह पर 2003 की अंतिम सूची 2004 में प्रकाशित हुई थी.

इसके बाद आपको अपना जिला चुनना होगा, विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा और फिर अपने एड्रेस से जुड़ा मतदान केंद्र या बूथ नंबर सेलेक्ट करना होगा. यह जानकारी आपको अपने पुराने वोटर आईडी या परिवार के सदस्यों से पूछ कर मिल सकती है. सारी डिटेल भरने के बाद आपको इस साल से जुड़ी हुई वोटर लिस्ट मिल जाएगी. जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. यह फाइल कई पन्नों की हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से खोले और कंट्रोल एफ करके अपना नाम, माता-पिता का नाम या EPIC नंबर सर्च करें. इसी लिस्ट में आपके नाम के सामने दर्ज EPIC Number ही वह नंबर है जिसे SIR फॉर्म में भरना है.

ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें 2003 की मतदाता सूची?

अगर आप ऑनलाइन तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं तो यह सूची आप ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए आप अपनी तहसील, विधानसभा कार्यालय या सीधे बीएलओ से संपर्क करें. बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची और विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी हर जानकारी रखते हैं और आपको आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध करा देंगे.

2003 की लिस्ट में नाम न मिलने पर क्या होगा?

एक्सपर्ट्स के अनुसार SIR अभियान में 2003 की वोटर लिस्ट केवल आधार स्वरूप उपयोग की जा रही है. अगर किसी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं मिलता है तो इससे उसका नाम वर्तमान सूची से कट नहीं जाता है. दरअसल SIR का उद्देश्य केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, गलतियां सुधारना, डुप्लीकेट हटाना और नए वोटरों के नाम जोड़ना है. इसलिए अगर नाम न मिले या कोई कंफ्यूजन हो तो आप सीधे बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं.

