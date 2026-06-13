हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLuxurious Colour: प्राचीन काल में बैंगनी रंग‌ हुआ करता था सबसे महंगा, जानें क्यों थी इसकी सोने से भी ज्यादा कीमत?

Luxurious Colour: प्राचीन काल में बैंगनी रंग‌ हुआ करता था सबसे महंगा, जानें क्यों थी इसकी सोने से भी ज्यादा कीमत?

Luxurious Colour: एक समय ऐसा भी था जब बैंगनी रंग सोने से भी ज्यादा महंगा हुआ करता था. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रंग बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक मेहनत और समय लेती थी।

Luxurious Colour: आज बैंगनी रंग कपड़ों की दुकान, पेंट की दुकान और फैशन कलेक्शन में आसानी से मिलने वाला एक आम रंग है. लेकिन पुराने समय में बैंगनी रंग को दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक माना जाता था. इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि बैंगनी रंग से रंगे कपड़े की कीमत अक्सर सोने के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा होती थी. इसके कम मिलने और इसे बनाने के खास तरीके की वजह से यह रंग शाही शान, ताकत और दौलत के निशानी बन गया.

समुद्र में छिपा एक दुर्लभ स्त्रोत 

बैंगनी रंग की इतनी ज्यादा कीमत की मुख्य वजह इसका दुर्लभ स्रोत था. पौधों या फिर खनिजों से मिलने वाले ज्यादातर रंगों के उलट बैंगनी रंग बोलिनस ब्रैंडारिस नाम के समुद्री घोंघे की एक खास प्रजाति से निकाला जाता था. इसे आम तौर पर म्यूरेक्स स्नेल कहा जाता है. ये घोंघे मुख्य रूप से भूमध्य सागर के तट पर पाए जाते थे. इन्हें बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना मुश्किल था इस वजह से यह रंग शुरू से ही काफी कम मिलता था. 

थोड़े से रंग के लिए हजारों घोंघे

बैंगनी रंग बनाना काफी ज्यादा मेहनत वाला और कम फायदेमंद काम था. ऐतिहासिक अनुमानों के मुताबिक सिर्फ 1.4 ग्राम शुद्ध बैंगनी रंग बनाने के लिए लगभग 12000 समुद्री घोंघों की जरूरत होती थी. यही वजह है कि थोड़े से रंगे हुए कपड़े के लिए भी हजारों घोंघों को इकट्ठा करने और प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती थी. 

मेहनत वाला निर्माण कार्य 

रंग निकालने की प्रक्रिया काफी मुश्किल और समय लेने वाली थी. मजदूरों को सावधानी से घोंघे इकट्ठे करने पड़ते थे. रंग बनाने वाले इससे को निकालना पड़ता था और नियंत्रित स्थितियों में सामग्री को प्रोसेस करना पड़ता था. इसके बाद रंग को धूप में रखना पड़ता था और कपड़ों पर इस्तेमाल करने से पहले सावधानी से ट्रीट करना पड़ता था. पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा मेहनत लगती थी. इससे इसकी लागत और भी बढ़ जाती थी.

हफ्तों का काम और बुरी गंध

टायरियन पर्पल बनाना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि यह अपनी बुरी गंध के लिए भी बदनाम था. इसे बनाने में काफी तेज और बुरी बदबू आती थी जिसे दूर से भी महसूस किया जा सकता था. इस वजह से रंग बनाने वाली वर्कशॉप आमतौर पर समुद्र के किनारे और आबादी वाले शहरों से दूर बनाई जाती थीं. कपड़ों को रंगने और सुखाने में अक्सर कई हफ्ते लग जाते थे.

यह भी पढ़ेंः अगर भारत का सोना नहीं लौटाएं विदेशी बैंक तो क्या होगा, कहां शिकायत कर सकता है इंडिया?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Purple Tyrian Purple Luxurious Colour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Luxurious Colour: प्राचीन काल में बैंगनी रंग‌ हुआ करता था सबसे महंगा, जानें क्यों थी इसकी सोने से भी ज्यादा कीमत?
प्राचीन काल में बैंगनी रंग‌ हुआ करता था सबसे महंगा, जानें क्यों थी इसकी सोने से भी ज्यादा कीमत?
जनरल नॉलेज
चिड़ियों की बीट बेच कर मजबूत की थी अर्थव्यवस्था, जानें फिर कैसे गरीब हुआ यह देश
चिड़ियों की बीट बेच कर मजबूत की थी अर्थव्यवस्था, जानें फिर कैसे गरीब हुआ यह देश
जनरल नॉलेज
Space Time: क्या होता है स्पेस टाइम, जानें पृथ्वी के समय से यह कितना तेज या धीरे?
क्या होता है स्पेस टाइम, जानें पृथ्वी के समय से यह कितना तेज या धीरे?
जनरल नॉलेज
क्या वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा कर सकते हैं ट्रंप, जानें कितना मजबूत है सुप्रीम लीडर का सिक्योरिटी सिस्टम?
क्या वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा कर सकते हैं ट्रंप, जानें कितना मजबूत है सुप्रीम लीडर का सिक्योरिटी सिस्टम?
Advertisement

वीडियोज

Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने दिखाया Cama Hospital में Nurses का जज्बा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका और ईरान के बीच डील कभी इतनी करीब नहीं रही', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा
'अमेरिका और ईरान के बीच डील कभी इतनी करीब नहीं रही', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा
महाराष्ट्र
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: 'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात, जानें- कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात
क्रिकेट
IND vs AFG: क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें
क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें
इंडिया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
पंजाब
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget