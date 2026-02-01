हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUnion Budget 2026: बजट में ऐलान के कितने दिन बाद लागू होती हैं योजनाएं, कब से मिलता है फायदा?

Union Budget 2026: बजट में ऐलान के कितने दिन बाद लागू होती हैं योजनाएं, कब से मिलता है फायदा?

Union Budget 2026: वित्तमंत्री के देश का बजट पेश करने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर आम आदमी को इस बजट का लाभ कब से मिलना शुरू हो जाएगा. आइए आपको बताएं.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Union Budget 2026: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. हर साल बजट के दिन देशभर में एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या आज किए गए ऐलान का फायदा कल से मिलने लगेगा? टैक्स छूट हो, नई योजना हो या सब्सिडी का एलान, लोगों की नजर इसी पर टिकी रहती है कि राहत कब मिलेगी, लेकिन बजट भाषण और हकीकत के बीच एक लंबा सरकारी रास्ता होता है. आखिर बजट में घोषित योजनाएं कितने दिनों बाद लागू होती हैं और आम आदमी को फायदा कब से मिलना शुरू होता है? यह एक बड़ा सवाल है, चलिए जानें.

बजट का ऐलान और लागू होने की प्रक्रिया

केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन सभी घोषणाएं जमीन पर उतर जाती हैं. बजट असल में सरकार की आर्थिक योजना और इरादों का खाका होता है. इसमें नई योजनाओं, टैक्स बदलावों और खर्च का प्रस्ताव रखा जाता है. इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. 

नया वित्त वर्ष है सबसे अहम तारीख

बजट में घोषित ज्यादातर योजनाएं और फैसले 1 अप्रैल से लागू होते हैं. इसकी वजह यह है कि भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है. टैक्स से जुड़े बदलाव, सब्सिडी, सरकारी खर्च और नई स्कीमें आम तौर पर नए वित्त वर्ष के साथ ही प्रभाव में आती हैं. यानी अगर बजट 1 फरवरी को आया है, तो आम आदमी को इसका बड़ा असर 1 अप्रैल से दिखना शुरू होता है. 

किन फैसलों का फायदा तुरंत मिलता है?

हालांकि हर फैसले के लिए अप्रैल तक इंतजार नहीं किया जाता है. कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं, जिनका असर बजट के तुरंत बाद दिख सकता है. जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या कुछ टैक्स दरों में बदलाव. इन मामलों में सरकार बजट के साथ या कुछ ही दिनों के अंदर अधिसूचना जारी कर देती है. इसके बाद नई दरें तुरंत लागू हो जाती हैं और इसका असर बाजार और आम लोगों पर दिखने लगता है.

नई योजनाओं में क्यों लगता है समय?

अगर बजट में किसी नई योजना का एलान किया गया है, तो उसे लागू होने में ज्यादा वक्त लगता है. पहले संबंधित मंत्रालय उस योजना की पूरी रूपरेखा तैयार करता है. फिर नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और बजट आवंटन तय किया जाता है. कई बार राज्यों की भूमिका भी होती है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल जरूरी हो जाता है. ऐसे में किसी नई योजना का फायदा लोगों तक पहुंचने में कुछ महीने लग सकते हैं. 

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लंबा इंतजार

सड़क, रेलवे, हाई-स्पीड रेल, एयरपोर्ट या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान बजट में जरूर हो जाता है, लेकिन इनका असर दिखने में सबसे ज्यादा समय लगता है. जमीन अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया, डिजाइन और निर्माण जैसे कई चरण होते हैं. ऐसे प्रोजेक्ट्स में आम तौर पर एक से दो साल या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है, तब जाकर लोगों को असली फायदा नजर आता है. 

पुरानी योजनाओं के विस्तार का फायदा जल्दी

अगर बजट में किसी पहले से चल रही योजना का बजट बढ़ाया गया है या उसका दायरा बढ़ाया गया है, तो उसका असर अपेक्षाकृत जल्दी दिखता है, क्योंकि उस योजना का ढांचा पहले से मौजूद होता है. जैसे किसी सब्सिडी योजना में राशि बढ़ाना या लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना, ऐसे मामलों में कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर फायदा मिलने लगता है. 

संसद की मंजूरी भी जरूरी

बजट में किए गए प्रस्तावों को संसद की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है. फाइनेंस बिल पास होने के बाद ही टैक्स और खर्च से जुड़े फैसले कानूनी रूप से लागू होते हैं. आम तौर पर यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाती है, ताकि 1 अप्रैल से नए नियम लागू किए जा सकें. 

यह भी पढ़ें: Union Budget 2026: भारत के बजट से किन-किन देशों को होता है फायदा? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Union Budget Budget 2026 Union Budget 2026 Budget Implementation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: दंड की जगह Tax देकर छूट सकते हैं | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: नए टैक्स को सुन उड़े लोगों के होश ! | parliament Session | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 36.5 लाख करोड़ का कर्ज? समझिए बजट का पूरा आकड़ा! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: छात्रों पर सरकार मेहरबान, किए ये बड़े ऐलान | parliament Session | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget