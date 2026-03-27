कितने रुपये में बनकर तैयार हुआ जेवर एयरपोर्ट, जानें देश का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन-सा?

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Noida International Airport: जेवर में जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था वह अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. पहले चरण में इस प्रोजेक्ट पर ₹11,200 करोड़ खर्च हो चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन सा है.

जेवर एयरपोर्ट की कुल कीमत

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है. इसे भारत के सबसे बड़े एविएशन हब के तौर पर प्लान किया गया है. जहां सिर्फ पहले चरण में ही करीब ₹11,200 करोड़ खर्च हुए हैं वहीं चारों चरणों में कुल अनुमानित निवेश ₹29,560 करोड़ है. 2040 तक पूरी तरह से बन जाने के बाद इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होने की उम्मीद है. इससे यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन जाएगा.

नवी मुंबई एयरपोर्ट से कड़ी टक्कर

सबसे महंगे एयरपोर्ट के खिताब का एक और मजबूत दावेदार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. इसके पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में हुआ था. इसे बनाने में करीब ₹19,650 करोड़ की लागत आई थी. भविष्य की विस्तार योजनाओं से प्रोजेक्ट की कुल लागत काफी बढ़ सकती है. अकेले तीसरे चरण में ही ₹30,000 करोड़ के निवेश की जरूरत होने का अनुमान है.

हैदराबाद एयरपोर्ट का विस्तार

शमशाबाद में स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी करीब ₹14,000 करोड़ की लागत से एक बड़े विस्तार का काम चल रहा है. हालांकि कुल पैमाने के हिसाब से यह जेवर या नवी मुंबई जितना बड़ा नहीं है. लेकिन इसके बावजूद भी यह भारत के सबसे महंगे एविएशन प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है.

भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कौन सा है?

कुल निर्माण लागत के मामले में जेवर एयरपोर्ट को फिलहाल भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें करीब ₹30,000 करोड़ का भारी भरकम दीर्घकालिक निवेश किया गया है. हालांकि जैसे-जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट का और विस्तार होगा आने वाले सालों में इस खिताब के लिए मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है.

अगर यात्रियों और एयरलाइंस के लिए ऑपरेशनल खर्चों की बात करें तो दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे महंगा माना जाता है. यहां देश के सबसे ज्यादा यूजर डेवलपमेंट फीस में से एक है और साथ ही एयरलाइंस के लिए लैंडिंग और पार्किंग के भी काफी ज्यादा चार्ज हैं.

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