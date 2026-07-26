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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEducation Minister Bungalow: शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है, इसका किराया कितना है?

Education Minister Bungalow: शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है, इसका किराया कितना है?

Education Minister Bungalow: प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि शिक्षा मंत्री को कौन सा बंगला दिया जाता है और उसका किराया कितना है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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  • धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय।
  • कैबिनेट मंत्री, न्यायाधीशों को मिलता है सर्वोच्च श्रेणी का टाइप-8 बंगला।
  • लुटियंस दिल्ली में स्थित इनका किराया ₹4000-₹5000 प्रतिमाह है।
  • जोशी अपने मौजूदा टाइप-8 बंगले से ही कामकाज संभालेंगे।

Education Minister Bungalow: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सोपा गया है. शिक्षा मंत्रालय के साथ जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का काम भी देखते रहेंगे. कैबिनेट रैंक के मंत्री होने के नाते वह नई दिल्ली में सरकारी आवास की सबसे ऊंची श्रेणी में से एक लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 बंगले के हकदार हैं.

टाइप 8 बंगला किसके लिए होता है? 

केंद्र सरकार के आवास नियम के मुताबिक टाइप 8 बंगला सिर्फ कैबिनेट मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ चुनिंदा वरिष्ठ संवैधानिक अधिकारियों को ही दिया जाता है. यह आवास सरकारी आवास की सबसे ऊंची श्रेणी में आता है और प्रतिष्ठित लुटियंस दिल्ली इलाके में है. ये बड़े बंगले लगभग तीन एकड़ में फैले होते हैं और आमतौर पर इनमें पांच बेडरूम, एक बड़ा हॉल, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, ऑफिस स्पेस, लॉन और सर्वेंट क्वार्टर होते हैं. 

कहां है ये सरकारी बंगले?

ज्यादातर टाइप 8 सरकारी आवास नई दिल्ली के कुछ सबसे मशहूर वीआईपी इलाकों में हैं. इनमें जनपथ, अकबर रोड, सफदरजंग रोड, त्यागराज मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग और तुगलक रोड शामिल हैं. इन सरकारी आवासों का आवंटन डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स द्वारा किया जाता है. यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है. 

कैबिनेट मंत्री कितना किराया देते हैं? 

इन सरकारी बंगलों की बेहतरीन लोकेशन और बड़े आकार के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री मार्केट रेट के हिसाब से किराया नहीं देते. इसके बजाय वह सरकार द्वारा तय की गई मामूली लाइसेंस फीस देते हैं जो लगभग ₹4000 से ₹5000 प्रति माह होती है. अपने कार्यकाल के दौरान मंत्री तय सीमा तक बिजली, पानी और रखरखाव जैसी सरकारी सुविधा के भी हकदार होते हैं.

यह भी पढ़ेंः राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री... किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?

क्या प्रह्लाद जोशी को नया बंगला मिलेगा?

हालांकि प्रह्लाद जोशी ने अपने मौजूदा विभाग के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रसार भी संभाल लिया है, लेकिन नियम के मुताबिक कैबिनेट मंत्री द्वारा संभाले जाने वाले हर मंत्रालय के लिए अलग सरकारी आवास का प्रावधान नहीं है. क्योंकि उनके पास पहले से ही कैबिनेट रैंक है इस वजह से जोशी दिल्ली में अपने मौजूद टाइप 8 बंगले में ही रहेंगे और शिक्षा मंत्रालय सहित अपने सभी मंत्रालयों की जिम्मेदारी इसी सरकारी आवास से निभाएंगे.

यह भी पढ़ेंः इस्तीफे के बाद मंत्री को कितनी मिलती है पेंशन, जानें नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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