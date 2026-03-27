हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNoida International Airport: कितने रुपये में बनकर तैयार हुआ जेवर एयरपोर्ट, जानें देश का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन-सा?

Noida International Airport: कितने रुपये में बनकर तैयार हुआ जेवर एयरपोर्ट, जानें देश का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन-सा?

Noida International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं. इसी बीच आइए जानते हैं भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन सा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Mar 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Noida International Airport: जेवर में जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था वह अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. पहले चरण में इस प्रोजेक्ट पर ₹11,200 करोड़ खर्च हो चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन सा है.

जेवर एयरपोर्ट की कुल कीमत 

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है. इसे भारत के सबसे बड़े एविएशन हब के तौर पर प्लान किया गया है. जहां सिर्फ पहले चरण में ही करीब ₹11,200 करोड़ खर्च हुए हैं वहीं चारों चरणों में कुल अनुमानित निवेश  ₹29,560 करोड़ है. 2040 तक पूरी तरह से बन जाने के बाद इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होने की उम्मीद है. इससे यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन जाएगा.

नवी मुंबई एयरपोर्ट से कड़ी टक्कर 

सबसे महंगे एयरपोर्ट के खिताब का एक और मजबूत दावेदार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. इसके पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में हुआ था. इसे बनाने में करीब ₹19,650 करोड़ की लागत आई थी. भविष्य की विस्तार योजनाओं से प्रोजेक्ट की कुल लागत काफी बढ़ सकती है. अकेले तीसरे चरण में ही ₹30,000 करोड़ के निवेश की जरूरत होने का अनुमान है.

हैदराबाद एयरपोर्ट का विस्तार 

शमशाबाद में स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी करीब ₹14,000 करोड़ की लागत से एक बड़े विस्तार का काम चल रहा है.  हालांकि कुल पैमाने के हिसाब से यह जेवर या नवी मुंबई जितना बड़ा नहीं है. लेकिन इसके बावजूद भी यह भारत के सबसे महंगे एविएशन प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है.

भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? 

कुल निर्माण लागत के मामले में जेवर एयरपोर्ट को फिलहाल भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें करीब ₹30,000 करोड़ का भारी भरकम दीर्घकालिक निवेश किया गया है. हालांकि जैसे-जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट का और विस्तार होगा आने वाले सालों में इस खिताब के लिए मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है.

अगर यात्रियों और एयरलाइंस के लिए ऑपरेशनल खर्चों की बात करें तो दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे महंगा माना जाता है. यहां देश के सबसे ज्यादा यूजर डेवलपमेंट फीस में से एक है और साथ ही एयरलाइंस के लिए लैंडिंग और पार्किंग के भी काफी ज्यादा चार्ज हैं.

यह भी पढ़ें: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Jewar Airport Noida International Airport Noida Airport PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Noida International Airport: कितने रुपये में बनकर तैयार हुआ जेवर एयरपोर्ट, जानें देश का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन-सा?
कितने रुपये में बनकर तैयार हुआ जेवर एयरपोर्ट, जानें देश का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन-सा?
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जनरल नॉलेज
Land Donation Law: क्या किसी भी देश को अपनी जमीन दान कर सकते हैं भारत के लोग, जानें क्या हैं नियम?
क्या किसी भी देश को अपनी जमीन दान कर सकते हैं भारत के लोग, जानें क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
Petrol Diesel Price: क्या एक्साइज ड्यूटी घटने से 10 रुपये सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? जानें सरकार के कदम की हकीकत
क्या एक्साइज ड्यूटी घटने से 10 रुपये सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? जानें सरकार के कदम की हकीकत
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया संबोधित
लखनऊ: जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद बोले- सऊदी सरकार ने कब्रों और मकबरों को ढहाया
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
Results
BSEB 10th Result 2026: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget