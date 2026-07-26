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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCJP: कॉकरोच जनता पार्टी कभी क्यों नहीं बन सकती पॉलिटिकल पार्टी?

CJP: कॉकरोच जनता पार्टी कभी क्यों नहीं बन सकती पॉलिटिकल पार्टी?

Cockroach Janta Party: नीट परीक्षा विवाद पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराने वाली कॉकरोच जनता पार्टी कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकती है. चलिए जानें कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Jul 2026 02:09 PM (IST)
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  • एक राजनीतिक दल को संविधान, सदस्यता, वित्तीय पारदर्शिता चाहिए होती है।

Cockroach Janta Party: राजधानी दिल्ली से एतिहासिक जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के मामले को लेकर जमकर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ गया है. इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कॉकरोच जनता पार्टी रही है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा मचाया. मंत्री के इस्तीफे के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह पार्टी आने वाले समय में मुख्यधारा के राजनीतिक दल के रूप में उभर सकती है कि नहीं, चलिए जान लेते हैं. 

सोशल मीडिया से बना दल

कॉकरोच जनता पार्टी का असल में कोई मान्यता प्राप्त या रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है. यह मई 2026 में देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा की गई एक टिप्पणी के बाद अचानक अस्तित्व में आया था. यह केवल एक प्रतीकात्मक और व्यंगात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में शुरू हुआ था, जिसने इंटरनेट पर देश भर के असंतुष्टट युवाओं को एकजुट किया. इस समूह का पूरा ताना-बाना इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बने मीम्स, आक्रोश से भरे संदेशों और गूगल फॉर्म्स के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है. 

सीजेपी क्यों नहीं बन सकती राजनीतिक दल?

संसदीय लोकतंत्र में किसी भी नए संगठन को चुनाव के मैदान में उतरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होता है. चुनाव आयोग के इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत काफी स्पष्ट और कड़े नियम बनाए गए हैं. इन कानूनी नियमों के अनुसार किसी भी नए राजनीतिक दल को अपने आधिकारिक चुनाव निशान के रूप में किसी जानवर या पक्षी का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही होती है. कानून का यह नियम स्पष्ट करता है कि तिलचट्टे यानी कॉकरोच को चुनाव चिन्ह के तौर पर मान्यता मिलना कानूनी रूप से असंभव है. अगर यह संगठन भविष्य में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपना विवादित प्रतीक चिन्ह बदलने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: NEET Protest: CJP की छात्रों के खिलाफ केस रद्द करने की मांग, कैसे लेगी सरकार FIR वापस?

राजनीतिक दल के गठन की प्रक्रिया

किसी भी विरोध प्रदर्शन को एक चुनावी ताकत में बदलने के लिए केवल ऑनलाइन लोकप्रियता या तात्कालिक जनआक्रोश काफी नहीं होता है. एक असली राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, जिसमें विस्तृत सदस्यता अभियान चलाना, पार्टी का संविधान बनाना और हर स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना शामिल है. कॉकरोच जनता पार्टी के पास न तो कोई दूरगामी राजनीतिक नीतियां हैं और न ही देश चलाने का कोई स्पष्ट आर्थिक या सामाजिक दृष्टिकोण है.

व्यावहारिक और कानूनी सीमाएं

चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए वित्तीय पारदर्शिता, बैंक खाते और चुनाव आयोग को नियमित रिपोर्ट जमा करना भी एक बेहद अनिवार्य नियम होता है. सीजेपी जैसे वर्चुअल समूह किसी भी प्रकार के चुनावी फंड या पारदर्शी चंदे की वैधानिक व्यवस्था से पूरी तरह से बाहर हैं. इसके अलावा, चुनाव में उतरने के लिए हर क्षेत्र में समर्पित बूथ स्तर के कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, जिन्हें केवल डिजिटल माध्यमों के भरोसे तैयार कर पाना संभव नहीं है. इसके लिए जमीनी स्तर की तैयारी जरूरी है.

यह भी पढ़ें: इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 02:09 PM (IST)
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CJP NEET Paper Leak Cockroach Janta Party
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