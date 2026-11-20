US Hindu Population by 2070: दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म माना जाता है. कहते हैं कि इसकी जड़ें करीब 3500 से 4500 साल पुरानी हैं. इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथ ऋगवेद में भी देखने को मिलता है. लेकिन समय के साथ-साथ अब दुनिया में 10,000 से ज्यादा धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं मौजूद हैं. लगातार जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ धर्म के लोगों में भी बढ़ोतरी हो रही है. हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अगले पांच दशक के दौरान दुनिया में धार्मिक आबादी की तस्वीर बदलने वाली है. इस दौरान सबसे ज्यादा आबादी में बढ़ोतरी अमेरिका और पाकिस्तान में देखने को मिलेगी. ऐसे में सवाल है कि 2070 तक अमेरिका में हिंदुओं की कितनी आबादी होगी और अभी वहां पर कितने हिंदू रहते हैं, चलिए समझें.

2020 में अमेरिका में कितने हिंदू थे और 2070 में कितने हो जाएंगे?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 तक अमेरिका में हिंदुओं की आबादी 30 लाख के करीब थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का करीब 0.9% हिस्सा थी. लेकिन भविष्य के अनुमानों पर नजर डालें तो यह संख्या तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है. रिपोर्ट बताती है कि साल 2070 तक अमेरिका में हिंदुओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा 74,00,000 से 90,00,000 के आसपास पहुंच जाएगी. इस बढ़ोतरी के साथ अमेरिका में हिंदुओं की कुल आबादी 2% का आंकड़ा छू लेगी.

आखिर क्यों 2070 तक अमेरिका में इतनी तेज बढ़ेंगे हिंदू?

अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू आबादी का बढ़ना सिर्फ प्रजनन की तुलना में आप्रवासन माना जा रहा है. यानि कि दूसरे देशों से खासतौर से बड़ी संख्या में हिंदू भारतीय और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों से टेक्नोलॉजी, हाई एजुकेशन, चिकित्सा और बिजनेस के क्षेत्र में मौके तलाशते हुए बड़ी संख्या में लोग अमेरिका का रुख कर रहे हैं. यही प्रवासन अमेरिका में अगले 50 सालों में धार्मिक विविधता को नया आकार देगा. लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, यूएई, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में भी हिंदू जनसंख्या में भारी फेरबदल देखने को मिलेगा.

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भारत में कितनी बढ़ेगी हिंदू जनसंख्या?

वैश्विक स्तर पर हिंदू आबादी में होने वाली कुल वृद्धि का लगभग 88% हिस्सा अकेले भारत में केंद्रित रहेगा. अनुमान है कि भारत में हिंदुओं की संख्या वर्ष 2020 के 1.11 अरब से बढ़कर 2070 तक 1.29 अरब के पार जा सकती है. भारत और नेपाल दुनिया के ऐसे दो राष्ट्र बने रहेंगे जहां हिंदू समुदाय स्पष्ट बहुमत में होगा. इसके बावजूद, जनसंख्या वृद्धि की अलग-अलग दरों के कारण भारत की कुल आबादी में हिंदुओं का अनुपात 79% से थोड़ा घटकर 76% के आसपास रह सकता है. इसी तरह का रुझान सूरीनाम, मॉरीशस और फिजी जैसे देशों में भी दिख सकता है, जहां कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 5% अंक या उससे भी अधिक कम होने की संभावना जताई गई है.

दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी हिंदू आबादी बनेगा अमेरिका

आने वाले पांच दशकों में अमेरिका वैश्विक मानचित्र पर पांचवीं सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाले देश के रूप में उभर सकता है. इस जनसांख्यिकीय बदलाव का असर अमेरिका के अंदर धार्मिक समीकरणों पर भी पड़ेगा. वहां ईसाई और मुस्लिम समुदाय पहले और दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह बने रहेंगे, जबकि हिंदू आबादी यहूदी समुदाय को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक वर्ग बन सकती है. यह स्थिति अमेरिकी समाज में बढ़ते बहुसांस्कृतिक ताने-बाने को दर्शाती है.





इस पूरी जनसांख्यिकीय तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अमेरिका में बढ़ता हिंदू समुदाय केवल संख्याबल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में भी इसकी भूमिका गहरी होगी. शिक्षा और आय के मामले में यह वर्ग पहले से ही अमेरिका के सबसे समृद्ध समुदायों में गिना जाता है, जिससे आने वाले दशकों में वहां नए सांस्कृतिक केंद्रों, मंदिरों और सामुदायिक संगठनों के विस्तार के साथ-साथ अमेरिकी राजनीति और कॉरपोरेट जगत में भी इस समुदाय का प्रतिनिधित्व निर्णायक स्तर तक पहुंच सकता है.

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