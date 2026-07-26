#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAnti Paper Leak Law:पेपर लीक पर सबसे सख्त कानून किस राज्य में, कितनी सजा?

Anti Paper Leak Law:पेपर लीक पर सबसे सख्त कानून किस राज्य में, कितनी सजा?

नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में जमकर प्रदर्शन देखने को मिला और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया. इसी क्रम में चलिए जानें कि किस राज्य में पेपर लीक पर कितना सख्त कानून है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Jul 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाों में होने वाली धांधली और पर्चा लीक की कई घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को अधर में लटकाया है. हाल ही में नीट परीक्षा लीक का मामला सामने आया था, जिसको लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का उग्र आंदोलन कई दिनों तक चला. आखिरकार वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हो गया. देश भर में भर्ती प्रक्रियाओं की शुचिता बनाए रखने और नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में पेपर लीक को लेकर बेहद सख्त कानून बने हैं. चलिए जानें कि किस राज्य में इसके लिए कितनी सजा है.

उत्तराखंड

देवभूमि उत्तराखंड में रवरी 2023 में लागू किए गए प्रतिस्पर्धी परीक्षा कानून को देश का सबसे कठोर कानून माना जाता है. इस कानून के तहत भर्ती परीक्षाओं में पर्चा लीक करने वाले सिंडिकेट और माफिया को सीधे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही दोषियों पर 10 करोड़ रुपये तक भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाता है. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों को 3 साल की जेल, 5 लाख रुपये का जुर्माना और आने वाली 2 से 5 साल के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाता है.

झारखंड

झारखंड सरकार ने भी नवंबर 2023 में अपना एंटी पेपर लीक कानून लागू किया था. इस कानून में परीक्षा में धांधली करने वाले और पर्चा लीक में शामिल अपराधियों के लिए उम्रकैद की सजा को शामिल किया गया है. इसके साथ-साथ 10 करोड़ रुपये तक का कड़ा आर्थिक दंड भी जोड़ा गया है. अगर कोई छात्र या उम्मीदवार अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में जुलाई 2024 में नए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को मंजूरी दी गई है, जो नकल माफियाओं पर सीधे नकेस कसता है. इस कानून के अंतर्गत परीक्षा लीक करने के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. इसके अतिरिक्त दोषियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने और उन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने की स्पष्ट व्यवस्था है. अनुचित तरीकों का सहारा लेने वाले उम्मीदवारों को स्थिति की गंभीरता के आधार पर 2 साल उम्रकैद की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का सामना करना पड़ता है.

ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार के नियम

ओडिशा में फरवरी 2025 में लागू किए गए नए कानून के तहत पर्चा ली करने वाले गिरोहों के लिए 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है. अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 3 से 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना तय है. छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 से प्रभावी कानून में 10 साल की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना और अपराधियों की जब्ती का नियम है. वहीं बिहार में अगस्त 2024 से लागू कानून के तहत 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माने और अनुचित साधन पर 3 से 5 लाख की सजा और 10 लाख का दंड निर्धारित है.

राजस्थान और गुजरात

राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2022 में एंटी पेपर लीक एक्ट लागू किया था, जिसमें 5 से 10 साल तक की कैद और 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने की व्यवस्था है. अनुचित साधनों पर 3 साल जेल और न्यूनतम 1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है. गुजरात में मार्च 2023 से लागू कानून में 7 से 10 साल की सजा और कम के कम 1 करोड़ का जुर्माना तय किया गया है. दोनों ही राज्यों में परीक्षा की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है.

हरियाणा, हिमाचल व अन्य राज्य

हरियाणा में सितंबर 2021 से प्रभावी कानून के तहत 7 से 10 साल की जेल और 10 लाख रुपये से अधिक जुर्माने का नियम है. हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2025 से लागू कानून के अंतर्गत 3 से 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपये तक का दंड दिया जाता है. असम में मार्च 2024 से 5 से 10 साल की जेल और 10 लाख से 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है. वहीं महाराष्ट्र में जुलाई 2024 से और अरुणाचल प्रदेश में अगस्त 2024 से लागू कानूनों के तहत 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अंत में, आंध्र प्रदेश में 1997 के पुराने कानून के तहत 3 से 7 साल जेल और 5,000 से 1 लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था है.

यह भी पढ़ें: Education Minister Bungalow: शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है, इसका किराया कितना है?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
NEET Paper Leak Anti Paper Leak Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Anti Paper Leak Law:पेपर लीक पर सबसे सख्त कानून किस राज्य में, कितनी सजा?
पेपर लीक पर सबसे सख्त कानून किस राज्य में, कितनी सजा?
जनरल नॉलेज
Education Minister Bungalow: शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है, इसका किराया कितना है?
शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है, इसका किराया कितना है?
जनरल नॉलेज
CJP: कॉकरोच जनता पार्टी कभी क्यों नहीं बन सकती पॉलिटिकल पार्टी?
कॉकरोच जनता पार्टी कभी क्यों नहीं बन सकती पॉलिटिकल पार्टी?
जनरल नॉलेज
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मैनपुरी में CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, 'पहले नाम सुनकर घबराते थे लोग, 'लेकिन अब...'
मैनपुरी में CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, 'पहले नाम सुनकर घबराते थे लोग, 'लेकिन अब...'
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
इंडिया
Pralhad Joshi Education Minister: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ट्रेंडिंग
4 दिन बाद भी लौट आया खोया हुआ बटुआ, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल
4 दिन बाद भी लौट आया खोया हुआ बटुआ, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget