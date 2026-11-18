Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत-फिलीपींस रक्षा संबंध मजबूत, ब्रह्मोस डील अंतिम चरण में।

PM Modi in Philippines: ASEAN-India और पूर्वी एशिया सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनीला यात्रा ने भारत-फिलीपींस संबंधों और मनीला के साथ बीजिंग के बीच तनाव को उजागर किया है. फिलीपींस और चीन के बीच यह दुश्मनी दक्षिण चीन सागर में संप्रभुता के विवाद, समुद्री संसाधन को लेकर प्रतिस्पर्धा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलती शक्ति संतुलन से जुड़ी हुई है. इस अहमियत का संबंध समुद्री संसाधनों तक पहुंच और क्षेत्रीय हितों के टकराव से भी है.

कानूनी और समुद्री विवाद

असहमति की वजह चीन का नाइन डैश लाइन वाला दावा है जो फिलीपींस के एक्सक्लूजिव इकोनामिक जोन के साथ ओवरलैप करता है. 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन के तहत काम करने वाले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चीन के ऐतिहासिक दावों को अवैध घोषित कर दिया था. इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक चीन इस फैसले को मानने से इनकार करता रहा है और उसने उन क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को जारी रखा है जिन पर फिलीपींस अपना दावा करता है.

यह कानूनी विवाद मौजूदा समय में भी जारी रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जुलाई को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अधीन China Institute for Marine Affairs की पहल पर एक रिपोर्ट जारी करके फिलीपींस के क्षेत्रीय दावों को ऐतिहासिक और कानून के रूप से आधारहीन बताकर खारिज कर दिया. दोनों पक्षों के उलट विपरीत रुख की वजह से यह समुद्री विवाद अब भी अनसुलझा है.





समुद्र में चीनी गश्त और टकराव

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एशिया मैरिटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के आंकड़े बताते हैं कि स्कारबोरो शोल के आसपास चीनी तटरक्षक बल की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं. जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 6 महीना में वहां चीन के तटरक्षक जहाज की उपस्थिति 933 शिप डे रही जबकि पूरे 2025 में यह आंकड़ा 1099 शिप डे था.

उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 30 नॉटिकल मील के दायरे में गश्त का औसत 156 शिप डे प्रति माह रहा. इसमें यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में चीन के 6 से 8 समुद्री मिलिशिया जहाज लगातार मौजूद रहे हैं. इन तैनाती ने विवादित जलक्षेत्र में चीन की गतिविधियों को लेकर फिलीपींस की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है.

CSIS AMTI के सैटेलाइट डेटा से यह पता चलता है कि पैरासेल द्वीप समूह में चीन की 20 सैन्य चौकियां और स्प्रैटली द्वीप समूह में 7 सैन्य चौकियां मौजूद हैं. काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में एक ही हफ्ते के अंदर दोनों देशों के बीच तीन बार सीधी झड़प हुईं थीं. सितंबर और अक्टूबर में भी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलीं जिनमें वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था.





ASEAN चीन आचार संहिता क्यों अटकी हुई है?

दक्षिण चीन सागर के लिए एक आचार संहिता को लेकर चीन और ASEAN देशों के बीच 21 सालों से बातचीत चल रही है. फिलीपींस के विदेश मामलों की सचिव थेरेसा लाजारो ने बताया कि लगभग 80% बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है लेकिन पूरी प्रकिया अभी भी अधूरी है.

तीन मुख्य मुद्दे समझौते में बाधा बने हुए हैं. प्रस्तावित समझौते का भौगोलिक दायरा, संवेदनशील शब्दों की परिभाषा और यह तय करना कि क्या यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए. इन मामलों में चीन के रुख की वजह से 2026 की समय सीमा बीत जाने के बाद भी बातचीत पूरी नहीं हो पाई है.

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भारत-फिलीपींस रक्षा संबंध और ब्रह्मोस समझौता

अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया था. उनके रक्षा सहयोग में 2022 में हुआ 375 मिलियन डॉलर का एक समझौता भी शामिल है. इसके तहत फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने वाला पहला विदेशी देश बन गया.

फिलीपींस अब 700 से 800 मिलियन डॉलर के एक और प्रस्तावित समझौते के अंतिम चरण में है. इसमें पांच अतिरिक्त ब्रह्मोस सिस्टम शामिल होंगे, जिनमें लगभग 60 मिसाइलें होंगी जो देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करेंगी.

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