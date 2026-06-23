हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजG7, G20 और BRICS में कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, पैसा और आर्मी के मामले में आगे कौन?

G7, G20 और BRICS में कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, पैसा और आर्मी के मामले में आगे कौन?

जी7, जी20 और ब्रिक्स तीनों ही दुनिया के महत्वपूर्णं ग्रुप्स हैं, जो कि दुनिया को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं. चलिए जानते हैं कि इन तीनों समूहों मे से पैसे और सैन्य दम पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Jun 2026 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संगठन अहम भूमिका निभाते हैं. जब भी ग्लोबल सुपरपावर की बात होती है तो जी7, जी20 और ब्रिक्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा रसूखदार, अमीर और सैन्य रूप से मजबूत संगठन कौन सा है? चलिए समझते हैं कि वैश्विक रूप से इनमें से कौन सा संगठन बाजी मारता है. 

कूटनीति और ताकत के लिहाज से सबसे मजबूत कौन?

वैश्विक कूटनीति और सामूहिक ताकत के नजरिए से देखा जाए तो जी20 दुनिया के सबसे प्रभावशाली और बड़ा मंच बनकर उभरता है. इस ग्रुप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह किसी एक विचारधारा या फिर क्षेत्र तक सीमित नहीं है. इसमें जी7 के सभी रईस और विकसित देश शामिल हैं और ब्रिक्स के तेजी से बढ़ते हुए विकासशील देश भी शामिल हैं. यही वजह है कि दुनिया के पास कुल आबादी का करीब दो-तिहाई हिस्सा और वैश्विक व्यापार की 80 फीसदी हिस्सेदारी होती है. जब पूरी दुनिया के लिए कोई बड़ा आर्थिक या फिर रणनीतिक फैसला लेना होता है तो वह जी20 मंच बनता है, जहां सभी महाशक्तियां एक ही मंच पर बैठती हैं.

अमीर देशों का सबसे पुराना और रईस ग्रुप

अगर इनकी ताकत को केवल नॉमिनल जीडीपी और तकनीकी रसूख के जरिए मापा जाए तो जी7 आज भी दुनिया का सबसे रईस और मजबूत ब्लॉक माना जाता है. इस ग्रुप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल हैं. इस देशों की कुल नॉमिनल जीडीपी 51-52 ट्रिलियन डॉलर के बीच है, जो कि दुनिया के कुल उत्पादन का 44 प्रतिशत बैठता है. आधुनिक तकनीक, AI, सेमीकंडक्टर और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर आज भी इस ग्रुप का कंट्रोल है. इन दोनों देशों में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बाकी दोनों ग्रुपों के मुकाबले कहीं ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: Akashteer: कैसे काम करता है आकाशतीर, जिसे भारत से खरीदकर अपना 'कवच' बनाना चाहता है यूएई?

तेजी से उभरती नई महाशक्तियों का गठबंधन कौन?

दूसरी तरफ ब्रिक्स दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा समूह है, जो कि ग्लोबल साउथ यानि जितने भी विकासशील देश हैं, उनकी आवाज बन रहा है. ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों वाले इस ग्रुप का मेन मकसद दुनिया को बहु-ध्रुवीय बनाना है, ताकि किसी एक देश का दबदबा न रहे. क्रय शक्ति समता के आधार पर बात करें तो ब्रिक्स ने अमीर देशों के समूह जी7 को भी पीछे छोड़ दिया है. वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगभग 40 फीसदी तक पहुंच गई है, जो कि इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत का बड़ा सबूत हैं.

पैसों के मामले में किसका पलड़ा भारी?

जब हम पैसे और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो तीनों ग्रुप्स के बीच मुकाबला दिलचस्प हो जाता है. नॉमिनल जीडीपी के मामले में आज भी जी7 दुनिया में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इसके सदस्यों के पास सदियों से संचित संपत्ति और मजबूत मुद्राएं हैं. लेकिन अगर हम क्रय शक्ति समता की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों की मानें तो ब्रिक्स इस रेस में जी7 से आगे निकल चुका है. वहीं जी20 में इन दोनों ग्रुप्स के देश शामिल हैं. इसलिए अकेले जी20 का दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 85 से 90 फीसदी का हिस्सा शामिल है.

सेना और हथियारों के खेल में कौन आगे?

सुरक्षा और आधुनिक हथियारों और रक्षा बजट के मामले में जी7 ग्रुप का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है. इस ग्रुप में शामिल अकेले अमेरिका का रक्षा बजट ही इतना बड़ा है कि उसके सामने बाकी देशों की सैन्य अर्थव्यवस्थाएं छोटी नजर आती हैं. जी7 देशों के पास अत्याधुनिक वॉर शिप, फाइटर जेट और न्यूक्लियर बमों का सबसे एडवांस जखीरा मौजूद है. भले ही सैनिक बलों की कुल संख्या के मामले में ब्रिक्स के पास भारत और चीन जैसे विशाल आबादी वाले देशों के कारण दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना हो, लेकिन जब बात सैन्य तकनीक, बजट और आधुनिक हथियारों की आती है तो जी7 काफी आगे निकल जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या दूसरे ग्रहों पर भी जिंदा रह सकते हैं पृथ्वी के बैक्टीरिया? रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला खुलासा

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
G20 G7 BRICS G20 Share In World Global Superpowers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
G7, G20 और BRICS में कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, पैसा और आर्मी के मामले में आगे कौन?
G7, G20 और BRICS में कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, पैसा और आर्मी के मामले में आगे कौन?
जनरल नॉलेज
Akashteer: कैसे काम करता है आकाशतीर, जिसे भारत से खरीदकर अपना 'कवच' बनाना चाहता है यूएई?
कैसे काम करता है आकाशतीर, जिसे भारत से खरीदकर अपना 'कवच' बनाना चाहता है यूएई?
जनरल नॉलेज
क्या दूसरे ग्रहों पर भी जिंदा रह सकते हैं पृथ्वी के बैक्टीरिया? रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला खुलासा
क्या दूसरे ग्रहों पर भी जिंदा रह सकते हैं पृथ्वी के बैक्टीरिया? रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
National Debt: अगर कोई देश कर्ज न चुका पाए तो क्या होगा, क्या उस पर कब्जा कर सकता है दूसरा देश?
अगर कोई देश कर्ज न चुका पाए तो क्या होगा, क्या उस पर कब्जा कर सकता है दूसरा देश?
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री, द्रविड़ नेता की तरह लहराया हाथ, DMK ने किया वॉकआउट, VIDEO वायरल
CM विजय ने की स्टालिन की मिमिक्री, DMK चीफ की तरह लहराया हाथ, VIDEO वायरल
बिहार
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
बॉलीवुड
Box Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
क्रिकेट
Suryansh Shedge Profile: कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर, अंदरखाने क्या चल रहा?
मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर?
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में हाहाकार; सामान्य से 85% तक कम बरसे बादल
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026! MP, महाराष्ट्र में हाहाकार, सामान्य से 85% तक कम बारिश
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget