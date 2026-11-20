हैदराबाद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हालिया रोड-शो पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तंज किया और कहा कि इतनी हिम्मत है तो मोदी और अमित शाह हैदराबाद आकर चुनाव लड़ें.

रेड्डी ने एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में कहा, ''यात्रा कोई भी कर सकता है, यात्री लोगों से हमें क्या लेना-देना, आते हैं, जाते हैं. हम यात्रियों को इज्जत देते हैं. इतनी हिम्मत है तो मोदी और अमित शाह हैदराबाद आकर चुनाव लड़ें. इतना असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं, उनको हराना है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं.''

यूपी में ओवैसी की सक्रियता पर रेड्डी का अहम बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी सक्रियता पर रेड्डी ने कहा कि मैं पीएम मोदी और असदुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं कह सकता हूं. उनका अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. हिंदू पोलराइज हुए तो पीएम मोदी का फायदा है. मुस्लिम पोलराइज हो गए तो ओवैसी की फायदा है. दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं.

उन्होंने आगे कहा, ''असदुद्दीन ओवैसी यूपी में जाकर हिंदुओं के खिलाफ भाषण देंगे, पूरा हिंदू पॉलराइज होकर पीएम मोदी को वोट करेगा. वैसे ही अमित शाह हैदराबाद में आकर मुस्लिम के खिलाफ बयान देंगे, वो पॉलराइज होकर...दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं. लेकिन गरीबी के बारे में नहीं बोलते हैं. अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं.''

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमलोग सभी को साथ में लेकर चलते हैं. 15 फीसदी आबादी है. उन्हें भी देना होगा न. पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कुछ कहते हैं, असम में कुछ और हैं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी सियासी दुश्मन है. न की बीजेपी.

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी में आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है. वो लगातार अखिलेश यादव और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं.