भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?

भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्ध, उन्नत और सांस्कृतिक रूप से विकसित देश रहा है. यहां की उपजाऊ भूमि, विशाल नदियां, सोना-चांदी, मसाले, कीमती पत्थर, मंदिरों की अपार संपत्ति और कुशल कारीगर पूरी दुनिया को आकर्षित करते थे. यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. लेकिन यही समृद्धि भारत के लिए एक अभिशाप भी बनी, दूर-दराज के देशों के शासकों और सेनानायकों की नजर भारत की संपत्ति पर पड़ने लगी. धीरे-धीरे भारत विदेशी आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य बन गया. इतिहासकारों के अनुसार, भारत पर सैकड़ों बार आक्रमण किए गए.

इन आक्रमणों का उद्देश्य कभी शासन करना था, तो कभी केवल लूटपाट करना था. भारत में आक्रमणों का सिलसिला बहुत प्राचीन काल से शुरू हो गया था. फारस, यूनान, मध्य एशिया, अरब, तुर्क, मंगोल, अफगान और अंत में यूरोपीय शक्तियां, सभी किसी न किसी रूप में भारत पहुंचीं. इन आक्रमणों ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन था और यहां से क्या-क्या अपने देश ले गया.

भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन था

इतिहास में भारत पर पहला संगठित विदेशी आक्रमण फारस (ईरान) के अचमेनिद शासकों के जरिए माना जाता है. इनमें सबसे पहले नाम महान साइरस (Cyrus the Great) का आता है. लगभग 535 ईसा पूर्व, फारसी सम्राट साइरस ने भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया. उस समय भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था. किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा कमजोर थी.

साइरस ने सिंधु नदी के पश्चिमी इलाके, जो आज के पाकिस्तान के कुछ भाग हैं, अपने साम्राज्य में मिला लिए. ये क्षेत्र फारसी साम्राज्य की पूर्वी सीमा बन गए. हालांकि साइरस का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत को जीतना नहीं था, लेकिन भारत की संपन्नता ने फारसियों को यहां आने का रास्ता जरूर दिखा दिया. साइरस की मृत्यु के बाद, उसके उत्तराधिकारी दारियस प्रथम ने भारत पर और गहराई से आक्रमण किया. दारियस ने सिंध और पंजाब के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया. यह कहा जा सकता है कि भारत से व्यवस्थित रूप से संपत्ति और संसाधन ले जाने वाला पहला विदेशी शासक दारियस ही था.

फारसी शासक भारत से क्या-क्या ले गए?

फारसी आक्रमण सिर्फ सैन्य विजय तक सीमित नहीं था। .न्होंने भारत की आर्थिक और मानवीय संपदा का भी भरपूर उपयोग किया. फारसी शासन के दौरान भारत का उत्तर-पश्चिमी भाग फारसी साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांत बन गया. भारत से भारी मात्रा में सोना, चांदी और कर फारस भेजा जाता था. कहा जाता है कि भारत फारसी साम्राज्य को सबसे अधिक राजस्व देने वाला क्षेत्र था. फारसी शासकों ने भारतीय लोगों को अपनी सेना में शामिल किया. भारतीय सैनिकों को फारसी सेनाओं में भर्ती किया गया.

इन सैनिकों का उपयोग यूनान जैसे क्षेत्रों में युद्धों के लिए किया गया. फारसी शासक भारत से सिर्फ धन ही नहीं ले गए, बल्कि यहां की प्रशासनिक व्यवस्था और कर प्रणाली से भी बहुत कुछ सीखा. भारत की भूमि मापन और कर वसूली की पद्धतियां फारस पहुंचीं. फारसी शासन के कारण भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार बढ़ा.भारतीय वस्तुएं जैसे मसाले, कपास और कीमती पत्थर फारस के रास्ते अन्य देशों तक पहुंचे.

