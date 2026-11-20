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Logic Neo X1 Pro Tablet : टेक कंपनी Logic ने अपना नया टैबलेट Neo X1 Pro पेश किया है. कंपनी का यह टैबलेट खास तौर पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन से जुड़े इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 10.95 इंच की बड़ी स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 8,000mAh की बैटरी दी गई है.

Neo X1 Pro के साथ कंपनी ने टैबलेट मार्केट में कदम रखने के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है. इससे पहले Logic इंटरैक्टिव डिस्प्ले और एंटरप्राइज विजुअल सॉल्यूशन जैसे प्रोडक्ट पर काम करती थी. नए टैबलेट के साथ कंपनी अब पर्सनल कंप्यूटिंग सेगमेंट में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. तो आइए जानते हैं कि इस नए टैबलेट की कीमत और खास फीचर्स क्या है.

Logic Neo X1 Pro के खास फीचर्स क्या हैं?

Logic Neo X1 Pro में 8,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है. चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट मिलता है. इसकी मोटाई 7.89mm और वजन 520 ग्राम है. इसका बॉडी डिजाइन एनोडाइज्ड एल्युमिनियम अलॉय और पॉलीकार्बोनेट से तैयार किया गया है. यह Space Grey कलर में आता है. एजुकेशन एडिशन में IP52 रेटिंग भी दी गई है. इसके साथ कंपनी एक प्रोटेक्टिव केस भी दे रही है, जिसमें बिल्ट-इन किकस्टैंड मिलता है. इसके अलावा मैग्नेटिक मिनी-मिरर दिया गया है, जिसकी मदद से फ्रंट कैमरे को डेस्क पर रखकर हाथ से लिखे नोट्स और दूसरे काम कैप्चर करने में मदद मिलती है.

भारत में कितनी होगी कीमत?

Logic ने फिलहाल Neo X1 Pro की भारतीय कीमत और बिक्री की तारीख का खुलासा नहीं किया है. कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि टैबलेट किन-किन रिटेल चैनल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा.

Logic Neo X1 Pro की डिस्प्ले कैसी है?

Logic Neo X1 Pro में 10.95 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है. इसका रेजोल्यूशन 1,920 बाय 1,200 पिक्सल है और स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. लंबे समय तक टैबलेट यूज करने के दौरान आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए इसमें लो ब्लू-लाइट ट्रीटमेंट दिया गया है. इसके अलावा स्क्रीन पर एंटी-ग्लेयर और एंटी-फिंगरप्रिंट फिनिश मिलती है. कंपनी का दावा है कि डिस्प्ले पर एंटीमाइक्रोबियल कोटिंग भी दी गई है.

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कैमरा और कनेक्टिविटी फीचर्स

फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए Logic Neo X1 Pro में पीछे की तरफ 13MP का कैमरा और सामने 8MP का कैमरा दिया गया है. इसमें डुअल स्पीकर भी मिलते हैं. कनेक्टिविटी के लिए टैबलेट में 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 और GPS का सपोर्ट मौजूद है.

Logic Neo X1 Pro का प्रोसेसर

परफॉर्मेंस के लिए इस टैबलेट में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है. हालांकि कंपनी ने अभी इसके प्रोसेसर का नाम नहीं बताया है. इसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी के जरिए स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. यह टैबलेट Android 17 पर चलता है और इसमें Google Mobile Services (GMS) का सपोर्ट भी मिलता है.

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