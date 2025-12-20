Epstein Files Release: अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एपस्टीन आईलैंड मामले से जुड़े लगभग 3 लाख दस्तावेज और तस्वीरें सार्वजनिक की हैं. इन दस्तावेजों में कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की महिलाओं और नाबालिगों के साथ मौजूदगी के सबूत मिले हैं. इन सभी के बीच एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर जैफ्री एपस्टीन, जिसकी फाइलों ने अमेरिका को हिला डाला आखिर कितनी संपत्ति का मालिक था. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

मौत के समय एपस्टीन की अनुमानित नेट वर्थ

2019 में अपनी मौत के समय जैफ्री की नेटवर्क 560 मिलियन डॉलर से 600 मिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान था. हालांकि जैफ्री को अक्सर अरबपति फिक्सर बताया जाता था लेकिन आधिकारिक जांच और प्रोबेट फीलिंग से पता चलता है कि वह काफी ज्यादा अमीर था लेकिन अरबपति नहीं था. उसकी ज्यादातर दौलत ऑफशोर ट्रस्ट और अपारदर्शी इन्वेस्टमेंट तरीकों से मैनेज की जाती थी.

पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में लग्जरी रियल एस्टेट

एपस्टीन की दौलत का एक बड़ा हिस्सा महंगे रियल एस्टेट में लगा हुआ था. उसके पास न्यूयॉर्क के अपर ईस्ट साइड में एक साथ मंजिला मेंशन था जिसकी कीमत 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी. इसके अलावा उसके पास फ्लोरिडा के पाम बीच में 12 मिलियन डॉलर का एक मेंशन और न्यू मैक्सिको में लगभग 17 मिलियन डॉलर का एक बड़ा खेत था.

करोड़ों डॉलर के प्राइवेट आईलैंड

एपस्टीन की सबसे बदनाम प्रॉपर्टी यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आईलैंड्स में उसके प्राइवेट आईलैंड थे. इन आईलैंड का नाम लिटिल सेंट जेम्स और ग्रेट सैंट जेम्स है. साल 2023 में सालों के कानूनी विवाद के बाद दोनों आइलैंड एक अरबपति को लगभग 60 मिलियन डॉलर में बेच दिए गए. इसके बाद उस रकम का इस्तेमाल सेटलमेंट और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किया गया.

कैश, इन्वेस्टमेंट और गुप्त फंड

फाइनेंशियल रिकॉर्ड से यह पता चला कि एपस्टीन एक समय में लगभग 380 मिलियन डॉलर कैश और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता था. सबसे चौंकाने वाले खुलासों में से एक पीटर थील से जुड़े फंड क्लार वेंचर्स में उसका शुरुआती इन्वेस्टमेंट था. थील के साथ सीधे संपर्क सीमित होने का दावा करने के बावजूद भी वह हिस्सेदारी बाद में बढ़कर लगभग 170 मिलियन डॉलर हो गई.

कहां से आया इतना पैसा

एपस्टीन का कोई भी जाना माना मेनस्ट्रीम बिजनेस एम्पायर नहीं था. उसकी ज्यादातर दौलत पैसे मैनेज करने और काफी ज्यादा अमीर क्लाइंट्स को टैक्स और एस्टेट प्लानिंग सर्विस देने से आती थी. उसके फाइनेंशियल डीलिंग से जुड़े जाने-माने नामों में रिटेल मैग्नेट लेस्ली वेक्सनर और अरबपति इन्वेस्टर लियोन ब्लैक शामिल हैं.

