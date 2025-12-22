हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज'Does God Exist' पर चर्चा के दौरान भारी पड़े ये भारीभरकम शब्द, जावेद अख्तर भी नहीं समझ पाए इनका मतलब

'Does God Exist' पर चर्चा के दौरान भारी पड़े ये भारीभरकम शब्द, जावेद अख्तर भी नहीं समझ पाए इनका मतलब

Debate On Does God Exist: ईश्वर पर बहस में सवाल सिर्फ आस्था और तर्क का नहीं रहा, बल्कि शब्द ही सबसे बड़ा मोड़ बन गए. आइए यहां आपको कुछ भारी-भरकम कठिन शब्दों के मतलब बताएं.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Dec 2025 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

जाने-माने गीतकार और तर्कवादी जावेद अख्तर और इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शुमाइल नदवी के बीच ईश्वर के अस्तित्व को लेकर हुई चर्चा ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. एक मीडिया मंच पर आयोजित इस संवाद में आस्था, तर्क, विज्ञान और नैतिकता जैसे गहरे सवाल उठे. बहस के दौरान मुफ्ती शमाइल नदवी ने दार्शनिक और धार्मिक संदर्भों से जुड़े कुछ ऐसे जटिल शब्दों का प्रयोग किया, जिनका अर्थ जावेद अख्तर भी तुरंत नहीं समझ पाए. इसी पल ने इस चर्चा को खास बना दिया. यह बहस केवल ईश्वर के होने या न होने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह दिखाती है कि जब विचारधाराएं टकराती हैं, तो भाषा और शब्द भी बहस का केंद्र बन जाते हैं. खैर इसी क्रम में आइए जानें कि इन शब्दों का आखिर क्या मतलब है.

ये हैं Does God Exist पर चर्चा में आए कठिन शब्द और उनके आसान अर्थ

Contingent Being

एक ऐसी वस्तु या इंसान का अस्तित्व जो अपने आप नहीं, बल्कि किसी और पर निर्भर होकर मौजूद होता है. जैसे कि कोई इंसान, पेड़ या ग्रह, जिनका होना किसी वजह पर टिका है.

Infinite Regress

किसी न किसी कारण की ऐसी अंतहीन श्रृंखला या सीरीज, जहां हर चीज का कारण कोई और चीज हो, लेकिन शुरुआत कहीं न दिखे. फिलॉसफी में इसे समस्या माना जाता है.

Theism

यह मान्यता कि ईश्वर मौजूद है और वही सृष्टि का निर्माता और संचालक है. अधिकतर धार्मिक लोग इसी विचार में विश्वास रखते हैं.

Atheism

यह विचार है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है. नास्तिकता में व्यक्ति तर्क और प्रमाण को प्राथमिकता देता है, आस्था को नहीं.

Agnosticism

यह मानना कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है. यानी न पूरी तरह आस्था, न पूरा इनकार करना.

Rationalism

ऐसा सोचने का तरीका जिसमें तर्क, लॉजिक और समझ को सबसे ऊपर रखा जाता है. किसी बात को मानने से पहले उसके पीछे कारण खोजे जाते हैं.

Faith vs Reason

आस्था और तर्क के बीच का टकराव है, जिसमें एक पक्ष बिना प्रमाण विश्वास करता है, दूसरा पक्ष प्रमाण और तर्क मांगता है.

Omnipotence

ईश्वर की वह शक्ति जिसमें उसे सर्वशक्तिमान माना जाता है, यानी उसकी उपस्थिति है और वह सब कुछ कर सकता है.

Omniscience

यह एक ऐसी धारणा है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता है.

Problem of Evil

यह एक तरह से सवाल है कि अगर ईश्वर अच्छा और शक्तिशाली है, तो दुनिया में बुराई और दुख क्यों हैं.

Free Will

इंसान की अपनी इच्छा से फैसले लेने की आजादी को कहा जाता है. इस दौरान यही तर्क दिया जाता है कि बुराई ईश्वर नहीं, इंसान पैदा करता है.

यह भी पढ़ें: सोना तो ठीक है लेकिन चांदी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे, कौन खरीद रहा इतना सिल्वर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 22 Dec 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Javed Akhtar Does God Exist Mufti Shamail Nadvi God Existence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
UP Vidhansabha Session: Cough Syrup पर सियासी खुराक, UP विधानसभा में सरकार बनाम विपक्ष |
PM आवास के लिए निकले बिहार के CM नीतीश कुमार | PM Modi | CM Nitish | Amit Shah |
UP Vidhansabha Session: विधानसभा शुरू होते ही विपक्ष मे हो गया हंगामा | Cough Syrup | Winter Session
Silver ₹2 लाख पार! क्या अभी भी खरीदने का मौका है?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
यूटिलिटी
राजस्थान में की दूसरी जाति में शादी तो 10 लाख रुपये देगी सरकार, जानिए इस स्कीम के बारे में
राजस्थान में की दूसरी जाति में शादी तो 10 लाख रुपये देगी सरकार, जानिए इस स्कीम के बारे में
हेल्थ
फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद क्यों महसूस होता है दर्द, तुरंत क्यों आने लगती है नींद?
फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद क्यों महसूस होता है दर्द, तुरंत क्यों आने लगती है नींद?
ट्रेंडिंग
Video: देवर ने कर दी मौज, मना करने पर भी गोद में उठाई भौजाई फिर जमकर मटकाई कमर- वीडियो वायरल
देवर ने कर दी मौज, मना करने पर भी गोद में उठाई भौजाई फिर जमकर मटकाई कमर- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Embed widget