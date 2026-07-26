शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है, इसका किराया कितना है?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय।

कैबिनेट मंत्री, न्यायाधीशों को मिलता है सर्वोच्च श्रेणी का टाइप-8 बंगला।

लुटियंस दिल्ली में स्थित इनका किराया ₹4000-₹5000 प्रतिमाह है।

जोशी अपने मौजूदा टाइप-8 बंगले से ही कामकाज संभालेंगे।

Education Minister Bungalow: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सोपा गया है. शिक्षा मंत्रालय के साथ जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का काम भी देखते रहेंगे. कैबिनेट रैंक के मंत्री होने के नाते वह नई दिल्ली में सरकारी आवास की सबसे ऊंची श्रेणी में से एक लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 बंगले के हकदार हैं.

टाइप 8 बंगला किसके लिए होता है?

केंद्र सरकार के आवास नियम के मुताबिक टाइप 8 बंगला सिर्फ कैबिनेट मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ चुनिंदा वरिष्ठ संवैधानिक अधिकारियों को ही दिया जाता है. यह आवास सरकारी आवास की सबसे ऊंची श्रेणी में आता है और प्रतिष्ठित लुटियंस दिल्ली इलाके में है. ये बड़े बंगले लगभग तीन एकड़ में फैले होते हैं और आमतौर पर इनमें पांच बेडरूम, एक बड़ा हॉल, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, ऑफिस स्पेस, लॉन और सर्वेंट क्वार्टर होते हैं.

कहां है ये सरकारी बंगले?

ज्यादातर टाइप 8 सरकारी आवास नई दिल्ली के कुछ सबसे मशहूर वीआईपी इलाकों में हैं. इनमें जनपथ, अकबर रोड, सफदरजंग रोड, त्यागराज मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग और तुगलक रोड शामिल हैं. इन सरकारी आवासों का आवंटन डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स द्वारा किया जाता है. यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है.

कैबिनेट मंत्री कितना किराया देते हैं?

इन सरकारी बंगलों की बेहतरीन लोकेशन और बड़े आकार के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री मार्केट रेट के हिसाब से किराया नहीं देते. इसके बजाय वह सरकार द्वारा तय की गई मामूली लाइसेंस फीस देते हैं जो लगभग ₹4000 से ₹5000 प्रति माह होती है. अपने कार्यकाल के दौरान मंत्री तय सीमा तक बिजली, पानी और रखरखाव जैसी सरकारी सुविधा के भी हकदार होते हैं.

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क्या प्रह्लाद जोशी को नया बंगला मिलेगा?

हालांकि प्रह्लाद जोशी ने अपने मौजूदा विभाग के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रसार भी संभाल लिया है, लेकिन नियम के मुताबिक कैबिनेट मंत्री द्वारा संभाले जाने वाले हर मंत्रालय के लिए अलग सरकारी आवास का प्रावधान नहीं है. क्योंकि उनके पास पहले से ही कैबिनेट रैंक है इस वजह से जोशी दिल्ली में अपने मौजूद टाइप 8 बंगले में ही रहेंगे और शिक्षा मंत्रालय सहित अपने सभी मंत्रालयों की जिम्मेदारी इसी सरकारी आवास से निभाएंगे.

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