Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अखिलेश यादव की रथ यात्रा में छात्र जेसीबी से कुचलकर मरा।

लापरवाही से वाहन चलाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई संभव है।

रोड शो आयोजकों को चुनाव आयोग के नियम मानना अनिवार्य।

Akhilesh Yadav PDA Rally: भारत में किसी न किसी वजह से रोड शो होते रहते हैं. कभी ये रोड शो राजनीतिक उद्देश्य से किए जाते हैं तो कभी धार्मिक पद यात्रा के रूप में. कई बड़े रोड शो के दौरान दर्दनाक हादसे भी हो जाते हैं. रोड शो के दौरान होने वाले किसी भी हादसे के मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है. इस मामले में कौन सी धारा लागू होगी यह परिस्थिति और सबूतों पर ही निर्भर करता है.

दरअसल एक हादसा बुधवार को अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा के दौरान हुआ. रथ यात्रा के दौरान दसवीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई. ऐसा कहा जा रहा है कि जब वह अपनी बहन को स्कूल से लेने जा रहा था तब एक जेसीबी मशीन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. परिवार का ऐसा कहना है कि जेसीबी ने पहले उसे टक्कर मारी और फिर उसके ऊपर से गुजर गई.

भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाने से जुड़ी हुई है. लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दूसरों की जान को खतरा हो सकता है. इस मामले में 6 महीने तक की जेल, ₹1000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

धारा 125 उन कार्यों से जुड़ी हुई है जिनसे किसी की जान या फिर व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो और चोट लगे. सुरक्षा को खतरे में डालने पर 3 महीने तक की जेल या फिर ₹2500 तक का जुर्माना लग सकता है. धारा 125(a) के तहत सामान्य चोट लगने पर 6 महीने तक की जेल या फिर ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है. इसी के साथ धारा 125 (b) के तहत गंभीर चोट लगने पर 3 साल तक की जेल या फिर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है.

इतना ही नहीं बल्कि अगर लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो धारा 106(1) लागू हो सकती है. इसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन यह गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता. धारा 106 (2) के तहत अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से किसी की मौत की वजह बनता है और बिना सूचना दिए वहां से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. हालांकि यह उप धारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए प्रावधानों में शामिल नहीं थी, इस वजह से फिलहाल यह है लागू नहीं है.

अगर सबूत से इस बात का पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा काम किया है जिससे मौत हो सकती है तो धारा 105 लागू हो सकती है. क्राइम की गंभीरता के आधार पर इसमें 5 से 10 साल तक की जेल या फिर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लग सकता है. यह धारा सिर्फ लापरवाही से होने वाले एक्सीडेंट पर अपने आप लागू नहीं होती है.

जेसीबी या फिर दूसरी मशीनों को असुरक्षित तरीके से चलाने पर धारा 289 लागू हो सकती है. इसमें 6 महीने तक की जेल, ₹5000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. धारा 290 लापरवाही से किए गए निर्माण, मरम्मत या फिर तोड़फोड़ से जुड़ी हुई है, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी स्टेज, कटआउट या फिर बेरिकेड के गिरने पर अपने आप यह धारा लागू हो जाएगी.

धारा 223 तब लगती है जब आयोजक रूट, समय या फिर मंजूरी से जुड़े आदेशों का पालन नहीं करते. इसमें 6 महीने तक की जेल या फिर ₹2500 तक का जुर्माना लग सकता है. अगर इस मामले में किसी की जान या फिर सुरक्षा को खतरा हो जाता है तो सजा बढ़कर एक साल तक की जेल या फिर ₹5000 तक का जुर्माना हो सकती है.





मोटर वाहन अधिनियम क्या कहता है?

धारा 123 के अंतर्गत वाहन के रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना, बाहर लटकाना या फिर वाहन की छत पर या बोनट पर बैठना मना है. धारा 177 में इस मामले के लिए सामान्य दंड का प्रावधान है. धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग से जुड़ी हुई है. इसमें भीड़ के बीच लापरवाही से वाहन चलाना भी शामिल है. पहली बार यह जुर्म करने पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल या फिर ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है. इसी के साथ अगर 3 साल के अंदर यह जुर्म दोबारा किया जाता है तो 2 साल तक की जेल या फिर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है.

धारा 134 और 187 के तहत ड्राइवरों को दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के अंदर डॉक्टर का इंतजाम करना चाहिए और पुलिस को इस बारे में बताना भी चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पहली बार में 6 महीने तक की जेल या फिर 5000 तक का जुर्माना लग सकता है. अगर दोबारा ऐसा किया जाता है तो 1 साल तक की जेल या ₹10000 तक का जुर्माना लग सकता है.

धारा 192, 192A और 196 बिना रजिस्ट्रेशन, परमिट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों से जुड़ी हुई हैं. इंश्योरेंस से जुड़े नियमों के पहली बार उल्लंघन पर 3 महीने तक की जेल, ₹2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों भी लग सकते हैं. अगर दोबारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो 3 महीने तक की जेल, ₹4000 तक का जुर्माना या फिर दोनों लग सकते हैं.





यह भी पढ़ें: धीमी रफ्तार से बढ़ रही हिंदुओं की आबादी, भारत के बाद किस देश में सबसे ज्यादा?

चुनाव रोड शो को लेकर क्या नियम हैं?

आदर्श आचार संहिता के दौरान आयोजकों को चुनाव आयोग के निर्देश और जिला चुनाव अधिकारी की शर्तों का पालन करना होता है. वाहनों का काफिला सड़क के आधे हिस्से से ज्यादा जगह को नहीं घेर सकता. इतना ही नहीं बल्कि एक सदस्य ज्यादा वाहन नहीं चल सकते और ग्रुप के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए.

इसी के साथ पटाखे और हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है. जानवरों को शामिल करने के लिए पहले से ही मंजूरी लेनी जरूरी है और स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता. अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुमति रद्द कर दी जाती है और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. लेकिन हर मामले में वाहन को जब्त करना अनिवार्य नहीं है. सभी तरह के आरोप जांच और सबूत पर ही निर्भर करते हैं सिर्फ दुर्घटना हो जाने से कोई अपराध या फिर दोष साबित नहीं हो जाता.

यह भी पढ़ें: टीवी चैनल पर देना है अपना एड, जानिए कितना आता है इसमें खर्च?