#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री... किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?

राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री... किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?

President vs Prime Minister Salary: क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति दोनों में से किसे सबसे ज्यादा वेतन मिलता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Jul 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राष्ट्रपति का मासिक वेतन ₹5 लाख है, जो आयकर-मुक्त होता है।
  • प्रधानमंत्री की मासिक आय लगभग ₹2.8 लाख है, जिसपर कर लगता है।
  • दोनों को आवास, सुरक्षा, और सेवानिवृत्ति पर विशेष लाभ मिलते हैं।

President vs Prime Minister Salary: भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालते हैं. इस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री से ज्यादा वेतन मिलता है. जिस तरफ प्रधानमंत्री चुने हुए सरकार के प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका को लीड करते हैं वहीं राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और गणतंत्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं. वेतन के अलावा दोनों ही पदों पर कई तरह की आधिकारिक सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, आवास यात्रा की सुविधा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे दिए जाते हैं.

भारत के राष्ट्रपति को ज्यादा वेतन मिलता है 

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मासिक वेतन ₹5 लाख है. यह देश के शीर्ष संवैधानिक पदों में सबसे ज्यादा है. यह वेतन 2018 में संशोधित किया गया था. इससे पहले यह राशि ₹1.5 लाख प्रति माह थी. वेतन के अलावा राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक वेतन और भत्तों पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है. राष्ट्रपति "राष्ट्रपति भवन" में रहते हैं जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए दुनिया के सबसे बड़े आधिकारिक आवास में से एक है. आधिकारिक यात्राओं के लिए वह खासतौर से सुरक्षित वाहन और एयर इंडिया वन विमान का इस्तेमाल करते हैं.

प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते 

प्रधानमंत्री की कुल मासिक इनकम लगभग ₹2.8 लाख है. इसमें अलग-अलग संसदीय और आधिकारिक भत्ते शामिल हैं. जहां मूल वेतन ₹50000 प्रति माह है वहीं संसद सदस्य के रूप में मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते कुल मासिक इनकम को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं. 

प्रधानमंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े भत्ते, संसद सत्र के दौरान दैनिक भत्ते और आधिकारिक मेहमाननवाजी के लिए आतिथ्य सत्कार भत्ता भी मिलता है. राष्ट्रपति के उलट प्रधानमंत्री को सामान्य टैक्स कानून के तहत अपने वेतन और भत्तों पर इनकम टैक्स देना पड़ता है.

आधिकारिक आवास, सुरक्षा और सुविधा 

राष्ट्रपति "राष्ट्रपति भवन" में रहते हैं और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहते हैं. आधिकारिक यात्रा के लिए राष्ट्रपति काफी ज्यादा सुरक्षित वाहन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एयर इंडिया वन का इस्तेमाल करते हैं. प्रधानमंत्री की सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करती है और उन्हें देश-विदेश के कार्यक्रम के लिए आधिकारिक परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था भी दी जाती है.

यह भी पढ़ेंः इस्तीफे के बाद मंत्री को कितनी मिलती है पेंशन, जानें नियम

रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे 

पूर्व राष्ट्रपति को जीवनभर कई फायदे मिलते रहते हैं. इनमें ₹2.5 लाख की मासिक पेंशन, बिना किराए का सुसज्जित आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा और स्टाफ के खर्च के लिए सालाना भत्ता शामिल है. पूर्व प्रधानमंत्री को भी रिटायरमेंट के बाद कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. जैसे सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा, कुछ समय के लिए सपोर्ट स्टाफ और संसद सदस्यों पर लागू नियम के तहत पेंशन. 

दूसरे बड़े संवैधानिक पदों पर वेतन 

अगर दूसरे संवैधानिक पदों की बात करें तो उपराष्ट्रपति को हर महीने ₹4 लाख मिलते हैं, इसी के साथ राज्यों के राज्यपालों को ₹3.5 लाख प्रति माह मिलते हैं. साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन ₹2.8 लाख है.

यह भी पढ़ेंः क्या चोर बाजार से सामान खरीदने पर भी हो सकती है FIR?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
President Vs Prime Minister Salary PM Salary India President Perks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री... किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री... किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
जनरल नॉलेज
Indian Army के इन घातक हथियारों ने कारगिल में दिलाई थी जीत
Indian Army के इन घातक हथियारों ने कारगिल में दिलाई थी जीत
जनरल नॉलेज
Dharmendra Pradhan Resignation: इस्तीफे के बाद मंत्री को कितनी मिलती है पेंशन, जानें नियम
इस्तीफे के बाद मंत्री को कितनी मिलती है पेंशन, जानें नियम
जनरल नॉलेज
Indian Army Training: एक सैनिक की ट्रेनिंग पर कितना खर्च करती है इंडियन आर्मी?
एक सैनिक की ट्रेनिंग पर कितना खर्च करती है इंडियन आर्मी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
बिहार
Exclusive: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्यों हुई हार? प्रशांत का बड़ा बयान, कहा- 'क्योंकि दीदी को...'
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्यों हुई हार? प्रशांत का बड़ा बयान, कहा- 'क्योंकि दीदी को...'
क्रिकेट
IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, ZIM के खिलाफ तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बॉलीवुड
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हेल्थ
Mustard Oil vs Olive Oil Benefits: सरसों या जैतून... हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल सही?
सरसों या जैतून... हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल सही?
ट्रेंडिंग
Kerala Students Viral Video: कॉलेज केयरटेकर को स्टूडेंट्स ने दिया सरप्राइज, रिएक्शन वायरल
कॉलेज केयरटेकर को स्टूडेंट्स ने दिया सरप्राइज, रिएक्शन वायरल
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली बनी आफत, दो बच्चियां गंभीर घायल!
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली बनी आफत, दो बच्चियां गंभीर घायल!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश के बाद गड्ढा बना मौत का जाल, 6 साल के मासूम की मौत!
Viral Video: बारिश के बाद गड्ढा बना मौत का जाल, 6 साल के मासूम की मौत!
ABP NEWS
Viral Video: पूरे शबाब पर जोग फॉल्स! वॉटरफॉल की खूबसूरती देखने उमड़े लोग
Viral Video: पूरे शबाब पर जोग फॉल्स! वॉटरफॉल की खूबसूरती देखने उमड़े लोग
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: 'पूरे रिस्पेक्ट से आपको ले जाया जा रहा है सर'
Tej Pratap Yadav Arrested: 'पूरे रिस्पेक्ट से आपको ले जाया जा रहा है सर'
ABP NEWS
Viral Video: जलभराव से परेशान लोगों का अनोखा प्रदर्शन!
Viral Video: जलभराव से परेशान लोगों का अनोखा प्रदर्शन!
Embed widget