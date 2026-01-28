सड़क पर पड़ा पैसा उठाना क्यों पड़ सकता है भारी, क्या कहता है कानून?

सड़क पर अचानक रुपये गिरते हैं तो हर किसी के मन में लालच उठता है कि पैसे उठा लें. लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह आम सी नजर आती घटना नहीं, बल्कि इसके लिए आपको कानूनी जाल में फंसना पड़ सकता है. भारत में सड़क पर पाया गया पैसा उठाना सिर्फ नैतिक सवाल नहीं, बल्कि कानून के अनुसार अपराध बन सकता है. अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि छोटा पैसा है, कोई नहीं पकड़ पाएगा, तो समझ लीजिए कि यह आपकी मुश्किल का कारण बन सकता है. आइए जानें कि कैसे.

सड़क पर पैसा उठाना लालच या अपराध?

कई बार लोग सड़क पर पैसे या कोई चीज देखकर उसे उठाते हैं. अक्सर यही सोचते हैं कि छोटा सा पैसा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो कानून आपको सावधान रहने की जरूरत है. सड़क पर गिरे पैसे या खोई हुई वस्तु को अगर बिना खोजबीन के उठाकर आपने अपने पास रख लिया जाए, तो इसे चोरी या बेईमानी माना जा सकता है. चाहे वह नोट हो, सिक्का हो या किसी का मूल्यवान सामान, इसका मालिक होने का अधिकार किसी और का है.

कानून में कोई न्यूनतम सीमा नहीं

कई लोगों का यह गलत मानना है कि 10 रुपये या उससे कम का पैसा उठाना अपराध नहीं है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारतीय कानून में कोई न्यूनतम लिमिट तय नहीं की गई है. दिक्कत केवल रकम की बड़ी या छोटी होने में नहीं, बल्कि इसमें है कि आपने पैसा लेने के बाद मालिक को खोजने की कोशिश की या नहीं. अगर आप खोजने की कोशिश किए बिना उसे अपने पास रख लेते हैं, तो कानून इसे गंभीर अपराध मान सकता है.

पैसे उठाने के कानूनी नतीजे

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 की धारा 71 कहती है कि जो व्यक्ति किसी और की वस्तु पाता है, उसे उसी तरह संभालना चाहिए जैसे किसी और को दी गई वस्तु संभाली जाती है. इसका मतलब है कि आपको वह सामान अपने नाम से नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसका मालिक ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. ऐसा न करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 403 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.

इस धारा के अनुसार, किसी दूसरे की चल संपत्ति को बेईमानी या गलत तरीके से अपने पास रखने पर अपराध माना जाता है. अदालत में यह साबित करना मुश्किल नहीं कि आपने पैसे अपने पास रखे, जबकि उसका असली मालिक मौजूद था. केस के परिणामस्वरूप दो साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है.

क्या करें अगर सड़क पर पैसा या सामान मिले?

सबसे पहले यह पहचानें कि यह किसका हो सकता है. आसपास पूछताछ करें कि कोई खोई हुई वस्तु ढूंढ रहा है या नहीं. अगर मालिक नहीं मिलता तो स्थानीय पुलिस या जिम्मेदार एजेंसी को सौंप दें. खुद पैसा या सामान अपने पास रखने से बचें, चाहे वह छोटा क्यों न हो. यह केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कानून की भी मांग है.

यह भी पढ़ें: इस देश में 'बच्चे पैदा करने की मशीन' बना दी गई थीं महिलाएं, अबॉर्शन पर मिलती थी सजा