Epstein Files Release: कौन जारी कर रहा एपस्टीन फाइल्स, जिसकी तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और ब्रिटेन प्रिंस

Epstein Files Release: हाल ही में एपस्टीन आईलैंड से जुड़ी हुई फाइल्स को जारी किया गया है. आइए जानते हैं कि इन फाइलों को कौन जारी कर रहा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Epstein Files Release: एपस्टीन फाइलों को लेकर दुनिया भर में हंगामा बढ़ चुका है. दरअसल हाल ही में एपस्टीन आईलैंड मामले से जुड़ी फाइनल और तस्वीरें जारी हुई हैं. इन डॉक्यूमेंट में दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर और मशहूर हस्तियां युवा लड़कियों के साथ दिख रही हैं. आइए जानते हैं कि इन फाइलों को कौन जारी कर रहा है.

कौन जारी कर रहा है एपस्टीन फाइलें

एपस्टीन फाइलों को अमेरिकी न्याय विभाग जारी कर रहा है. एक नए संघीय कानून के तहत काम करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन के अपराधिक नेटवर्क से जुड़े डॉक्यूमेंट और तस्वीरों का एक बड़ा सेट पब्लिश किया है. इन फाइलों को शुक्रवार देर रात एक आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया गया है. 

खुलासे के पीछे का कानून 

इन डॉक्यूमेंट को एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किया गया है. यह नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित एक कानून है. यह कानून संघीय एजैंसियों को एपस्टीन की जांच से जुड़ी सभी नॉन क्लासीफाइड सामग्री को सार्वजनिक करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर करता है. इस कानून पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे. 

कितने डॉक्यूमेंट और तस्वीरें जारी की गई 

पहले चरण में अमेरिकी न्याय विभाग ने लगभग तीन लाख डॉक्यूमेंट जारी किए. इनमें लगभग 4000 तस्वीर और स्कैन किए गए रिकॉर्ड शामिल हैं. जारी की गई तस्वीरों में बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और ब्रिटेन प्रिंस जैसे कई मशहूर लोग दिख रहे हैं. अधिकारियों द्वारा इसे एपस्टीन लाइब्रेरी कहा जा रहा है. अमेरिकन न्याय विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक डिजिटल एपस्टीन लाइब्रेरी बनाई है, जहां पर यह सभी दस्तावेज और तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह अंतिम खुलासा नहीं है बल्कि आने वाले हफ्तों में रोलिंग डिस्क्लोजर प्रक्रिया के तहत लाखों और डॉक्यूमेंट धीरे-धीरे जारी किए जाएंगे. 

एपस्टीन डॉक्यूमेंट और किसने जारी किए 

अमेरिकी न्याय विभाग के अलावा हाउस ओवर साइट कमेटी भी इस मामले में शामिल हुई है. कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने तस्वीरों का एक अलग बैच जारी किया. इन तस्वीरों को एपस्टीन की संपत्ति से जप्त की गई लगभग 95 हजार तस्वीरों में से चुना गया था. जारी की गई तस्वीरों में एपस्टीन और उनके करीबी सहयोगी घिसलैन मैक्सवेल वैश्विक हस्तियों और नेताओं के साथ घुलते मिलते दिख रहे हैं. तस्वीरों में बिल क्लिंटन प्राइवेट जगहों पर, माइकल जैक्सन एपस्टीन के साथ खड़े हुए और प्रिंस एंड्रयू प्राइवेट इवेंट्स में नजर आ रहे हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Embed widget