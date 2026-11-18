MS Dhoni IPL Retirement: कहते हैं कि जिंदगी की फलक पर कुछ ऐसे नाम लिखे जाते हैं, जो सिर्फ अक्षर नहीं रह जाते, बल्कि पूरे युग की धड़कन बन जाते हैं. ‘थाला’ यानि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक कप्तान या खिलाड़ी का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद का नाम है, जो कि ये जानते थे कि अगर धोनी मैदान पर खेल रहे हैं तो हारा हुआ मैच भी जीता जा सकता है. उनको ये पता था कि कोई है जो विकेट के पीछे से पूरा गेम बदल देने की ताकत रखता है, लेकिन आज जब धोनी ने पीली जर्सी को छोड़कर आईपीएल के मैदान को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया तो हर उस शख्स की आंखें नम हैं, जिसने अपने आंसुओं और मुस्कान के साथ थाला की हर एक पारी को जिया था. धोनी अब CSK के लिए मेंटॉर की भूमिका में नजर आएंगे. ऐसे में हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक सवाल उठ रहा है कि क्या रिटायरमेंट के बाद धोनी को CSK कोई पेंशन देगी या नहीं, चलिए जानें.

क्या IPL की कोई फ्रेंचाइजी पेंशन देती है?

आईपीएल भले ही दुनिया की सबसे अमीर और चकाचौंध से भरी हुई टी-20 लीग मानी जाती है, लेकिन इसके नियम किसी कॉर्पोरेट की तर्ज पर ही काम करते हैं. सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ही नहीं, बल्कि आईपीएल की अन्य फ्रेंचाइजी की ओर से भी अपने किसी भी खिलाड़ी को रिटायरमेंट के बाद कोई मासिक पेंशन दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है.

आईपीएल मूल रूप से एक फ्रेंचाइजी आधारित कमर्शियल टूर्नामेंट है, जहां खिलाड़ियों को भुगतान केवल उनके कॉन्ट्रैक्ट, सीजन की नीलामी की रकम या विज्ञापनों के जरिए मिलता है. संन्यास लेते ही वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और टीम की ओर से वेतन या पेंशन का सिलसिला भी थम जाता है. यानी, धोनी को भी सीएसके से खिलाड़ी के रूप में रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है.

मैदान से दूर नहीं होंगे थाला, बनेंगे टीम के मेंटॉर

भले ही फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई मासिक पेंशन का नियम न हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपने सबसे बड़े लीजेंड को कभी खुद से दूर नहीं कर सकती है. यही वजह है कि 17 नवंबर 2026 को खिलाड़ी के रूप में अपने संन्यास का ऐलान करने के साथ ही यह साफ हो गया कि धोनी अब मैदान पर बल्ला थामने के बजाय मेंटॉर की भूमिका में नजर आएंगे.

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वे आईपीएल 2027 से सीएसके के रणनीतिक सलाहकार और मेंटर के रूप में डगआउट में अपनी सेवाएं देंगे. इस नई और अहम जिम्मेदारी के लिए उन्हें फ्रेंचाइजी की तरफ से एक भारी-भरकम फीस और प्रोफेशनल पैकेज मिलेगा, जो किसी भी साधारण पेंशन से कहीं ज्यादा बड़ा और सम्मानजनक होगा. यह उस इंसान के प्रति चेन्नई फ्रैंचाइजी का अदब है जो इस टीम की आत्मा बन चुका है.

BCCI रिटायर हो चुके खिलाड़ी को कितनी देता है पेंशन?

जहां तक आईपीएल फ्रेंचाइजी का सवाल है, वहां पेंशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नियम इस मामले में बेहद सम्मानीय और स्पष्ट हैं. 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही एमएस धोनी बीसीसीआई की पूर्व क्रिकेटर पेंशन योजना के कानूनी हकदार हैं. जिसके तहत बोर्ड की ओर से पात्र पूर्व अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेटरों को हर महीने नियमानुसार वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें धोनी को भी प्रतिमाह 70,000 रुपये की पेंशन मिलती है.

जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक अमर रहेगी थाला की कहानी

महेंद्र सिंह धोनी का सफर सिर्फ रनों का अंबार लगाने या ट्रॉफियां जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस शख्स की कहानी है जिसने अपने शांत मन और अदम्य साहस से पूरे देश की उम्मीदों को नए पंख दिए. जब वे विकेट के पीछे से अपने गेंदबाजों को डांटते हुए प्यार से समझाते थे या आखिरी ओवर में छक्का लगाकर मुस्कुराते हुए पवेलियन लौटते थे, तो वह पल किसी इतिहास के पन्ने की तरह हमारे जेहन में अमर हो गया. इसीलिए तो उनको कैप्टन कूल कहा जाता था. आज भले ही उनके हाथ में बल्ला न हो और वे मैदान पर दौड़ते हुए नजर न आएं, लेकिन चेन्नई की पीली जर्सी में उनका अक्स हमेशा जिंदा रहेगा.

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