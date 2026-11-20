उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है. वहीं, दूसरी तरफ पार्टी अब अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे की कवायद तेज कर दी है. NDA गठबंधन में शामिल चार दलों के साथ तालमेल बैठाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने चार वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस मोर्चे पर सक्रिय होंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रमुख जयंत चौधरी से बातचीत करेंगे. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को अपना दल (एस) से चर्चा की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से बातचीत करेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी निषाद पार्टी के साथ सीटों को लेकर समन्वय बनाएंगे.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों से बातचीत का दौर इसी सप्ताह से शुरू हो सकता है. पार्टी के नेता सहयोगियों की सीटों को लेकर दावेदारी और उनकी मांगों के पीछे के तर्क समझेंगे. इसके साथ ही कहा उनकी मजबूती है इसको को जांचेंगे. फिर रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे जाएगी. इसके बाद आखिर फैसला केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से होगा.

बड़े गठबंधन के दल, सीट की डिमांड ज्यादा

बीजेपी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन में सहयोगी दल थे. बाद में इनकी संख्या दो से बढ़कर चार हो गई. सामाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली रालोद और सुभासपा NDA गठबंधन में शामिल हो गई हैं. रालोद ने 33 और सुभासपा ने 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे. दोनों दल इस बार भी करीब इतनी ही सीटों की हिस्सेदारी चाहते हैं.

पुराने सहयोगी भी बढ़ाएंगे दबाव

सीटों के बंटवारे में बीजेपी के पुराने सहयोगियों की दावेदारी भी अहम होगी. अपना दल (एस) ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़कर नौ सीटें जीती थीं. साल 2022 में पार्टी को 17 सीटों में से 12 पर जीत मिली थी. ऐसे में पार्टी इस बार भी अपने प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर सकती है. वहीं निषाद पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 14 सीटें मिली थीं. इनमें से छह सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे. इस बार निषाद पार्टी भी अपने हिस्से में बढ़ोतरी की अपेक्षा रख सकती है.