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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest Person: एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति, जानें कितने देशों की GDP से भी ज्यादा अमीर?

Richest Person: एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति, जानें कितने देशों की GDP से भी ज्यादा अमीर?

Richest Person: एलन मस्क अब दुनिया के पहले खरबपति बन चुके हैं. आइए जानते हैं उनकी संपत्ति कितने देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Jun 2026 01:15 PM (IST)
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  • एलन मस्क बने विश्व के पहले खरबपति व्यक्ति।
  • स्पेसएक्स के मूल्यांकन में वृद्धि से संपत्ति बढ़ी।
  • यह संपत्ति कई देशों की वार्षिक जीडीपी से अधिक।

Richest Person: दौलत और बिजनेस की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाने वाले एलन मस्क कथित तौर पर इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी निजी संपत्ति ने एक ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. अब वह दुनिया के पहले खरबपति हैं. यह उपलब्धि उनकी स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी SpaceX की वैल्यूएशन में भारी उछाल के बाद मिली. इस घटना ने दुनिया भर में चर्चा छोड़ दी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एलन मस्क की निजी संपत्ति कितने देशों की जीडीपी से ज्यादा है.

एलन मस्क ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक कैसे पहुंचे?

मस्क की कंपनी में जबरदस्त बढ़ोतरी SpaceX के शेयर के प्रदर्शन की वजह से हुई. कंपनी के शेयर में कथित तौर पर ट्रेडिंग के पहले दिन 11% का उछाल आया जिससे यह 150 डॉलर प्रति शेयर तक पहुंच गया और बाद में बढ़कर लगभग 167 डॉलर हो गया. कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन बढ़कर लगभग 2.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई. क्योंकि कंपनी में मस्क की बड़ी हिस्सेदारी है इस वजह से वैल्यूएशन में बढ़ोतरी ने उनकी निजी संपत्ति को काफी बढ़ा दिया.

ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा संपत्ति 

मस्क की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर है. यह पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर देशों की सालाना सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है. अभी दुनिया में सिर्फ 21 देश ऐसे हैं जिनकी सालाना अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है. इसका मतलब है कि मस्क की निजी संपत्ति दुनिया भर के लगभग 174 देश के सालाना आर्थिक उत्पादन से भी ज्यादा है.

ताइवान की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा अमीर 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने पर मस्क की संपत्ति का पैमाना और भी चौंकाने वाला लगता है. एशिया के प्रमुख टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक ताइवान की सालाना जीडीपी लगभग 976.7 बिलियन डॉलर है.  मस्क की अनुमानित संपत्ति अब ताइवान द्वारा पूरे साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से भी ज्यादा है.

दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी से दोगुने से भी ज्यादा 

मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था लेकिन उनकी संपत्ति अब उनके गृह देश के आर्थिक उत्पादन से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. दक्षिण अफ्रीका की सालाना जीडीपी  लगभग 480 बिलियन डॉलर है. इसका मतलब है कि अकेले मस्क की संपत्ति उस देश की अर्थव्यवस्था के आकार से दोगुनी से भी ज्यादा है.

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कई विकसित देशों से आगे 

ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति ने मस्क को कई अमीर और विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी आगे पहुंचा दिया है. उनकी निजी संपत्ति अब स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, आयरलैंड, इजरायल और ऑस्ट्रिया जैसे देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है.

भारत की जीडीपी के एक चौथाई के बराबर 

भारत अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इसकी जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर है. इसके बावजूद मस्क की संपत्ति भारत के कुल सालाना आर्थिक उत्पादन का लगभग एक चौथाई है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 01:15 PM (IST)
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