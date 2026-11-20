Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रूस, अमेरिका, चीन दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें हैं।

इनके पास 91% परमाणु हथियार और आधा सैन्य खर्च है।

आपसी मतभेद, अन्य देश दुनिया पर नियंत्रण रोकते हैं।

आर्थिक नुकसान और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी बड़ी बाधा है।

Russia-US-China Meeting: रूस, अमेरिका और चीन के पास काफी बड़ी सैन्य, परमाणु और आर्थिक ताकत है. आपको बता दें कि दुनिया के लगभग 91% परमाणु हथियार इन्हीं देशों के पास हैं और वैश्विक सैन्य खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा भी इन्हीं का है. लेकिन इसके बावजूद भी इस ताकत का मतलब यह नहीं होता कि वे हर देश को कंट्रोल कर सकते हैं. राजनीतिक मतभेद, बाकी ताकतों का विरोध, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक निर्भरता की वजह से दुनिया पर पूरी तरह से दबदबा कायम करना व्यवहारिक नजर नहीं आता.

दरअसल लोगों का ध्यान इस तरफ तब गया जब 19 नवंबर 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने APEC शिखर सम्मेलन के दौरान शेन्जेन में मुलाकात की. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, एनर्जी सप्लाई और परमाणु जोखिमों को कम करने पर चर्चा की. हालांकि इस मुलाकात से कोई बड़ा ठोस समझौता नहीं हो सका.

तीनों देशों के पास कुल मिलाकर कितने परमाणु हथियार?

SIPRI ईयरबुक 2026 के मुताबिक, जनवरी 2026 में दुनिया भर में कुल 12,187 परमाणु हथियार थे. इनमें से 11,082 हथियार यानी लगभग 90.9% रूस, अमेरिका और चीन के पास थे. रूस के पास 5420 परमाणु हथियार थे. इनमें से 1,796 तैनात थे, 2,604 सैन्य भंडार में थे और 1020 रिटायर हो चुके थे लेकिन उन्हें नष्ट नहीं किया गया था. अमेरिका के पास 5042 हथियार थे. इनमें 1,770 तैनात थे, 1,930 भंडार में थे और 1,342 रिटायर हो चुके थे. इसी के साथ चीन के पास 620 हथियार थे. SIPRI के अनुमान के मुताबिक इनमें से 34 मिसाइलों पर तैनात माने जाते हैं और बाकी भंडार में रखे गए हैं.

रूस और अमेरिका के बीच 'न्यू START' संधि 5 फरवरी 2026 को खत्म हो गई. इसके खत्म होने का मतलब है कि उनके रणनीतिक परमाणु हथियारों पर संधि के तहत तय की गई संख्यात्मक सीमाएं अब लागू नहीं होगी. हालांकि इसका मतलब यह नहीं होता कि परमाणु हथियार से जुड़े सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंध खत्म हो गए हैं.





तीनों देशों की सैन्य ताकत

SIPRI के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक सैन्य खर्च लगभग 2.887 ट्रिलियन डॉलर था. इसमें इन तीन देशों का हिस्सा लगभग 1.48 ट्रिलियन डॉलर यानी 51.3% था. अमेरिका ने 954 बिलियन डॉलर, चीन ने अनुमानित 336 बिलियन डॉलर और रूस ने 190 बिलियन डॉलर खर्च किए.

ग्लोबल फायर पावर 2026 के मुताबिक इन तीनों देशों के कुल सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या 46.83 लाख है. इसी के साथ चीन के 20.3 लाख, अमेरिका के 13.33 लाख और रूस के 13.2 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं. इनके पास कुल मिलाकर लगभग 16,166 टैंक हैं और नौसैनिक जहाजों की संख्या 2,053 है. इन आंकड़ों में अलग-अलग आकार और क्षमताओं वाले जहाज शामिल हैं.

अमेरिका के पास लगभग 13,032 सैन्य विमान हैं और रूस के पास 4,237. इनमें परिवहन और प्रशिक्षण विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं. अमेरिका के पास 11 परमाणु संचालित विमानवाहक हैं. इसी के साथ रूस के पास सिर्फ एक है. इसका नाम एडमिरल कुजनेत्सोव है. यह लंबे समय से मरम्मत और मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहा है.





इनका संयुक्त आर्थिक प्रभाव कितना है?

आईएमएफ की अक्टूबर 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 128 ट्रिलियन डॉलर है. इन तीनों देशों की संयुक्त नॉमिनल जीडीपी लगभग 57.05 ट्रिलियन डॉलर है. अगर परसेंटेज में बात करें तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का 44.6% है. इसमें अमेरिका का हिस्सा 32.64 ट्रिलियन डॉलर, चीन का 21.55 ट्रिलियन डॉलर, और रूस का 2.86 ट्रिलियन डॉलर है. परचेसिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समानता के आधार पर इनका संयुक्त हिस्सा लगभग 37.79% है.

इनका प्रभाव संसाधनों और सप्लाई चेन तक फैला हुआ है. IEA के मुताबिक 2024 में वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ की माइनिंग में चीन की हिस्सेदारी लगभग 60%, रिफायनिंग में 91% और स्थायी चुंबकों के उत्पादन में 94% थी. रूस तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा एक्सपोर्टर है. इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की केंद्रीय भूमिका बनी हुई है.

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क्या ये तीनों महाशक्तियां मिलकर दुनिया पर शासन कर सकती हैं?

वैसे तो यह तीनों देश मिलकर वैश्विक आबादी का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, लेकिन 77% आबादी 190 से ज्यादा दूसरे देशों में रहती है. इतने विविध क्षेत्रों और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा. कोई भी वैश्विक सैन्य अभियान इनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचाएगा. इससे व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सप्लाई चेन बाधित हो जाएंगी. इससे चीन के मैन्युफैक्चरिंग, रूस के ऊर्जा एक्सपोर्ट और अमेरिका की वित्तीय और व्यापारिक प्रणालियों को भारी नुकसान पहुंचेगा.

परमाणु हथियार रखने वाले दूसरे देश इसका विरोध कर सकते हैं. भारत के पास 190, फ्रांस के पास 370, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 और पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड हैं. ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरिया और इजरायल के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं. किसी भी बड़े टकराव के गंभीर जोखिम सामने आ सकते हैं.

इसके अलावा इन तीनों ताकतों के हित एक जैसे नहीं माने जाते. ताइवान और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा है. इसी के साथ रूस के नाटो के साथ गंभीर तनाव चल रहे हैं. रूस और चीन के करीबी संबंधों का मतलब यह नहीं होता कि वह हर मुद्दे पर सहमत हैं.

इनकी संयुक्त क्षमताएं वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और बाजारों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं. लेकिन प्रभाव होने का मतलब कंट्रोल होना नहीं होता. सैन्य प्रतिरोध, आर्थिक नुकसान और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से दुनिया भर में अपना राज कायम रखना व्यवहारिक नहीं है.

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