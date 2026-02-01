Union Budget 2026: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. हर साल बजट के दिन देशभर में एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या आज किए गए ऐलान का फायदा कल से मिलने लगेगा? टैक्स छूट हो, नई योजना हो या सब्सिडी का एलान, लोगों की नजर इसी पर टिकी रहती है कि राहत कब मिलेगी, लेकिन बजट भाषण और हकीकत के बीच एक लंबा सरकारी रास्ता होता है. आखिर बजट में घोषित योजनाएं कितने दिनों बाद लागू होती हैं और आम आदमी को फायदा कब से मिलना शुरू होता है? यह एक बड़ा सवाल है, चलिए जानें.

बजट का ऐलान और लागू होने की प्रक्रिया

केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन सभी घोषणाएं जमीन पर उतर जाती हैं. बजट असल में सरकार की आर्थिक योजना और इरादों का खाका होता है. इसमें नई योजनाओं, टैक्स बदलावों और खर्च का प्रस्ताव रखा जाता है. इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है.

नया वित्त वर्ष है सबसे अहम तारीख

बजट में घोषित ज्यादातर योजनाएं और फैसले 1 अप्रैल से लागू होते हैं. इसकी वजह यह है कि भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है. टैक्स से जुड़े बदलाव, सब्सिडी, सरकारी खर्च और नई स्कीमें आम तौर पर नए वित्त वर्ष के साथ ही प्रभाव में आती हैं. यानी अगर बजट 1 फरवरी को आया है, तो आम आदमी को इसका बड़ा असर 1 अप्रैल से दिखना शुरू होता है.

किन फैसलों का फायदा तुरंत मिलता है?

हालांकि हर फैसले के लिए अप्रैल तक इंतजार नहीं किया जाता है. कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं, जिनका असर बजट के तुरंत बाद दिख सकता है. जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या कुछ टैक्स दरों में बदलाव. इन मामलों में सरकार बजट के साथ या कुछ ही दिनों के अंदर अधिसूचना जारी कर देती है. इसके बाद नई दरें तुरंत लागू हो जाती हैं और इसका असर बाजार और आम लोगों पर दिखने लगता है.

नई योजनाओं में क्यों लगता है समय?

अगर बजट में किसी नई योजना का एलान किया गया है, तो उसे लागू होने में ज्यादा वक्त लगता है. पहले संबंधित मंत्रालय उस योजना की पूरी रूपरेखा तैयार करता है. फिर नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और बजट आवंटन तय किया जाता है. कई बार राज्यों की भूमिका भी होती है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल जरूरी हो जाता है. ऐसे में किसी नई योजना का फायदा लोगों तक पहुंचने में कुछ महीने लग सकते हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लंबा इंतजार

सड़क, रेलवे, हाई-स्पीड रेल, एयरपोर्ट या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान बजट में जरूर हो जाता है, लेकिन इनका असर दिखने में सबसे ज्यादा समय लगता है. जमीन अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया, डिजाइन और निर्माण जैसे कई चरण होते हैं. ऐसे प्रोजेक्ट्स में आम तौर पर एक से दो साल या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है, तब जाकर लोगों को असली फायदा नजर आता है.

पुरानी योजनाओं के विस्तार का फायदा जल्दी

अगर बजट में किसी पहले से चल रही योजना का बजट बढ़ाया गया है या उसका दायरा बढ़ाया गया है, तो उसका असर अपेक्षाकृत जल्दी दिखता है, क्योंकि उस योजना का ढांचा पहले से मौजूद होता है. जैसे किसी सब्सिडी योजना में राशि बढ़ाना या लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना, ऐसे मामलों में कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर फायदा मिलने लगता है.

संसद की मंजूरी भी जरूरी

बजट में किए गए प्रस्तावों को संसद की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है. फाइनेंस बिल पास होने के बाद ही टैक्स और खर्च से जुड़े फैसले कानूनी रूप से लागू होते हैं. आम तौर पर यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाती है, ताकि 1 अप्रैल से नए नियम लागू किए जा सकें.

