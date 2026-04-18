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जेन-अल्फा का रिश्तों से मोहभंग, अब बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी बनी पहली पसंद

ब्रिटेन में जेनरेशन अल्फा पर हुए एक हालिया सर्वे ने सामाजिक विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. नई पीढ़ी अब शादी और बच्चों जैसे पारंपरिक पारिवारिक ढांचों से दूरी बना रही है. आइए जानें कि ऐसा क्यों है.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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  • जिम्मेदारियों के डर से वे दीर्घकालिक वादों से कतरा रहे.

क्या भविष्य में शादियां और बच्चे केवल इतिहास की बातें रह जाएंगी? ब्रिटेन से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है. साल 2010 के बाद पैदा हुई जेनरेशन अल्फा अब जीवन के स्थापित प्रतिमानों को चुनौती दे रही है. 13 से 16 साल के किशोरों के बीच किए गए इस सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि आज की नई पौध के लिए घर बसाने से कहीं ज्यादा जरूरी अपने पैरों पर खड़ा होना है. आइए जानते हैं इस वैचारिक बदलाव के पीछे के मुख्य तथ्य क्या हैं.

जेनरेशन अल्फा का शादी के बंधन से मोहभंग

ब्रिटेन में 700 किशोरों पर किए गए इस अध्ययन में यह बात उभरकर आई है कि पारिवारिक ढांचा अब युवाओं की प्राथमिकता सूची में काफी नीचे चला गया है. सर्वे में शामिल केवल 51 फीसदी किशोरों ने यह माना कि भविष्य में शादी करना उनके लिए जरूरी है. यह आंकड़ा पिछली पीढ़ियों की तुलना में बहुत बड़ी गिरावट दर्शाता है. विशेषज्ञ इस बदलाव को एक टिपिंग पॉइंट मान रहे हैं, जहां पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के ऊपर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और करियर को रखा जा रहा है.

बच्चे पैदा करने की चाहत में आती कमी

शादी के साथ-साथ बच्चे पैदा करने की इच्छा में भी भारी गिरावट देखी गई है. सर्वे के मुताबिक, केवल 56 फीसदी किशोर ही भविष्य में माता-पिता बनने का सपना देखते हैं. जानकारों का कहना है कि अगर यह चलन जारी रहा, तो आने वाले समय में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जाएगी. नई पीढ़ी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के बजाय अपनी जीवनशैली और व्यक्तिगत विकास पर अधिक निवेश करना चाहती है, जो समाज के भविष्य के स्वरूप को पूरी तरह बदल सकता है.

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आर्थिक आजादी है सबसे बड़ा लक्ष्य

इस पीढ़ी का पूरा ध्यान अब आर्थिक आजादी पर केंद्रित हो गया है. सर्वे में शामिल किशोरों ने स्पष्ट किया कि उनके लिए खुद का घर खरीदना और बैंक बैलेंस बनाना शादी करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. वे कम उम्र में ही संपत्ति अर्जित करने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं. आर्थिक असुरक्षा के इस दौर में नई पीढ़ी किसी भी दूसरे रिश्ते से ज्यादा अपनी वित्तीय स्थिरता को महत्व दे रही है.

दोस्त बने नया परिवार

पारिवारिक रिश्तों की जगह अब दोस्तों के मजबूत नेटवर्क ने ले ली है. जेनरेशन अल्फा के किशोरों के लिए एक अच्छा सोशल सर्कल और दोस्तों का साथ सबसे बड़ी ताकत है. वे शादीशुदा जिंदगी के बजाय ऐसे रिश्तों में निवेश करना पसंद कर रहे हैं जहां जिम्मेदारी का बोझ कम हो और सहयोग ज्यादा. विशेषज्ञों के अनुसार, यह सामाजिक संरचना में आ रहे एक गहरे बदलाव का संकेत है, जहां रक्त संबंधों और वैवाहिक संबंधों की जगह चुने हुए परिवार ले रहे हैं.

जिम्मेदारियों से डरती है नई पीढ़ी?

भले ही इस पीढ़ी के लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि आधे से ज्यादा किशोर खुद को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं मानते हैं. सर्वे में शामिल कई बच्चों ने स्वीकार किया कि वे बड़ों वाली जिंदगी की जिम्मेदारियों और तनाव को संभालने में खुद को सक्षम महसूस नहीं करते हैं. यह मानसिक विरोधाभास उनके भीतर एक डर पैदा कर रहा है, जिसके चलते वे शादी और बच्चों जैसे दीर्घकालिक वादों से पीछे हट रहे हैं.

इस सोच का कार्यबल और अर्थव्यवस्था पर असर

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि युवाओं का यह नजरिया नहीं बदला, तो भविष्य में कामकाजी आबादी में भारी कमी आएगी. जब युवा परिवार नहीं बसाएंगे और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो आने वाले दशकों में देश के पास कुशल कामगारों का अभाव हो जाएगा. यह न केवल सामाजिक संतुलन बिगाड़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था की गति को भी धीमा कर देगा. नई पीढ़ी का यह सेल्फ-केंद्रित रवैया भविष्य के संकट की ओर इशारा कर रहा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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